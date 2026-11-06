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Hodnota fúzí a akvizic v Evropě vzrostla o více než dvě pětiny. Oživení však táhnou hlavně obří transakce

redakce
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fúze a akvizice
Autor: Shutterstock
Evropský trh s fúzemi a akvizicemi letos roste nejrychleji ze všech velkých regionů. Hodnota oznámených transakcí v Evropě dosáhla za prvních osm měsíců letošního roku 541 miliard dolarů a meziročně se zvýšila o 43 %. Celosvětově vzrostla o 15 % na 2,09 bilionu dolarů, což je nejvíce od roku 2021. Oživení však táhne především rekordní počet megatransakcí v hodnotě nad 10 miliard dolarů, zatímco menších obchodů je stále méně, než odpovídá dlouhodobému průměru.
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Vyplývá to z analýzy M&A Report 2026 společnosti Boston Consulting Group (BCG), která vychází z dat společnosti LSEG a z indexu nálady na trhu BCG M&A Sentiment Index. „Trh s fúzemi a akvizicemi se vrací k růstu, zatím ale hlavně na svém vrcholu, zatímco menší a středně velké obchody za oživením stále zaostávají. Evropa je přitom jediným velkým regionem, kde nálada na trhu dosáhla svého dlouhodobého průměru,“ říká Jaroslav Šnajdr, řídicí partner pražské kanceláře BCG.

Z velkých regionů rostla nejrychleji Evropa

Největším evropským trhem zůstává Velká Británie, kde hodnota transakcí vzrostla o 85 % na 178 miliard dolarů. Výrazně rostlo také Německo (+149 %), kde se hodnota transakcí více než zdvojnásobila, naopak pokles zaznamenalo Švýcarsko (-36 %) či severské země (-15 %).

Podle BCG M&A Sentiment Indexu, který je předstihovým ukazatelem transakční aktivity, dosáhla nálada na evropském trhu 100 bodů, tedy dlouhodobého průměru. V Americe je to 73 bodů, celosvětově 83 bodů.

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Počet takzvaných megatransakcí, tedy obchodů v hodnotě 10 miliard dolarů a více, se meziročně zvýšil z 24 na 37 a překonal i dosavadní rekord z roku 2021. U obchodů do jedné miliardy dolarů však počet transakcí stále zaostává za dlouhodobým průměrem. Celková hodnota transakcí je navíc stále o 28 % nižší než v rekordním roce 2021.

Peníze na trhu jsou, chybí ale firmy připravené k prodeji

Hlavní překážkou širšího oživení podle BCG není nedostatek kapitálu ani financování, ale nedostatek vhodných firem k nákupu. Na trh přichází málo firem, u kterých kupující dokážou obhájit kombinaci jejich ceny, kvality a připravenosti. Další nejistotu potom přináší umělá inteligence, kvůli které je těžší odhadnout budoucnost řady obchodních modelů.

„Na trhu je dnes dost peněz i ochoty nakupovat. Úzkým hrdlem se ale stala samotná realizace transakcí. Kupující hledají firmy, které jsou na prodej skutečně připravené a mají přesvědčivý obchodní model. Takových je zatím málo, a kde kupující tuto jistotu nemají, raději vyčkávají,“ podotýká Šnajdr.

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Nabídku firem k prodeji omezují také fondy soukromého kapitálu (private equity). Podle dat PitchBook měly na konci června v portfoliu přes 33 500 neprodaných firem, více než dvakrát tolik než před deseti lety. U firem, které fondy v Evropě prodaly, se podle dat Gain.AI prodloužil medián doby držení z 4,6 roku v roce 2020 na 5,8 roku v roce 2025. Dokud fondy tyto firmy neprodají a nevrátí peníze svým investorům, nemohou se naplno pustit do nových nákupů.

TOP100 prodej

V opatrném trhu mají výhodu strategičtí kupci

Opatrnost investorů podle BCG v některých případech nahrává strategickým kupcům, tedy firmám z oboru. Ty si mohou do ceny započítat úspory nákladů, vyšší tržby či další synergie, se kterými finanční investor počítat nemůže. Výhodu tak mohou mít zejména u firem, které fondy drží déle, než původně plánovaly.

„Firma z oboru dokáže v nabídce zohlednit přínosy, které jsou specifické právě pro ni. Na trhu, kde se kupující rozhodují velmi selektivně, to často rozhodne o tom, jestli se transakce uskuteční, nebo zůstane viset ve vzduchu,“ dodává Šnajdr.

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redakce

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