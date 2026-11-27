Když firmy s umělou inteligencí začínají, řeší hlavně ochranu citlivých dat. Jakmile ale modelům svěří každodenní agendu, priority se otočí. Najednou potřebují jistotu, že systém nespadne, faktury nečekaně nevystřelí nahoru a že mohou kdykoliv odejít ke konkurenci. Realita na trhu ale vypadá jinak. Červnový průzkum IBM ukazuje, že 91 % manažerů nemá jasný přehled o tom, na jakých základech jejich AI běží. Tři čtvrtiny z nich tuší, že by změna dodavatele firmu bolela. A 81 % přiznává, že týdenní výpadek poskytovatele AI by jejich byznys prakticky zastavil.
Kdo drží prst na vypínači?
Když ale neznáte základy svého systému, těžko si pro něj připravíte záložní plán. Spousta firem spoléhá na to, že svá data přesune na servery do Evropy. Tím si ale pojistí jen místo, kde jejich informace fyzicky leží. Kromě toho potřebujete jasně vědět, kdo ovládá samotný jazykový model, a musíte mít po ruce funkční náhradu. Pokud náhradu nemáte, vaše data sice bezpečně leží v Evropě, ale hlavní vypínač od celého vašeho byznysu drží v ruce dodavatel.
AI se stává pracovním parťákem mladých Čechů, často jsou dál než jejich zaměstnavatelé
Stavět si ale umělou inteligenci kompletně na vlastních serverech nedává smysl. Analytik Dario Maisto z agentury Forrester správně říká, že firmy potřebují jen takovou míru kontroly, kterou skutečně využijí. Zavřít hned od prvního dne úplně všechno pod vlastní střechu považuje za velkou chybu IT ředitelů. Firmě to jen extrémně prodraží provoz, zkomplikuje spolupráci s odborníky a zbrzdí celý vývoj. Stoprocentní nezávislost zní sice hezky, ale v realitě je velice drahá.
Na každý problém jiné řešení
Sám se řídím jednoduchým pravidlem: každý problém ve firmě řeším úplně samostatně. Chatbota na webu, který nemá přístup k citlivým datům, klidně pusťte do veřejného cloudu. Klientské smlouvy, výrobní návody nebo účetnictví ale raději schovejte na evropské servery, nebo rovnou k sobě do firmy. My v Easy8 tohle řešíme denně. Stavíme cloudový Azure OpenAI i čistě lokální modely, takže vidíme úplně přesně, v čem se oba přístupy liší.
Tu správnou hranici poznáte na základě tří otázek. Co se stane, když vaši lidé zůstanou týden bez AI? Zruinuje firmu, když provozovatel nečekaně zdraží licence? A jak moc citlivá data do modelu vlastně tečou? Pokud výpadek firmu nijak nezastaví, veřejný cloud vám bude stačit. Jakmile ale u některé otázky zaváháte, dává smysl přesunout citlivé úlohy na vlastní server za firemní firewall.
Co obnáší odchod z cloudu
Když cloud opustíte, o provoz jazykových modelů se už nestará jeho poskytovatel. Z vlastní praxe vím, že samotné napojení lokálního modelu je rychlé. Podstatnější je, kdo se o něj bude starat potom. Může to být váš vlastní tým, nebo dodavatel, který vám model nasadil.
Přechod na vlastní servery mění v praxi čtyři věci. První rozdíl uvidíte v chytrosti samotného modelu a v tom, jak se v praxi liší odpovědi lokálního modelu od cloudového na úlohách zákazníků .Druhá změna tvrdě dopadne na rozpočet. Místo měsíčních plateb musíte najednou koupit drahé servery a zaplatit odborníky na jejich správu. Třetí věc vás ale potěší, protože získáte absolutní kontrolu nad inovacemi. Kdy systém vylepšíte, si určíte sami. Dodavatel už vám chování asistentů zničehonic nepřepíše. A čtvrtou změnou je samotná bezpečnost. Když vám AI běží na vlastních strojích, přístupy a zálohy si řídíte přesně podle svých vlastních pravidel.
Osobně si myslím, že management musí umělou inteligenci začít brát jako naprosto kritickou IT infrastrukturu. A ta z podstaty věci vyžaduje funkční zálohu. Udělejte si proto čas, projděte ty nejcitlivější úkoly ve firmě a aplikujte na ně zmíněné tři dotazy. Jakmile zjistíte, že by pro vás týdenní odstávka dodavatele znamenala tvrdý náraz, začněte okamžitě stavět náhradní řešení. Příští obří výpadek veřejného cloudu totiž s velkou pravděpodobností nepřijde uprostřed noci, kdy ho nikdo nepocítí, ale uprostřed pracovního dne, kdy ovlivní práci tisíců lidí.