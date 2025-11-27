CFOtrends  »  Firmy přehodnocují, kde mají být jejich data doma

Firmy přehodnocují, kde mají být jejich data doma

redakce
27. 11. 2025

Paul Melmon, ředitel pražského R&D centra společnosti Pure Storage
Autor: Pure Storage (publikováno se svolením)
Paul Melmon, ředitel pražského R&D centra společnosti Pure Storage
Klíčovým tématem dnešní doby je otázka, kdo má kontrolu nad vašimi daty. Rozšíření cloudových služeb totiž přineslo firmám výrazné benefity – vyšší pružnost, jednodušší správu i nižší kapitálové náklady díky placení jen za skutečně spotřebované zdroje. Současně se ale ukazuje, že veřejný cloud v „neomezené“ podobě má své limity.

Nejsou to přitom jen rizika způsobená geopolitickou situací, ale i rostoucí regulační požadavky, které firmy a organizace nutí důsledněji řešit, kde a jak budou ukládat a zpracovávat citlivá data. Je totiž důležité vědět, kdo má nad daty firem skutečnou kontrolu a podle jakých zákonů se s nimi nakládá.

Suverenita dat, tedy princip, podle kterého data podléhají zákonům a správě země, ve které jsou shromažďována, zpracovávána a ukládána, se tak dostává do popředí zájmu rostoucího počtu podniků. A její význam se ještě zvyšuje spolu s rostoucím využíváním modelů umělé inteligence. Není totiž jedno, na datech jakého původu a kde se příslušné modely trénují, kde se ukládají záznamy interakcí s AI a podobně.

Datová strategie jako klíčové téma

Podle naší nedávné studie už celých 78 % organizací přehodnocuje své datové strategie tak, aby zahrnovaly suverénní datová centra a silnější rámce správy. Společnosti modernizují IT infrastrukturu s cílem snížit 100% závislost na zahraničních poskytovatelích,“ uvádí Paul Melmon, ředitel pražského R&D centra společnosti Pure Storage, která vyvíjí moderní úložiště dat.

Outstream Placeholder

Hlavními architekty světových veřejných cloudů a modelů AI jsou americké a čínské firmy; zbytek světa proto zvažuje, jak na tuto situaci reagovat. Legislativní rámce proto chystá i EU. 

„Navrhovaný zákon o rozvoji cloudu a umělé inteligence má za cíl poskytnout evropským podnikům a veřejným orgánům přístup k bezpečným, udržitelným a interoperabilním cloudovým infrastrukturám. To je důležité, protože nedávné geopolitické události ukázaly, že kontrola nad digitální infrastrukturou může být narušena přes noc – nikoliv kvůli technické poruše, ale kvůli politickému tlaku nebo zahraniční jurisdikci,“ vysvětluje Paul Melmon.

Co hrozí?

Zmíněná studie, kterou Pure Storage realizoval ve spolupráci s Technickou univerzitou Sydney, potvrdila, že zákazníci se stále více zajímají o to, kde jsou jejich data uložena. Největší obavu mají respondenti v této souvislosti z rizika přerušení služeb. 92 % připouští, že nedostatečné plánování suverenity dat může vést k poškození reputace společnosti, a podle 85 % hrozí ztráta důvěry zákazníků.

Podnikům lze v této souvislosti doporučit zvážit strategii více poskytovatelů služeb (což má smysl už i proto, že se tím snižuje riziko technologického uzamčení a vzniku závislosti na jediném dodavateli), přijetí suverénních datových center a začlenění zvýšených požadavků na správu dat do obchodních smluv.

Praktické řešení: Hybridní přístup

Suverenita dat přitom neznamená, že by se firmy měly vzdát dosavadních nebo budoucích investic do služeb veřejného cloudu. Řada poskytovatelů je schopna garantovat, že data jsou uložena a zpracována pouze v určité zemi (nebo v šířeji vymezené oblasti typu EU). Veřejný cloud lze také využívat pro méně důležité funkce, a tím se nepřipravit o nesporné výhody této technologie.

Kolaps globálních služeb. Výpadek Cloudflare znovu připomíná, jak je moderní internet křehký

Kolaps globálních služeb. Výpadek Cloudflare znovu připomíná, jak je moderní internet křehký

Vhodným přístupem je proto analýza rizik a zajištění suverenity dat pro klíčové aplikace a data. V případě AI znamená suverenita dat to, aby citlivá data používaná pro trénování a odvozování nových informací byla auditovatelná, spravovaná a chráněná. Kromě vlastní fyzické suverenity dat pak existuje také suverenita technologická, která obnáší například používané šifrovací technologie a přenositelnost dat.

Spíše než univerzální doporučení lze organizacím poradit, aby posuzovaly požadavky na suverenitu pro každou aplikaci zvlášť a zvolily hybridní přístup, snažily se omezit závislost na konkrétních poskytovatelích cloudových služeb a hyperškálovaných řešení. 

Pro mnoho pracovních úloh zůstává podle Paula Melmona veřejný cloud nejefektivnějším řešením. Naopak pokud jde o kritické pracovní úlohy, suverénní hostingové prostředí může být jedinou schůdnou možností. Řešením jsou proto hybridní strategie.

Krátce

  • 28. 11.  Česká aplikace Vexl má nové vedení. Viliam Klamarčík se zaměří na expanzi a rozvoj ekosystému

    Česká aplikace pro peer-to-peer nákup a prodej bitcoinu Vexl, součást holdingu SatoshiLabs, vstupuje do další růstové fáze. Pozici CEO přebírá Viliam Klamarčík, který má za cíl ještě více vylepšit uživatelskou zkušenost aplikace, provést platformu další globální expanzí a posílit její roli na trzích, kde se bitcoin skutečně používá. Přebírá tak funkci generálního ředitele, kterou od roku 2021 zastávala spoluzakladatelka Vexlu Lea Petrášová.

    Do společnosti přináší zkušenosti z technologicko-konzultačního prostředí, kde působil v ekosystému Salesforce a později spoluzaložil firmu Bluez, kterou pomáhal škálovat až do prodeje skupině Rockaway. Kromě nového CEO aplikace Vexl zaznamenala od spuštění platformy v roce 2022 i výrazný růst – aplikaci dnes používá přes 17 tisíc lidí, kteří dohromady vytvářejí miliony propojení, tzv. Web of Trust. Na Vexlu totiž neobchodujete s úplnými cizinci, ale s lidmi, kteří jsou součástí vašeho širšího sociálního okruhu. Nejvíce propojení je mezi českými uživateli, a to téměř osm milionů, následované Slovenskem s 1,6 milionu a Německem s necelým půl milionem propojení.

    Teď před námi stojí fáze růstu, ve které je potřeba více operativního řízení, slaďování týmů, rozvoj produktu a další expanze do zahraničí. Dlouhodobě chceme dostat Vexl tam, kde peer-to-peer nákup bitcoinu dává největší smysl, tedy do regionů, kde se bitcoin skutečně používá, ne jen obchoduje. V Evropě se tak budeme zaměřovat zejména na region DACH a Velkou Británii a růst chceme také v Africe a Latinské Americe, kde už teď vidíme silnou organickou poptávku,“ upřesňuje Klamarčík.

  • 27. 11.  Tomáš Paňkose se stal novým finančním ředitelem UDI Group

    Developerská a investiční skupina UDI Group oznamuje jmenování Tomáše Paňka do pozice finančního ředitele. Ten přináší více než deset let zkušeností s vedením finančních týmů, řízením konsolidace mezinárodních skupin a podporou významných transakcí v realitním sektoru.

    Tomáš Paňko přichází do UDI Group ze společnosti Crestyl Real Estate, kde působil jako Operations Finance Director. Byl odpovědný za vedení týmu 14 finančních expertů, IFRS konsolidaci, reporting skupiny s aktivy přesahujícími 1,4 miliardy eur a za komunikaci s auditory, poradci a finančními institucemi. Významně se podílel také na akvizičních projektech, divesticích a veřejných emisích dluhopisů.

    Předtím zastával pozici Accounting Managera ve společnosti CTP Invest, kde řídil účetní oddělení pro české a slovenské portfolio a vedl tým při auditech, implementaci ERP systémů, due diligence a řadě korporátních transakcí. Cenné zkušenosti získal také během svého působení v KPMG v České republice i ve Velké Británii.

  • 25. 11.  Šéfkou Via Salis se stala Senka Jelenkovic, finance bude spravovat Peter Trnka

    Tým společnosti Via Salis, která je zodpovědná za první PPP projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem, posiluje o dva členy s rozsáhlými znalostmi z obdobných partnerství soukromého a veřejného sektoru v zahraničí. Novou generální ředitelkou se stala Senka Jelenkovic, na pozici finančního ředitele pak nastoupil Peter Trnka.

    Senka Jelenković přináší více než 20 let odborných zkušeností, přičemž posledních 11 let působila na srbském Letišti Nikoly Tesly v Bělehradě. Předtím pracovala na Úřadu primátora města Bělehradu, u národního leteckého dopravce Srbska a ve společnosti Ball Packaging Europe. Je absolventkou magisterského studia organizačních věd a bakalářského studia italského jazyka a literatury na státní univerzitě v Bělehradě a prošla programem Leading with Finance na Harvard Business School Online.

    V říjnu 2025 se k týmu Via Salis připojil jako CFO Peter Trnka, který přináší více než 25 let odborných zkušeností v oblasti projektového a korporátního financování, z toho více než 12 let působil ve vrcholovém managementu. Zastával osm let pozici finančního ředitele ve společnosti Zero Bypass Limited, kde zodpovídal za projekt dálnice D4R7 na Slovensku, realizovaný formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

    Působil rovněž na vedoucích pozicích ve furmě MOL Group v Rakousku a Německu, v KPMG, kde se specializoval na projektové financování a v korporátním bankovnictví Volksbank a ČSOB. Je držitelem magisterského titulu z Ekonomické univerzity v Bratislavě a z FGDA v Miláně.

Další krátké zprávy

