Firmy vstoupily do druhého pololetí s opatrným optimismem. Převládá očekávání stability

Vyplývá to z podzimního šetření HK ČR, do něhož se zapojilo 346 respondentů. První pololetí přitom hodnotily nejlépe stavební firmy. Za příznivější než druhou polovinu roku 2025 jej označilo 42,4 % z nich, což bylo nejvíce ze všech sledovaných odvětví. Zhoršení své ekonomické situace přitom zaznamenala méně než desetina stavebních firem. Pozitivní vývoj v odvětví by mohl pokračovat, což naznačuje také výhled obratu na druhé pololetí, který byl ve stavebnictví nejpříznivější – jeho růst předpokládalo 36,4 % dotázaných.
„Komorový barometr ukazuje, že stavební firmy hodnotily první pololetí nejpříznivěji ze všech sledovaných odvětví. Dobré výsledky minulosti ale nejsou automaticky zárukou úspěchu v budoucnosti. Pokud chceme, aby stavebnictví dál rostlo a dokázalo reagovat na potřeby české ekonomiky, musíme mu vytvořit odpovídající podmínky. Zrychlit povolování staveb, zajistit předvídatelné prostředí pro investory, a především dát výstavbě dlouhodobou perspektivu. Protože o tom, co budeme stavět za pět nebo deset let, rozhodujeme už dnes,“ uvedl prezident HK ČR Zdeněk Zajíček.
Pozitivní trend celkového vývoje zasahuje celé velikostní spektrum firem. Nejlépe si podle vlastního hodnocení vedly střední firmy, z nichž 39 % uvedlo zlepšení ekonomické situace oproti druhému pololetí roku 2025. Následovaly velké firmy (34 %), mikrofirmy (31,3 %) a malé firmy (28,3 %). Celkové zlepšení zaznamenala téměř třetina firem (32,9 %), zatímco zhoršení uvedla pětina z nich (21,1 %). U dalších 46 % firem se situace nezměnila.
Nejoptimističtější byly firmy v osobních službách
Ve zpracovatelském průmyslu uvedla více než třetina firem (35 %), že se jejich ekonomická situace letos v prvním pololetí oproti druhému pololetí roku 2025 zlepšila. Přibližně čtvrtina naopak zaznamenala zhoršení.
„Různorodé výsledky průmyslových firem mohou souviset s jejich silnou orientací na export, překážkami v mezinárodním obchodě nebo vysokými cenami energií, které ovlivňují konkurenceschopnost české výroby. Roli může hrát také rozdílný vývoj jednotlivých výrobních oborů,“ uvedl analytik HK ČR Roman Renda s tím, že v osobních službách a službách pro podniky uvedlo zlepšení za stejné období přibližně 29 až 32 % respondentů. Zhoršení přitom zaznamenalo 17,8 % firem v osobních službách a 23,3 % ve službách pro podniky.
Téměř třetina firem očekávala růst obratu
Ve výhledu na druhé pololetí byly mezi sledovanými odvětvími nejoptimističtější firmy v osobních službách, z nichž 35,6 % očekávalo zlepšení své celkové situace. Ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a službách pro podniky se podíl firem očekávajících zlepšení pohyboval mezi 24 a 28 %. Zhoršení své ekonomické situace ve druhém pololetí očekávala pětina firem ve zpracovatelském průmyslu (20 %), 19,2 % firem ve službách pro podniky, 17,8 % v osobních službách a 15,2 % ve stavebnictví. Přestože firmy očekávaly častěji stabilitu než další zlepšování, pozitivní očekávání převažovala nad negativními.
Firemní bankroty jsou nejvýš za sedm let. Nejrychleji přibývají problémy mladých firem
V prvním pololetí zaznamenalo růst obratu 37,3 % firem, zatímco jeho pokles uvedlo 24,6 %. Pro druhé pololetí předpokládalo zvýšení obratu 29,2 % respondentů a jeho snížení 19,7 %. Vedle stavebnictví očekávaly růst obratu nejčastěji firmy v osobních službách (35,6 %). Ve službách pro podniky předpokládalo zvýšení obratu 26,7 % respondentů a ve zpracovatelském průmyslu 25,8 %.