Hybridní práce přepsala pravidla. Co dnes mladá generace očekává od kanceláří?

Vývoj v pracovních návycích a hodnotách proměňuje samotnou funkci kanceláře. Zatímco v minulosti sloužila především jako místo pro individuální výkon, dnes se stává centrem pro spolupráci, budování komunity a sdílení firemní kultury. „Generace Z má specifické nároky – očekává flexibilitu, inspirativní prostředí a silný důraz na well-being. Firmy, které chtějí zůstat atraktivní pro mladé talenty, musí tyto potřeby reflektovat i v designu kanceláří,“ říká expert ČMN Pavel Kadera.
Kancelář jako magnet pro spolupráci
Zatímco lidé tráví v kanceláři méně času než dříve, nároky na kvalitu prostoru rostou. „Gen Z nechce kancelář, která jen dobře vypadá. Chce prostředí, které podporuje spolupráci, soustředění a nabízí různé typy pracovních zón,“ dodává Kadera.
Deloitte zároveň uvádí, že dlouhé hodiny a nedostatek flexibility patří mezi hlavní zdroje stresu mladých lidí. Kancelář tak musí být místem, kam zaměstnanci chtějí přijít – ne kde musí být.
Od „gimmicků“ k prostředí, které funguje
Trendy se posunuly od herních místností a barevných koutků k funkčnímu, promyšlenému prostředí. Firmy dnes nejčastěji poptávají:
-
hybridní zóny – kombinaci otevřených částí a místností pro klid,
-
prostory pro komunitu – společné kavárny, lobby, kuchyňky, místa pro setkávání,
-
well-being prvky – denní světlo, kvalitní vzduch, tiché zóny, možnost práce venku,
- udržitelnost – zeleň, úsporné technologie, šetrné materiály.
Navíc 69 % české Gen Z podle Deloitte sleduje ESG politiku zaměstnavatele, takže mladí očekávají, že i kanceláře budou odpovídat hodnotám udržitelnosti. „Lokalita tak i nadále zůstává klíčová, ale dnes už nestačí jen dobrá adresa. Kancelář musí být místem, kam lidé chtějí chodit – ne kde musí být,“ uzavírá Kadera.