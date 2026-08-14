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Firmám chybí jeden zdroj pravdy. Roztříštěná data komplikují řízení i automatizaci

redakce
Včera

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Data a grafy
Autor: Depositphotos
Data a grafy
Většina organizací dnes při řízení každodenní operativy naráží na technologickou roztříštěnost, která snižuje efektivitu a komplikuje přenos informací mezi odděleními. Vyplývá to z průzkumu české technologické společnosti Easy8, kterého se zúčastnilo 79 organizací z oblasti IT, výroby, služeb, zdravotnictví a veřejného sektoru. Výsledky ukazují, že 51 % organizací nemá definovaný jediný zdroj pravdy o stavu svých projektů a úkolů. Každý tým v těchto podnicích udržuje vlastní verzi dat, což vede k vysokému podílu manuální práce při tvorbě reportů a k častému vyhledávání aktuálních informací.
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Každé oddělení si v minulých letech pořídilo vlastní specializované aplikace, ale tyto systémy spolu navzájem nekomunikují a data zůstávají izolovaná. Výsledkem je chaos, ve kterém manažeři ztrácejí kontrolu nad skutečným stavem zakázek a pracovníci jsou přetížení neustálým přepisováním informací z jednoho místa na druhé,“ říká šéf a zakladatel společnosti Easy8 Filip Morávek.

Ztráta času vyhledáváním a manuálním přepisováním

Průzkum Easy8 potvrdil, že 81 % firem během jediného dne přepíná hned mezi několika softwary. Přestože lidé neustále mění aplikace, data se do cílových systémů automaticky nepřenášejí. Celkem 64 % dotázaných uvedlo, že například v rámci jednoho procesu pracují se dvěma až třemi systémy, přesto data mezi nimi netečou automaticky a lidé je musí přepisovat ručně.

Tato roztříštěnost má podle Easy8 přímý vliv na produktivitu. Lidé v práci neztrácejí nejvíce času samotnými úkoly, ale tím, že bojují s technickými překážkami. Konkrétně 55 % respondentů ztrácí čas tím, že složitě zjišťuje aktuální stav projektů. Téměř polovinu respondentů pak zdržuje ruční přepisování dat a příprava reportů. Dalších 41 % dotázaných běžně čeká na to, až jim jiný tým předá svou hotovou práci.

Snažit se tento chaos vyřešit na úrovni jednotlivců je marné, protože problém je v samotném nastavení firemních systémů. Pokud osm z deseti manažerů staví reporty ručně nebo kopírováním dat, ztrácejí drahocenný čas, který by mohli věnovat řízení. Skutečnost, že pouze dvě procenta organizací mají manažerské přehledy v reálném čase, jen potvrzuje, jak hluboká tato systémová trhlina je,“ vysvětluje Morávek.

Automatizace zůstává v rukou IT oddělení

Zavádění automatizací, které by mohly rutinní činnosti odbourat, naráží dle průzkumu na kapacitní limity technických týmů. V 68 % případů vytváří a udržuje automatické procesy výhradně IT oddělení. Pouze 18 % účastníků průzkumu uvedlo, že si byznysoví uživatelé dokážou jednodušší automatizace nastavit sami.

Tento stav vytváří v podnicích kritické úzké hrdlo. Lidé, kteří se s provozním třením potkávají denně a nejlépe rozumí konkrétním procesům, nemají nástroje k tomu, aby chyby sami napravili. Musí proto zadávat požadavky na IT oddělení a čekat na jejich zpracování, což zavádění inovací výrazně zpomaluje. Celkem 23 % respondentů navíc vůbec netuší, zda v jejich organizaci nějaké automatizace fungují, nebo je vědomě nevyužívá.

AI bez jasných pravidel

Další vrstvu složitosti přináší rychlé a často neřízené zavádění nástrojů umělé inteligence. Průzkum ukázal, že 88 % respondentů již AI v nějaké formě využívá, avšak organizace na tento trend nestíhají reagovat z pohledu bezpečnosti a správy dat. Téměř polovina dotázaných, konkrétně 47 %, se nachází v experimentální fázi a pouze 16 % organizací nasadilo AI nástroje plošně napříč více týmy.

Cyber26

Zároveň v podnicích chybí jasná pravidla, jak tyto nástroje používat. Pouze 19 % organizací, které AI využívají, má zavedenou řádnou správu, schválené nástroje, interní směrnice a proškolené lidi. Celkem 43 % firem spoléhá pouze na základní, obecná doporučení a 38 % společností nemá nastavena vůbec žádná pravidla.

Divoké testování neprověřených cloudových nástrojů ze strany jednotlivých pracovníků je pro firmy obrovským bezpečnostním rizikem, zejména v přísně regulovaných oborech. Cestou ven z tohoto chaosu není plošný zákaz inovací, ale přechod k takzvanému konceptu WorkOps. Knihovny připravených automatizačních scénářů a bezpečné integrace propojují plánování a reálnou exekuci do jednoho chráněného prostředí. Naším cílem je propojit stávající systémy tak, aby citlivá data a klientské informace byly v bezpečí privátního cloudu nebo přímo na serverech dané společnosti, a zároveň aby pracovníci měli k dispozici moderní nástroje i bezpečnou umělou inteligenci,“ uzavírá Morávek.

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redakce

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