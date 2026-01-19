Hochtief CZ má nového člena představenstva, kterým je CFO Pavel Krejsa

Jeho příchodem se představenstvo společnosti rozšířilo z dosavadních dvou členů na tři. Dosud jej tvořili předseda představenstva Tomáš Koranda a místopředseda představenstva David Alonso.
Pavel Krejsa působí ve společnosti Hochtief CZ od roku 2012. Po zkušenostech v controllingu a na pozici ekonomického ředitele divize byl v lednu 2022 jmenován finančním ředitelem společnosti, kterým zůstává i po svém vstupu do představenstva. Je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, kde vystudoval obor Podniková ekonomika a management se zaměřením na malé a střední podniky a získal titul inženýr.