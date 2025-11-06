CFOtrends  »  Mzdy vývojářů a techniků rostou, investice do inovací zvyšují poptávku po specialistech

Dnes

Autor: Depositphotos
Nástupní mzdy rostou aktuálně vývojovým inženýrům, technikům v energetice, technikům automatizace a v tomto období tradičně také závozníkům. Konkrétně průměrná nástupní mzda pro vývojové inženýry dosáhla na pracovním portálu JenPráce.cz v říjnu 60 000 korun. Závozníci pak mohli nastoupit v průměru za 38 700 korun, což představuje 18,8% nárůst oproti září. Vyplývá to z dat pracovního portálu JenPráce.cz, který v říjnu umožnil lidem získat téměř 27 tisíc pracovních pozic.

Investice do inovací a digitalizace vytvářejí nové role a poptávku po vývojových inženýrech. V říjnu se jejich průměrná nástupní mzda pohybovala kolem 60 tisíc korun, což bylo o 22 procent více než činil průměr za září. „Rychlý technologický vývoj zvyšuje poptávku po návrhářích nových řešení a na trhu není v tomto oboru dostatek kvalifikovaných specialistů,“ uvádí CEO portálu JenPráce.cz Anna Kevorkyan

S rychlým technologickým vývojem souvisí také automatizace, což dokládá i růst nástupních mezd techniků automatizace o 15,7 %. Další profesí, která zaznamenala růst odměny, byli závozníci, jejich nástupní odměny se oproti září zvedly zhruba o 6 100 korun. V e-commerce roste v předvánočních měsících počet objednávek, vývoj nástupních mezd závozníků je tak typickým příkladem sezónnosti. 

V říjnu se do čela nabízených zaměstnaneckých benefitů dostala vůbec poprvé dovolená navíc s 9,5 %. Příspěvek na stravování, který se vrátil do čela zaměstnaneckých benefitů v letošním dubnu, byl nabízen v 9,4 %. Třetím nejčastěji nabízeným benefitem pak byly finanční bonusy a prémie s 9,2 %.

Nejvíce nabídek na dělnické profese

I v říjnu bylo na portálu JenPráce.cz nejvíce nabídek na dělnické profese, kterým připadlo celkem 7 %. Následovaly pozice obsluhy strojů s 3,5 % a operátorů výroby s podílem 3,3 %. Mezi profesemi s největším počtem nabídek se také objevili prodavači a prodavačky, kteří tvořili 3,2 % všech inzerovaných pozic. Inzerce se v 2,7 % případů týkala skladníků a skladnic.

Co se týče požadovaného vzdělání, v říjnu bylo zcela dostačující základní vzdělání pro 28,5 % nabízených míst. Odborné vyučení bez maturity obsahovala téměř třetina nabídek, konkrétně 32,7 %. Střední nebo odborné vzdělání s maturitou pak splňovalo požadavky na 34,4 % pracovních pozic. Naopak, pouze malá část (přibližně 4,5 %) pracovních míst požadovala vzdělání na úrovni vyšší odborné školy, bakalářského nebo magisterského studia.

Kdo se bude bránit AI, může přijít o práci. Firmy hledají lidi, kteří ji umí používat

Kdo se bude bránit AI, může přijít o práci. Firmy hledají lidi, kteří ji umí používat

V říjnu tradičně zaznamenala nejvyšší počet pracovních nabídek na portálu JenPráce.cz Praha, a to s podílem 19,2 %. Na druhém místě byl Jihomoravský kraj s 12,3 % a na třetím Moravskoslezský kraj s 12,2 %. Co se týče brigád, vedla opět Praha s 26 % nabídek. Středočeský kraj v říjnu na portálu nabídl 12,9 % brigád, zatímco Jihomoravský kraj měl podíl 12 %.

Roste počet nabízených brigád

Z dat pracovního portálu JenPráce.cz v neposlední řadě vyplývá, že 92,6 % nabízených pracovních nabídek připadalo v říjnu na hlavní pracovní poměr a 7,4 % na brigády. „V průběhu září a října pozorujeme tradičně postupné zvyšování počtu nabídek krátkodobých pracovních úvazků a brigád, zejména v souvislosti s přípravou firem na vánoční sezónu. Nárůst je patrný především v logistice, obchodě a doručovacích službách, kde zaměstnavatelé tradičně zajišťují posily kvůli zvýšenému objemu zakázek,“ uvádí Kevorkyan. 

A zatímco velké logistické areály a distribuční centra začaly nábor brigádníků na vánoční výpomoc již v průběhu září, obchodní řetězce, e-shopy a dopravní společnosti zahájily nábor v říjnu, aby stihly brigádníky zaškolit a připravit na hlavní prosincovou špičku.

Deset profesí, kterým se za říjen zvýšila průměrná nástupní odměna

Profese

Průměrná nástupní odměna v září

Průměrná nástupní odměna v říjen

Změna 

%


Změna absolutně

Vývojový inženýr / inženýrka

49 000 Kč

60 000 Kč

22,4 %

11 000 Kč

Technik / technička v energetice

45 750 Kč

55 079 Kč

20,4 %

9 329 Kč

Závozník / Závoznice

32 556 Kč

38 691 Kč

18,8 %

6 135 Kč

Technik / technička automatizace

42 444 Kč

55 248 Kč

15,7 %

12 804 Kč

Finanční účetní

42 026 Kč

47 019 Kč

11,9 %

4 993 Kč

Projektový / projektová manažerka

40 133 Kč

44 250 Kč

10,8 %

4 117 Kč

Finanční manažer / manažerka

60 900 Kč

67 171 Kč

10,3 %

6 271 Kč

Provozní manažer / manažerka

40 133 Kč

44 250 Kč

10,3 %

4 117 Kč

Technolog / technoložka výroby

48 091 Kč

52 750 Kč

9,7 %

4 659 Kč

Konzultant / konzultantka IT

72 211 Kč

79 040 Kč

9,5 %

6 829 Kč

Zdroj: Data JenPráce.cz k 31. 10. 2025

Deset profesí, kterým za říjen nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (absolutně)

Profese

Změna nabízené odměny

Technik / technička automatizace

12 804 Kč

Technik / technička v energetice

11 833 Kč

Vývojový inženýr / inženýrka

11 000 Kč

Konzultant / konzultantka IT

6 829 Kč

Projektový / projektová manažerka

6 524 Kč

Finanční manažer / manažerka

6 271 Kč

Závozník / Závoznice

6 135 Kč

Finanční účetní

4 993 Kč

Technolog / technoložka výroby

4 659 Kč

Provozní manažer / manažerka

4 117 Kč

Zdroj: Data JenPráce.cz k 31. 10. 2025

Krátce

  • 6. 11.  Sazby ČNB zůstávají nepřekvapivě beze změny

    Česká národní banka na dnešním zasedání v souladu s očekáváními ponechala úrokové sazby opět beze změny. Základní repo sazba tak nadále zůstává na 3,5 %, kam se dostala po posledním květnovém snížení. Bankovní rada přitom ve svých prohlášeních pokračuje ve zdůrazňování proinflačních rizik, jako jsou zvýšený růst cen služeb a rychlý růst cen nemovitostí. Centrální bankéři v čele guvernérem Michlem rovněž dlouhodobě upozorňují na rizika spojená s expanzivní fiskální politikou. Nyní, kdy prohlášení pravděpodobné nové vlády indikují navýšení výdajů do ekonomiky, a tedy i riziko více expanzivní fiskální politiky nabývá reálných rozměrů, by tedy obezřetnost ČNB měla být o to větší.

    „V důsledku toho tak již v naší nové prognóze neočekáváme další snížení úrokových sazeb ČNB. Základní repo sazba by podle nás měla po delší dobu zůstat na současných 3,5 %. Důvodem je právě předpokládaná fiskální expanze, která by na horizontu měnové politiky, tedy na přelomu let 2026 a 2027, mohla proměnit trend vývoje ekonomiky i inflace. Ekonomika by sice rostla rychleji, inflace by se ale po poklesu pod 2 % v roce 2026, který předpovídáme hlavně vlivem levnějších energií, následně v důsledku vyšší vládních výdajů zřejmě vrátila nad dvouprocentní cíl centrální banky,“ říká analytik Komerční banky Martin Gürtler.

    Ten větší pravděpodobnost z hlediska dalšího pohybu úrokových sazeb stále přisuzuje jejich snížení než zvýšení. Kolem přelomu roku, kdy by mělo dojít ke vzniku nové vlády a schválení státního rozpočtu na rok 2026, by tak mělo být jasné, zda se výhled více expanzivní fiskální politiky naplňuje. „Pokud by k tomu nedošlo, je možné, že dezinflační tendence ekonomiky v příštím roce přetrvají a centrální banka bude v důsledku toho muset úrokové sazby dále snížit,“ uzavírá Gürtler.

  • 6. 11.  Cleevio jde naplno do AI, do vedení firmy se proto vrací zakladatelé

    Společnost Cleevio sází vše na AI, zároveň se mění na holdingovou skupinu. Do čela nově vzniklé Cleevio Group se vrací původní zakladatelé Lukáš Stibor a Jan Částek. Cleevio Group kromě IT firmy Cleevio sdružuje také web3 vývojáře CleevioX, Cleevio Labs zaměřené na služby AI agentů a nově spuštěnou platformu Surprizz.ai. Klientům nabízí různé formy pomoci s jejich AI transformací.

    „AI je největší byznysová příležitost za posledních 23 let, vracíme se, abychom ji využili na maximum. Našim cílem je využít naše know-how v digitalizaci velkých firem a hands-on zkušenosti z budování startupů k úspěšné AI transformaci Cleevia i byznysů našich klientů,“ říká CEO Cleevio Group Lukáš Stibor.

    Stibor založili Cleevio v roce 2007 s Miroslavem Chmelkou a během následující dekády z něj vytvořili globální IT agenturu. V roce 2017 se pak mezi společníky přidal Jan Částek. Mezi značkami, se kterými Cleevio spolupracovalo, jsou mimo jiné Coca-Cola, Volkswagen, Deloitte, O2, Prima nebo třeba McDonald’s. Poslední roky se trojice zakladatelů věnovala zejména spin-off projektům, které svým potenciálem vývojářskou agenturu přerostly, jako je trojice startupů Spendee, Angee a Gamee.

  • 4. 11.  Do čela Privatbanky ze skupiny Penta míří český bankéř Petr Řehák

    Privatbanka ze skupiny Penta Investments jmenovala Petra Řeháka do funkce generálního ředitele a předsedy představenstva, který nahrazuje na této pozici Ľuboše Ševčíka. Ten po 18 letech odchází. Řehák je zkušený lídr s téměř 30letou praxí, přičemž Privatbanky přichází s jasnou vizí posílit její pozici jako moderní digitální privátní finanční instituce ve středoevropském regionu.

    Pod novým vedením plánuje banka rozšířit individualizovanou nabídku produktů a služeb, rozvine distribuční síť, ve které zvýší úroveň osobního přístupu ke klientům, a bude investovat do inovativních digitálních řešení. Součástí strategie je také segment malých a středních podniků, pro který Privatbanka připravuje novou, na míru šitou nabídku.

    Petr Řehák přináší bohaté zkušenosti z vedení významných finančních institucí a consultingu, například z Equa bank, Citibank a Deloitte. V Equa bank se podílel na vybudování jedné z nejúspěšnějších „challenger“ bank v regionu s důrazem na digitální bankovnictví a klientskou zkušenost. V Citibank úspěšně transformoval privátní bankovnictví a wealth management.

