CFOtrends  »  Generace Z tlačí na změnu. Poptávka po digitálních benefitech prudce roste

Generace Z tlačí na změnu. Poptávka po digitálních benefitech prudce roste

Jana Chuchvalcová
Včera

Zaměstnanecké benefity, generace Z
Autor: Shutterstock
Podle dat společnosti Edenred uskuteční zaměstnanci v elektronické podobě až 88 % všech benefitních transakcí. Telemedicína, vzdělávání nebo online fitness kurzy – poptávka po zaměstnaneckých benefitech v digitální podobě rychle stoupá. Měnící se preference potvrzují i sami prodejci. Roste zájem například o e-knihy nebo online kurzy.

Digitální benefity oslovují především nejmladší generace zaměstnanců. Firmy proto hledají způsoby, jak benefitní řešení modernizovat. Obecně nejoblíbenějšími kategoriemi benefitů mezi zaměstnanci zůstávají zdraví (35 %), kultura (16 %) a vzdělávání (14 %).

Aktuální trend

Digitalizace platí za jeden z nejdůležitějších trendů současnosti. To platí i pro oblast zaměstnaneckých benefitů. Podle dat Edenred, které mapují útratu zaměstnanců, využilo celkově 88 % z nich poskytované služby právě v digitální formě. Konkrétně při platbě ve stravování využilo od začátku roku 2025 digitální kartu Edenred namísto fyzické stravenky více než 82 % uživatelů. U volnočasových benefitů bylo provedeno pomocí digitalizovaných benefitů téměř 92 % transakcí.

„Rychlý nástup digitalizace je bezpochyby jednou z největších výzev, na které zodpovědné firmy v současnosti hledají odpověď. Zaměstnanci dnes totiž preferují řešení, která jim umožňují velkou míru personalizace a flexibility – a právě v takových oblastech umí digitální nástroje nabídnout silně intuitivní řešení, širokou nabídku služeb i větší přehled o vlastních financích. To vše je uživateli k dispozici kdykoliv a odkudkoliv na pár kliknutí. Správa benefitů se tak z pohledu zaměstnanců stává příjemnou záležitostí namísto nutného papírování,“ říká ředitelka vnějších vztahů společnosti Edenred Aneta Martišková s tím, že digitalizace výrazně přispívá také k větší transparentnosti.

Jak to vidí zaměstnanci?

Dle dat společnosti Edenred využívají zaměstnanci volnočasové benefity zejména při transakcích v oblasti zdraví (35 %), kultury (16 %) a vzdělávání (14 %). Z toho v rámci kulturního sektoru proběhlo pomocí digitálních benefitních karet více než 66 % transakcí, celkem 70 % ve sféře vzdělávací a 68 % v oblasti sportu a fitness. V odvětví kultury, sportu i relaxu je navíc objem útraty zaměstnaneckých benefitů v digitální podobě dvojnásobný v porovnání s klasickými „papírovými“ vouchery.

„V průzkumech se nám opakovaně potvrzuje, že zájem o digitální benefity stoupá především mezi zástupci nejmladší generace na pracovním trhu, tzv. ‚generace Z‘. Právě pro ně je kromě větší flexibility důležité třeba i hledisko dopadů na životní prostředí a společnost. Zpřístupnění a podpora digitálních benefitů by tedy v jejich očích mohlo stávající nabídku výrazně zatraktivnit,“ dodává k tomu Aneta Martišková a připomíná, že příslušníci „generace Z“ již dnes tvoří zhruba 20 % populace.

Poslanci odhlasovali daňové změny. Týkají se například zaměstnaneckých benefitů či cenných papírů

Poptávku po digiálních benefitech potvrzují i sami prodejci, a to zejména v oblasti vzdělávání. „Například v oblasti učebnic pozorujeme dlouhodobý trend – klasické tištěné učebnice se stále častěji distribuují napřímo mezi školami a nakladateli, a jejich prodeje v knihkupectvích mírně klesají. Naopak výrazně roste zájem o elektronické učebnice a digitální obsah, což ukazuje, jak se doba mění,“ informuje Adam Pýcha, e-commerce ředitel Knihy Dobrovský.

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 30. 9.  Novým šéfem komunikace podniku Škoda Auto je Jozef Baláž, střídá Tomáše Koteru

    Novým vedoucím oddělení Komunikace podniku ve společnosti Škoda Auto se stává Jozef Baláž, který se tak vrací na pozici, v níž působil v letech 2011 až 2017. Nahradí tak dosavadního šéfa Tomáše Koteru, který se rozhodl po více než 25 letech ve společnosti Škoda Auto přijmout novou pracovní výzvu mimo koncern Volkswagen.

    Jozef Baláž má dlouholeté zkušenosti v oblasti komunikace společnosti Škoda Auto i koncernu Volkswagen. Do oddělení Komunikace automobilky Škoda Auto nastoupil v roce 2000, v letech 2009 a 2010 byl manažerem komunikace závodu Volkswagen Bratislava a od roku 2011 vedl oddělení Komunikace podniku Škoda Auto, do jehož čela se nyní znovu vrací. V letech 2017 až 2023 působil jako ředitel PR a komunikace, posléze i vedoucí značky Škoda ve společnosti Volkswagen Group China v Pekingu. Po návratu do Škoda Auto byl téměř dva roky vedoucím oddělení Zákaznické zkušenosti a interakce (Customer Experience & Engagement).

  • 29. 9.  Je třeba dohasit ohnisko inflace ve službách, míní Zamrazilová

    Podle viceguvernérky ČNB Evy Zamrazilové inflace stále ještě zcela neodezněla a je třeba dohasit zejména ohnisko, které přetrvává ve službách. Jak uvedla v pořadu Interview ČT24, nezanedbatelné množství položek spotřebního koše stále roste vyšším tempem, ponechání úrokových sazeb na 3,5 % je proto namístě.

    Během příštího roku odezní pozitivní efekt meziročně klesajících cen pohonných hmot a energií. To znamená, že by mohly nabírat na síle a na významu ty položky spotřebního koše, které rostou tempem nad třemi procenty. Tato ohniska potřebujeme dohasit a nemáme pro to lepší nástroj, než úrokové sazby,” uvedla v rozhovoru.

  • 26. 9.  David Kureš je novým výkonným ředitelem Traficonu. Zaměří se na transformaci a posílení značky

    Společnost Traficon z investiční skupiny DT-holding má nového výkonného ředitele. Stal se jím David Kureš, který působil řadu let v čele významných firem v potravinovém průmyslu a retailu, jako jsou Novák maso – uzeniny, Park Food nebo Ahold Czech Republic. Jeho hlavním úkolem bude dokončit transformaci a modernizaci celé sítě a dále posílit pozici značky na trhu.

    Tato změna začala v předloňském roce a zahrnovala rebranding, nový koncept prodejen, rozšiřování sítě či technologické inovace. Dnes je Traficon Tobacco Retail druhou největší maloobchodní sítí v Česku, která se specializuje na prodej tisku a nikotinových výrobků, a to podle počtu prodejen, kterých je aktuálně 220. Její obrat přitom dosahuje tří miliard korun a počet zákazníků se pohybuje okolo 13 milionů.

    Traficon letos také uzavřel strategické partnerství s Philip Morris ČR, které je zaměřeno nejen na technologické inovace, ale i na společenskou odpovědnost. Obě společnosti se chtějí zaměřit mimo jiné na bezdýmné nikotinové produkty s nižším nebo potenciálně nižším zdravotním rizikem, ale také na edukační projekty, které kladou důraz na prevenci užívání nikotinových výrobků mezi mladistvými.

Další krátké zprávy

