CFOtrends

Firmy mají plán, jak čelit podvodům s AI. Reálně se jím ale řídí 13 procent z nich

redakce
Včera

Sdílet

AI, umělá inteligence
Autor: Shutterstock
Mít plán na papíře proti AI podvodům ke skutečné obraně nestačí, přitom jen zlomek firem ho reálně sleduje a pravidelně aktualizuje. Potvrzují to i čísla z průzkumu společnosti BDO. Podle něj loni uvádělo 79 % firem po celém světě, že má plán, jak čelit podvodům spojených s umělou inteligencí, nicméně aktivně a pravidelně tuto obranu udržuje jen 13 % z nich.

Stejná mezera mezi plánem a realitou se ukazuje i v tom, jak firmy vnímají finanční podvody. Jen 7 % vedoucích pracovníků napříč obory přiznává, že jde o riziko, na které nejsou dostatečně připraveni. Jde přitom o obrovský a rostoucí problém, protože finanční podvody se šíří rychleji než kdy dříve, od klasického zneužití účtů až po sofistikované případy s umělou inteligencí. Pozornost vedení je přitom upřená na AI, která má dnes u finančních podvodů zpravidla roli prostředníka, ukazuje studie, která oslovila 500 vedoucích pracovníků velkých firem po celém světě, generálních, finančních a technologických ředitelů i vedoucích řízení rizik.

Umělá inteligence a deepfake technologie umožňují útočníkům imitovat hlas nebo tvář vedoucích pracovníků a dohnat zaměstnance k rychlé, neobvyklé platbě, aniž by měl kdokoli šanci si to ověřit. Proškolení personálu a nastavení ráznějších kontrol by však mělo situaci pomoci,“ upozorňuje Ondřej Šnejdar z BDO ČR.

Kdo neinvestuje do kyberbezpečnosti, riskuje existenci. Audity a testy firmám šetří miliony Přečtěte si také:

Kdo neinvestuje do kyberbezpečnosti, riskuje existenci. Audity a testy firmám šetří miliony

Podobný vzorec už firmy jednou draze poznaly u kybernetických rizik, která dlouho podceňovaly, dokud je nezasáhl konkrétní útok. U finančních podvodů podle studie hraje roli navíc uvolněnější vymáhání práva, nejvíc v USA, a podobný útlum se šíří i do dalších velkých ekonomik. Firmy si nižší počet žalob a trestů pletou s nižším rizikem, přestože se jen snížila šance, že se na finanční podvod přijde, ne jejich celkový počet.

Kybernetické bezpečnostní týmy jsou izolované

Zatímco manažeři spoléhají na to, že technologické hrozby vyřeší budoucí investice, studie odhaluje zásadní systémovou chybu spočívající v tom, že kybernetické a bezpečnostní týmy jsou interně izolované a k inovacím se dostávají příliš pozdě. Při technologických a byznysových transformacích firem je kybernetický tým přizván jen v 10 % případů už ve fázi prvotního nápadu. Většinou se tak děje až během plánování, což potvrdilo 57 % respondentů, nebo dokonce až ve fázi samotné realizace, což se stává ve 26 % případů.

Zásadním problémem je, že firmy často vnímají kybernetickou bezpečnost jen jako okrajovou technickou záležitost. Pokud jsou experti na rizika přizváni k novým projektům až ve fázi realizace, firma předává útočníkům nebezpečný náskok, který se v dnešním tempu vývoje jen stěží dohání,“ dodává Šnejdar.

Tento opožděný přístup vytváří nebezpečné zpoždění a kybernetická rizika se tak stala hlavní hrozbou, na kterou se firmy cítí zcela nepřipravené. V roce 2026 to přiznává 40 % lídrů, což představuje drastický nárůst oproti loňským 23 %. Tento trend se propisuje i do samotného zavádění AI. Firmy v ní sice vidí obrovskou byznysovou příležitost, ale její integrace zároveň odkrývá slabiny v procesním řízení.

Kyberútok jako nový byznys. Výkupné zaplatí až třetina firem, jistotu návratu dat ale nemají Přečtěte si také:

Kyberútok jako nový byznys. Výkupné zaplatí až třetina firem, jistotu návratu dat ale nemají

Mezi pět největších rizik spojených s AI, z nichž mají top manažeři největší obavy, patří primárně ochrana soukromí a dat, kterou jmenovalo 61 % dotázaných. Následují regulační a compliance výzvy s 51 %, kybernetická bezpečnost s 50 %, problémy s integrací do stávajících systémů se 47 % a obavy z nepřesných předpovědí a výstupů, které uvedlo 44 % lídrů.

Éra permanentní krize vyžaduje nový přístup k řízení rizik

Firmy plánují do dvou let podstatně více spoléhat na umělou inteligenci při odhalování finančních podvodů namísto modernizace současných kontrol. Dostávají se tím do pozice, kdy na finanční podvody jen reagují, místo aby jim předcházely. Zapadá to do širšího trendu, kdy přes polovinu vedoucích pracovníků (55 %), přiznává, že krátkodobé provozní tlaky u nich pravidelně převažují nad dlouhodobým plánováním rizik. Navíc 52 % z nich má problém vůbec rozeznat, které varovné signály jsou skutečně důležité.

Cyber26

Stále víc firem navíc přiznává, že žije v éře permanentní krize. Letos to tvrdí již 80 % vedoucích pracovníků, ale za velmi proaktivní označuje své řízení rizik jen pouhých 9 % z nich, přičemž ještě v roce 2023 to bylo 29 %.

Závěry z reportu jasně apelují na změnu firemní kultury, protože řízení rizik již nemůže být izolovanou agendou jednoho specializovaného oddělení. Pro úspěšné čelení moderním hrozbám je nezbytné zavést model sdílené odpovědnosti, kde rizika společně řeší finanční, technologické i provozní vedení. Jen díky tomuto přístupu mohou firmy zaznamenat varovné signály včas a přejít od pouhé defenzivy k sebevědomému a agilnímu byznysu,“ uzavírá Šnejdar.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 24. 7.  Ekonomická nálada zůstává bojovná

    Index tuzemské ekonomické důvěry v průběhu července oproti předchozímu měsíci nepatrně stoupl o 0,1 bodu a dosáhl tak hodnoty 101,1. Důvěra podnikatelů vzrostla o 0,4 bodu na 100,2, důvěra spotřebitelů naopak klesla o 0,9 bodu na 105,6.

    Červencová data hodnotíme vesměs pozitivně. Mírné zhoršení nálady spotřebitelů je sice mrzuté, nicméně i po něm zůstávají domácnosti převážně optimistické. S ohledem na nejistotu spojenou s důsledky pokračující války v Iránu tak čeští spotřebitelé prokazují solidní odolnost. Totéž lze říci i o průmyslovém sektoru, jehož dlouho očekávané oživení mohlo válečné narušení dodavatelských řetězců zmařit, nicméně prozatím se tak neděje. Bojovná nálada pak přetrvává i ve všech ostatních sektorech ekonomiky,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil s tím, že na oslavy by ale bylo ještě brzy, protože sekundární důsledky Hormuzského průlivu do Česka teprve doputují.

    Aktuální průzkum navíc ještě nemohl zachytit nedávnou opětovnou eskalaci konfliktu a jeho rozšíření do Rudého moře. Podle momentální nálady spotřebitelů i podnikatelů se ovšem zdá, že naděje na solidní ekonomický rok pro letošek stále žije.

  • 20. 7.  Česko jako premiant. Inflace byla v červnu druhá nejnižší v EU

    Spotřebitelské ceny rostou v Česku druhým nejpomalejším tempem z celé EU. Míra meziroční harmonizované inflace v červnu poklesla z 1,8 na 1,1 %, tedy výrazně pod unijní průměr 2,9 %. Nižší inflaci vykázalo jen Švédsko s 1,0 %, zatímco nejrychleji rostou spotřebitelské ceny v Rumunsku o 9,2 %.

    Za takto nízkou mírou tuzemské inflace stojí dva hlavní faktory: levnější energie a potraviny. „V obou případech jde ale o značně rozkolísané položky, na které nelze spoléhat jako na faktory dlouhodobě tlumící inflaci. Zejména v případě potravin očekáváme ke konci letošního roku a v roce 2027 postupný obrat, až se do cen začnou výrazněji promítat nákladové tlaky z předchozího růstu cen energií, hnojiv a dalších vstupů na světových trzích,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko s tím, že domácí cenové tlaky ale zůstávají stále silné.

    Přesto je podle něj dobrou zprávou další mírný pokles jádrové inflace na 2,7 %, stejně zpomalení růstu cen služeb na 4,3 %. Překvapením je červnový půlprocentní pokles cen zboží, který byl nejvýraznější ze všech unijních států. „V nejbližších měsících očekáváme setrvání tuzemské inflace okolo současné úrovně. Nevyzpytatelné zůstanou ceny potravin, které budou i nadále hlavním zdrojem případných inflačních překvapení. Rizikem ve směru vyšší inflace je opětovná eskalace konfliktu na Blízkém východě, které se již nyní propisuje do vyšších cen paliv,“ uzavírá Rusinko.

  • 12. 7.  Meziroční růst cen v červnu oslabil na 1,5 %, potvrdil ČSÚ

    Spotřebitelské ceny v červnu meziměsíčně klesly o 0,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména nižšími cenami v oddíle doprava a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 1,5 %, což bylo o 0,6 procentního bodu méně než v květnu.

    Inflace v červnu zpomalila svůj meziroční růst na 1,5 %. Na tomto vývoji se významně podílely ceny pohonných hmot. Nafta se v červnu na čerpacích stanicích prodávala v průměru zhruba za 37 Kč/l a benzín Natural 95 za necelých 40 Kč/l. V případě benzinu Natural 95 to byla nejnižší hodnota od letošního března a v případě nafty od února,“ uvedla Pavla Šedivá z ČSÚ.

    Další podrobnosti naleznete na webu ČSÚ: https://csu.gov.cz/rychle-informace/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-cerven-2026.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů