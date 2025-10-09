CFOtrends  »  Firmy padají rekordním tempem. Nejvíce ohrožené jsou podniky v Praze a Jihomoravském kraji

Firmy padají rekordním tempem. Nejvíce ohrožené jsou podniky v Praze a Jihomoravském kraji

Jana Chuchvalcová
Včera

Bankrot, krach, krize
Autor: Shutterstock
Za první tři čtvrtletí letošního roku v Česku zbankrotovalo 575 obchodních společností, což je meziročně o 10 % více. Zároveň se jedná o nejvyšší počet za prvních devět měsíců od roku 2017. Současně bylo podáno 830 insolvenčních návrhů, meziročně o 5 % více, vyplývá z analýzy CRIF – Czech Credit Bureau.

Do konce září letos zbankrotovalo o 51 firem více než ve stejném období loni. Letošní počet bankrotů se tak přiblížil situaci na konci třetího čtvrtletí roku 2017, kdy jich bylo 587. V roce 2016 v tomto období bylo firemních bankrotů o zhruba 100 více. Jsou také velké rozdíly mezi regiony. Zatímco v Ústeckém kraji se jejich počet meziročně zvýšil téměř o dvě třetiny, v Jihočeském kraji naopak klesl o více než čtvrtinu,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V posledních 12 měsících, tedy za období od loňského října do konce září, zbankrotovalo 737 obchodních společností. Oproti předchozímu období to bylo o 6 % více.

Letos na konci třetího čtvrtletí se meziročně oproti stejnému období minulého roku zvýšil počet firemních bankrotů o desetinu. V roce 2024 činil na konci září meziroční nárůst 18 %, tempo růstu tak zpomalilo o 8 procentních bodů. Přibližně třetinu insolvenčních návrhů soudy zamítají. Mimo jiné i proto, že dlužník nemá dostatek prostředků na úhradu nákladů spojených s vyhlášením bankrotu. Úvěry podniků současně rostou rychleji než jejich vklady a stoupá podíl nevýkonných úvěrů,“ doplňuje Věra Kameníčková.

Počet bankrotů vzrostl v polovině krajů

Oproti období od ledna do konce září loňského roku se počet firemních bankrotů letos zvýšil v sedmi krajích, nejvýrazněji v Ústeckém kraji (o 63 %). O polovinu se zvýšil v Plzeňském kraji a shodně o třetinu vzrostl v kraji Vysočina, v Královéhradeckém kraji a Jihomoravském kraji. Naopak se jejich počet nejvíce snížil v Jihočeském kraji (o 28 %), o desetinu klesl v Karlovarském kraji a mírně klesl i ve Středočeském kraji (o 3 %). V Libereckém kraji, Olomouckém kraji, Pardubickém kraji a ve Zlínském kraji byla situace stejná jako za tři čtvrtletí minulého roku.

Za posledních 12 měsíců nejvíce firem zbankrotovalo v Praze (328). Na hlavní město tak připadlo zhruba 45 % z celkového počtu bankrotů. V Praze má ovšem sídlo i nejvyšší počet firem. Druhý nejvyšší počet byl v Jihomoravském kraji (123), po kterém následoval Moravskoslezský kraj (59). Nejvíce se oproti předchozímu období zvýšil počet bankrotů v Ústeckém kraji, a to o 57 %. Nejnižší počet byl v tomto období v Karlovarském kraji, Pardubickém kraji a v kraji Vysočina, ve kterých zbankrotovalo shodně 11 obchodních společností.

Za posledních 12 měsíců vykázaly nejvyšší míru bankrotů firmy se sídlem v Jihomoravském kraji, kde na 10 tisíc aktivních subjektů připadlo 23 bankrotů. V Ústeckém kraji to bylo 20 bankrotů. V Olomouckém kraji a v Praze připadlo na 10 tisíc subjektů shodně 19 bankrotů. Nejnižší míra bankrotů v tomto období byla v Pardubickém a Jihočeském kraji, ve kterých na 10 tisíc společností na trhu připadlo shodně devět bankrotů. I tak zůstává roční míra bankrotů v České republice nízká. V posledních 12 měsících dosahovala 0,2 %.

Nejvíce ohrožené jsou tři obory

Z významných odvětví se v období od ledna do konce září meziročně nejrychleji zvýšil počet bankrotů firem ve stavebnictví (o 25 %), v obchodu (o 18 %) a v ubytování a stravování (o 6 %). V oboru nakládání s nemovitostmi se počet bankrotů meziročně nezměnil. Ve všech ostatních významněji zastoupených oborech se počet bankrotů meziročně zvýšil jen mírně.

V období od loňského října do konce září zbankrotovalo nejvíce firem v obchodu (175), kde je také nejvyšší počet registrovaných subjektů. Druhý nejvyšší počet bankrotů byl ve zpracovatelském průmyslu (110). Na třetím místě bylo stavebnictví s 91 bankroty. Podobná situace byla také v oboru nakládání s nemovitostmi s 82 bankroty.

Od loňského října do konce září byly bankrotem nejvíce ohrožené firmy z oborů nakládání s vodou a doprava a skladování, kde na 10 tisíc registrovaných společností připadlo shodně 24 bankrotů. Ve zpracovatelském průmyslu to bylo 18 bankrotů. Naopak nejnižší míra bankrotů byla ve vzdělávání a ve zdravotní a sociální péči, kde na 10 tisíc subjektů připadly shodně jen dva bankroty.

Autor článku

Jana Chuchvalcová

