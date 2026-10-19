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Gartal sjednocuje vedení developerské a stavební divize, obě povede Jan Vrba

redakce
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Jan Vrba, generální ředitel GARTAL Development a GARTAL Stavební
Autor: Gartal
Jan Vrba, generální ředitel GARTAL Development a GARTAL Stavební
Skupina Gartal sjednotila výkonné řízení developerské a stavební divize. Jejich generálním ředitelem se stal dosavadní ředitel GARTAL Stavební Jan Vrba. Změna posílí návaznost mezi přípravou projektů a jejich realizací a podpoří další růst obou divizí. Své působení současně ukončil Martin Svoboda, který dosud vedl Gartal Development.
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Skupina Gartal staví na silném propojení vlastního developmentu a stavební divize. Obě divize zůstávají samostatné, společné vedení jim však dá jednotný směr při stanovování priorit a plánování projektů i kapacit. Skupina tak lépe využije dlouhodobě budované zázemí, odborné zkušenosti a získá větší prostor pro rozvoj rezidenčních projektů i stavebních služeb.

Jan Vrba stojí v čele Gartal Stavební od roku 2020. Pod jeho vedením divize vybudovala na projektech skupiny silné realizační zázemí a své služby postupně rozšířila také o zakázky pro další developery a investory. Od svého založení má za sebou 20 dokončených projektů a stavební výrobu v celkovém objemu téměř dvě miliard korun. Převzetí vedení developerské divize navazuje na jeho dosavadní výsledky, zkušenosti s rozvojem týmu a důkladnou znalost fungování skupiny.

Společné vedení obou divizí podpoří dlouhodobé plány skupiny. Gartal vlastní pozemky pro výstavbu přibližně 2 500 bytů. Stavební divize směřuje k ročnímu obratu přes jednu miliardu korun a vedle realizace projektů skupiny bude dále rozvíjet spolupráci s externími developery a investory.

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redakce

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  • 1. 10.  Zářijový PMI ukazuje na další expanzi v průmyslu

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