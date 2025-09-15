Hedepy kupuje polskou platformu HearMe. Plánuje rozvoj služeb pro firmy

O transakci se jednalo od loňského podzimu a k definitivnímu rozhodnutí došlo v první polovině letošního roku. Platformy budou po spojení působit pod značkou Hedepy a v plánu mají rozvíjet služby pro firmy v rámci nové značky Hedepy for Business, která zahrnuje psychoterapie pro zaměstnance, měření nálady ve firmě, webináře a další edukační obsah pro zlepšování duševní pohody. HearMe přináší do Hedepy rozšíření těchto služeb o nový lokální obsah nebo lepší využití aplikace.
„V Polsku působíme už tři roky, pomohli jsme tam už tisícům lidí a velkou poptávku aktuálně cítíme právě ze strany firem. Připojení HearMe je pro nás strategické. Přináší nám ještě větší specializaci v péči o firemní klienty, ale také možnost nabízet služby původním klientům HearMe i v zahraničí. To jsou synergie, které nám dávají smysl. Stejně důležité je pro nás i to, že si rozumíme lidsky a máme stejný pohled na to, jak má vypadat moderní péče o duševní zdraví nejen ve firmách,“ říká Lukáš Krčil, CEO a spoluzakladatel Hedepy. V době, kdy se psychická pohoda zaměstnanců stává pro firmy prioritou, jde o zásadní krok v mezinárodním růstu platformy.
S HearMe přichází do Hedepy také přes 80 nových firemních klientů i tým odborníků, který zahrnuje přes 120 psychologů, psychoterapeutů, koučů, nutričních terapeutů a fyzioterapeutů. Zakladatelé HearMe, Adam Radzki a Katarzyna Gryzło, se stávají součástí vedení Hedepy. Adam Radzki se zaměří na rozvoj obchodu v Polsku jako lokální Head of Sales, Katarzyna Gryzło povede B2B marketing pro celou skupinu Hedepy.
„Spojení s Hedepy je pro nás logickým krokem, který otevírá dveře k dalším trhům, a zároveň umožňuje zachovat osobní přístup, vysokou odbornost a rychlou dostupnost podpory, což naši klienti v Polsku oceňují nejvíce. Měli jsme více variant postupu, ale nakonec jsme si vybrali Hedepy, protože nás spojuje podobná firemní kultura i důraz na podnikání s přesahem,“ uvedla Katarzyna Gryzło, zakladatelka HearMe.
Od českého startupu k evropskému scale-upu
Online psychoterapeutická platforma Hedepy vznikla v roce 2020 a do dalších osmi evropských zemí, včetně Polska, se rozšířila hned v prvních letech. Původně platforma pomáhala s duševním zdravím hlavně jednotlivcům, v posledním roce se ale začala soustředit také na pomoc firmám.
Cílem po spojení s HearMe je replikovat tento úspěšný polský model v dalších zemích. „Polsko pro nás bylo zásadní, protože jde o největší trh v našem regionu a oblast péče o duševní zdraví je zde na vysoké úrovni. Zároveň si vážíme vstupu Katarzyny i Adama, kteří jsou pro náš tým velkým přínosem. Adam má z dřívějšího působení bohaté zkušenosti s konsolidací CEE trhu a Katarzyna má vysokou odbornost v poskytování duševní péče pro firmy,“ dodává Lukáš Krčil.
Ještě v roce 2025 má Hedepy v plánu dosáhnout bodu zvratu s očekávaným obratem 13 milionů eur a plánuje další investiční kolo. „Jsme rádi, že Hedepy potvrzuje svou silnou pozici na trhu a dokazuje, že se vyvíjí správným směrem. Úspěšné spojení s polskou platformou vytvořilo pevný základ pro rozvoj jejich služeb pro firmy a zároveň otevírá cestu k dalším akvizičním plánům,“ říká Jan Davídek, partner fondu Purple Ventures, jednoho z pravidelných investorů Hedepy.
Péče o duševní zdraví se zapojením AI
Na Slovensku, v Rumunsku a Řecku je jedničkou v oblasti online psychoterapie a mezi prvními se pohybuje i ve Slovinsku, Maďarsku, Litvě a na Ukrajině. Aktuálně na platformě Hedepy působí zhruba tisícovka terapeutů, kteří ročně s klienty absolvují stovky tisíc online sezení.
Do budoucna se Hedepy také chystá propojit online péči i s osobní variantou a více zapojit umělou inteligenci tam, kde je to možné. „Umělá inteligence představuje zásadní technologický pokrok a své místo si hledá i v oblasti duševního zdraví. O to důležitější je však k jejímu využití přistupovat s rozvahou a respektem. Na tom teď také pracujeme,“ říká Lukáš Krčil. Cílem platformy zůstává, aby se odborná pomoc stala ještě dostupnější, rychlejší a zároveň zachovala osobní kontakt tam, kde je nejdůležitější.
Profil HearMe
HearMe je polská společnost zaměřená na duševní zdraví a wellbeing, založená v roce 2020. Prostřednictvím své online platformy poskytuje zaměstnancům psychologickou podporu formou individuálních sezení přes video nebo chat, pořádá webináře, nabízí vzdělávací obsah a připravuje na míru šité wellbeing programy pro firmy.
Služby HearMe cílí především na HR oddělení a zaměstnavatele, kterým pomáhají budovat zdravější a odolnější pracovní prostředí. Za poslední rok HearMe poskytlo přes 25 tisíc terapeutických sezení a společnost dosáhla obratu v přepočtu přes 33 milionů korun.