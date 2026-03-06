CFOtrends  »  Gemo posílilo vedení společnosti o novou HR ředitelku Ilonu Vavřinovou

Ilona Vavřinová, personální ředitelka společnosti Gemo
Autor: Gemo
Ilona Vavřinová, personální ředitelka společnosti Gemo
Novou personální ředitelkou stavební a developerské společnosti Gemo se stala zkušená manažerka Ilona Vavřinová, která má téměř dvacetiletou praxi ve vedení týmů a řízení projektů v Česku i v zahraničí. Nyní se zaměří na další rozvoj personální strategie společnosti.

Ilona Vavřinová přišla do společnosti Gemo po více než třináctiletém působení v personální agentuře ManpowerGroup, kde vedla náborové a obchodní týmy napříč Českou republikou i v zahraničí. Podílela se na řízení rozsáhlých projektů a pomáhala firmám hledat a rozvíjet lidi, kteří stojí za jejich výsledky. Zkušenosti z obchodního, personálního i výrobního prostředí jí umožňují nahlížet na fungování firmy v širších souvislostech.

HR dnes nevnímám jako podpůrnou administrativu, ale jako plnohodnotnou součást řízení firmy. Mým cílem je, aby práce s lidmi byla pevně propojena s tím, kam společnost směřuje. To vyžaduje systematickou práci s talenty, péči o stávající zaměstnance i promyšlený nábor a kvalitní zapracování nových kolegů. Do společnosti Gemo jsem přišla se záměrem podpořit její další rozvoj a posílit týmy o zkušené odborníky i absolventy, kteří hledají dlouhodobou perspektivu a smysluplnou práci s viditelnými výsledky,“ říká nová šéfka Gemo Vavřinová.

Krátce

  • 6. 3.  Svižný růst mezd pokračuje

    Ve 4. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,4 %, reálně vzrostla o 5,1 %. Medián mezd činil 45 523 korun.

    „Ve 4. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců proti stejnému období minulého roku o 7,4 % na 52 283 Kč. Po zohlednění vlivu inflace vzrostla mzda reálně o 5,1 %. V celém roce 2025 dosáhla inflace 2,5 % a nominální růst mezd byl 7,2 %. Reálně se tedy mzda zvýšila o 4,6 %,“ uvádí šéfka oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová.

  • 5. 3.  Pale Fire Capital má Podnikatele roku

    Dušan Šenkypl, partner skupiny Pale Fire Capital a CEO americké společnosti Groupon, se stal EY Podnikatelem roku České republiky. Odborná porota vyzdvihla jeho zkušenosti s budováním světově úspěšných firem i rozsáhlé filantropické aktivity.

    Dušan Šenkypl je ztělesněním moderního podnikatele, který se dokáže prosadit i v tvrdé světové konkurenci. Jeho cesta s Pale Fire Capital ukazuje, že digitální technologie a špičkový investiční management mohou jít ruku v ruce se společenskou odpovědností a podporou vzdělávání,“ uvedla vedoucí partnerka EY v České republice Martina Kneiflová.

  • 4. 3.  Další pokles inflace v řadě

    Podle předběžného odhadu se česká inflace v únoru snížila z lednových 1,6 % na 1,4 %. Vzdálila se tak nejenom cíli ČNB, ale i její nejnovější prognóze, která stejně jako finanční trhy předpokládala stagnaci inflace na lednové úrovni.

