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Firmy vstoupily do druhého pololetí s opatrným optimismem. Převládá očekávání stability

redakce
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Inflace, peníze růst
Autor: Shutterstock
Více než polovina firem zapojených do Komorového barometru Hospodářské komory ČR očekávala ve druhém pololetí letošního roku stabilní ekonomickou situaci. Zlepšení předpokládalo 28,3 % respondentů a zhoršení 18,8 %. Zlepšení ekonomické situace očekávaly nejčastěji střední firmy (33,7 %). U velkých firem naopak mírně převažoval výhled na zhoršení ekonomické situace.
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Vyplývá to z podzimního šetření HK ČR, do něhož se zapojilo 346 respondentů. První pololetí přitom hodnotily nejlépe stavební firmy. Za příznivější než druhou polovinu roku 2025 jej označilo 42,4 % z nich, což bylo nejvíce ze všech sledovaných odvětví. Zhoršení své ekonomické situace přitom zaznamenala méně než desetina stavebních firem. Pozitivní vývoj v odvětví by mohl pokračovat, což naznačuje také výhled obratu na druhé pololetí, který byl ve stavebnictví nejpříznivější – jeho růst předpokládalo 36,4 % dotázaných.

Komorový barometr ukazuje, že stavební firmy hodnotily první pololetí nejpříznivěji ze všech sledovaných odvětví. Dobré výsledky minulosti ale nejsou automaticky zárukou úspěchu v budoucnosti. Pokud chceme, aby stavebnictví dál rostlo a dokázalo reagovat na potřeby české ekonomiky, musíme mu vytvořit odpovídající podmínky. Zrychlit povolování staveb, zajistit předvídatelné prostředí pro investory, a především dát výstavbě dlouhodobou perspektivu. Protože o tom, co budeme stavět za pět nebo deset let, rozhodujeme už dnes,“ uvedl prezident HK ČR Zdeněk Zajíček.

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Pozitivní trend celkového vývoje zasahuje celé velikostní spektrum firem. Nejlépe si podle vlastního hodnocení vedly střední firmy, z nichž 39 % uvedlo zlepšení ekonomické situace oproti druhému pololetí roku 2025. Následovaly velké firmy (34 %), mikrofirmy (31,3 %) a malé firmy (28,3 %). Celkové zlepšení zaznamenala téměř třetina firem (32,9 %), zatímco zhoršení uvedla pětina z nich (21,1 %). U dalších 46 % firem se situace nezměnila.

Nejoptimističtější byly firmy v osobních službách

Ve zpracovatelském průmyslu uvedla více než třetina firem (35 %), že se jejich ekonomická situace letos v prvním pololetí oproti druhému pololetí roku 2025 zlepšila. Přibližně čtvrtina naopak zaznamenala zhoršení. 

„Různorodé výsledky průmyslových firem mohou souviset s jejich silnou orientací na export, překážkami v mezinárodním obchodě nebo vysokými cenami energií, které ovlivňují konkurenceschopnost české výroby. Roli může hrát také rozdílný vývoj jednotlivých výrobních oborů,“ uvedl analytik HK ČR Roman Renda s tím, že v osobních službách a službách pro podniky uvedlo zlepšení za stejné období přibližně 29 až 32 % respondentů. Zhoršení přitom zaznamenalo 17,8 % firem v osobních službách a 23,3 % ve službách pro podniky.

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Téměř třetina firem očekávala růst obratu

Ve výhledu na druhé pololetí byly mezi sledovanými odvětvími nejoptimističtější firmy v osobních službách, z nichž 35,6 % očekávalo zlepšení své celkové situace. Ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a službách pro podniky se podíl firem očekávajících zlepšení pohyboval mezi 24 a 28 %. Zhoršení své ekonomické situace ve druhém pololetí očekávala pětina firem ve zpracovatelském průmyslu (20 %), 19,2 % firem ve službách pro podniky, 17,8 % v osobních službách a 15,2 % ve stavebnictví. Přestože firmy očekávaly častěji stabilitu než další zlepšování, pozitivní očekávání převažovala nad negativními.

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V prvním pololetí zaznamenalo růst obratu 37,3 % firem, zatímco jeho pokles uvedlo 24,6 %. Pro druhé pololetí předpokládalo zvýšení obratu 29,2 % respondentů a jeho snížení 19,7 %. Vedle stavebnictví očekávaly růst obratu nejčastěji firmy v osobních službách (35,6 %). Ve službách pro podniky předpokládalo zvýšení obratu 26,7 % respondentů a ve zpracovatelském průmyslu 25,8 %.

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redakce

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