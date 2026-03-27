Firmy končí ve velkém, nové ale přibývají ještě rychleji

V posledních letech v Česku roste počet firem, které ukončují svou činnost. Zatímco v roce 2012 zaniklo 5 322 společností, v roce 2025 už jejich počet dosáhl rekordních 16 853. Současně ale výrazně přibývá i nových podniků – v roce 2025 jich vzniklo 34 621, což je nejvíc v historii.
Dynamika podnikatelského prostředí se mění
Data ukazují, že podnikatelské prostředí se v poslední dekádě výrazně proměnilo. V letech 2012 až 2015 na jednu zaniklou firmu vznikaly více než čtyři nové společnosti. Například v roce 2014 připadalo na jeden zaniklý podnik dokonce 4,83 nově založených. Tento poměr se však postupně snižoval a kolem roku 2020 klesl až na 1,77.
„Z dat je patrné, že dynamika podnikatelského prostředí se mění. Firmy dnes častěji vznikají, ale zároveň také rychleji zanikají. To ukazuje na vyšší konkurenci i větší flexibilitu podnikatelů,“ říká předsedkyně představenstva tuzemské pobočky Dun & Bradstreet Kateřina Klosová a dodává, že i přes vyšší počat zaniklých firem zůstává podnikatelská aktivita v ČR silná a vysoce konkurenční. Rostoucí počet nových firem podle ní naznačuje, že podnikatelé stále vidí na trhu nové příležitosti.
Praha má náskok před ostatními regiony
V počtu zaniklých firem má Praha výrazný náskok před ostatními regiony. Z 16 853 firem, které loni zanikly, jich polovina měla sídlo v hlavním městě, s 11 procenty následuje Jihomoravský kraj a s téměř šesti procenty Moravskoslezský kraj.
Z obchodního rejstříku bylo loni vymazáno nejvíc společností z oblasti pronájmu a správy nemovitostí (2 401), zprostředkování velkoobchodu (1 440), ostatních profesních, vědeckých a technických činností (1 106) a velkoobchodu (1 008).