Generace Z tlačí na změnu. Poptávka po digitálních benefitech prudce roste

Digitální benefity oslovují především nejmladší generace zaměstnanců. Firmy proto hledají způsoby, jak benefitní řešení modernizovat. Obecně nejoblíbenějšími kategoriemi benefitů mezi zaměstnanci zůstávají zdraví (35 %), kultura (16 %) a vzdělávání (14 %).
Aktuální trend
Digitalizace platí za jeden z nejdůležitějších trendů současnosti. To platí i pro oblast zaměstnaneckých benefitů. Podle dat Edenred, které mapují útratu zaměstnanců, využilo celkově 88 % z nich poskytované služby právě v digitální formě. Konkrétně při platbě ve stravování využilo od začátku roku 2025 digitální kartu Edenred namísto fyzické stravenky více než 82 % uživatelů. U volnočasových benefitů bylo provedeno pomocí digitalizovaných benefitů téměř 92 % transakcí.
„Rychlý nástup digitalizace je bezpochyby jednou z největších výzev, na které zodpovědné firmy v současnosti hledají odpověď. Zaměstnanci dnes totiž preferují řešení, která jim umožňují velkou míru personalizace a flexibility – a právě v takových oblastech umí digitální nástroje nabídnout silně intuitivní řešení, širokou nabídku služeb i větší přehled o vlastních financích. To vše je uživateli k dispozici kdykoliv a odkudkoliv na pár kliknutí. Správa benefitů se tak z pohledu zaměstnanců stává příjemnou záležitostí namísto nutného papírování,“ říká ředitelka vnějších vztahů společnosti Edenred Aneta Martišková s tím, že digitalizace výrazně přispívá také k větší transparentnosti.
Jak to vidí zaměstnanci?
Dle dat společnosti Edenred využívají zaměstnanci volnočasové benefity zejména při transakcích v oblasti zdraví (35 %), kultury (16 %) a vzdělávání (14 %). Z toho v rámci kulturního sektoru proběhlo pomocí digitálních benefitních karet více než 66 % transakcí, celkem 70 % ve sféře vzdělávací a 68 % v oblasti sportu a fitness. V odvětví kultury, sportu i relaxu je navíc objem útraty zaměstnaneckých benefitů v digitální podobě dvojnásobný v porovnání s klasickými „papírovými“ vouchery.
„V průzkumech se nám opakovaně potvrzuje, že zájem o digitální benefity stoupá především mezi zástupci nejmladší generace na pracovním trhu, tzv. ‚generace Z‘. Právě pro ně je kromě větší flexibility důležité třeba i hledisko dopadů na životní prostředí a společnost. Zpřístupnění a podpora digitálních benefitů by tedy v jejich očích mohlo stávající nabídku výrazně zatraktivnit,“ dodává k tomu Aneta Martišková a připomíná, že příslušníci „generace Z“ již dnes tvoří zhruba 20 % populace.
Poptávku po digiálních benefitech potvrzují i sami prodejci, a to zejména v oblasti vzdělávání. „Například v oblasti učebnic pozorujeme dlouhodobý trend – klasické tištěné učebnice se stále častěji distribuují napřímo mezi školami a nakladateli, a jejich prodeje v knihkupectvích mírně klesají. Naopak výrazně roste zájem o elektronické učebnice a digitální obsah, což ukazuje, jak se doba mění,“ informuje Adam Pýcha, e-commerce ředitel Knihy Dobrovský.