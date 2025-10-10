CFOtrends  »  Inflace blízko cíle, ale důvod k oslavám zatím není

Inflace blízko cíle, ale důvod k oslavám zatím není

Jana Chuchvalcová
Včera

Sdílet

Růst, inflace
Autor: Shutterstock
Zářijová inflace dopadla opět přesně podle předběžného odhadu statistického úřadu, když tentokrát skončila na 2,3 %. Jde o lepší číslo, než s kterým počítala ČNB, nicméně důvod k radosti moc nedává.

„Hlavním problémem zůstává soustavný růst cen služeb a na realitním trhu zase pokračující prudké zdražování nemovitostí. Pozitivním signálem rozhodně není ani meziměsíční pokles cen služeb, který sice vypadá působivě, ale jde na vrub tradičnímu posezonnímu zlevňování dovolených. V meziročním vyjádření jsou totiž dovolené dražší o 5 % a služby jako takové o 4,7 %,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že rostou i nájmy a do inflace se silně propisují i ceny nemovitostí, které ji navyšují o půl procentního bodu. 

Cyber25

Inflaci na druhé straně brzdí podle něj zlevňování energií, konkrétně elektřiny, plynu a PHM. Drobné zklidnění je vidět u potravin, které sice dál zdražují, ale ne už takovým tempem jako na začátku léta.

Co čekat dál? 

Inflace se nejspíš bude držet těsně nad cílovými dvěma procenty i v dalších měsících. „ČNB by tak z pohledu celkové inflace sice mohla být spokojená, avšak jádrová inflace a často zmiňované ceny služeb ji budou v obezřetnosti. Stejně tak i perspektiva vyššího deficitu státních financí v letošním a zejména pak v příštím roce. Na pokles sazeb to zatím ještě nevypadá,“ dodává Dufek.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 10. 10.  Komunikaci Deloitte nově řídí Tomáš Myler. Přichází z McDonald´s, dříve působil v Lidlu

    Tým externí a interní komunikace v poradensko-technologické společnosti Deloitte vede od září Tomáš Myler. Kromě interní a externí komunikace bude mít pod sebou v Deloitte i contentový tým, sociální média a grafické designéry. V oblasti komunikace a marketingu působí 14 let.

    Do Deloitte přichází z McDonald´s, kde do letošního září působil na pozici impact directora pro Česko, Slovensko a Ukrajinu. Přes dva roky tam vedl tým interní a externí komunikace, byl zodpovědný za public affairs a témata udržitelnosti nebo diverzity. Byl také zodpovědný za klíčové oblasti transformace a integrace česko-slovenského a ukrajinského klastru. Ještě předtím působil několik let na pozici šéfa komunikace maloobchodního řetězce Lidl. Tam stál například u zrodu pilotního programu pro zálohování PET lahví a plechovek, projektu Lidl les nebo iniciativy Skutečně zdravá škola v zájmu zdravého stravování pro děti.

  • 9. 10.  Novým šéfem segmentu malých a středních firem v Raiffeisenbank se stal Roman Herman

    Raiffeisenbank posílila vedení v oblasti malých a středních firem. Nově tuto klíčovou oblast povede Roman Herman, který má za sebou téměř dvacetileté zkušenosti z finančního sektoru v regionu střední a východní Evropy. Ekonomii studoval ve Spojených státech a v Kanadě.

    Do Raiffeisenbank nastoupil před deseti lety, během nichž prošel řadou pozic a útvarů – od řízení projektů a procesů, přes oblast platebních a karetních služeb, až po vedení strategických iniciativ. Podílel se mimo jiné na úspěšné migraci klientů z ING a integraci Equa bank, působil také jako programový manažer v rámci strategických a transformačních projektů banky.

    Ve své nové roli chce nadále posilovat značku Raiffeisenbank jako přirozeného partnera pro podnikání a navázat na dosavadní úspěchy v oblasti akvizice, digitálních kanálů a klientské zkušenosti. Zároveň chce usilovat o to, aby byla banka pro podnikatele první volbou, ať už hledají financování, každodenní bankovní služby, nebo dlouhodobého partnera pro svůj rozvoj.

  • 8. 10.  Bezrealitky v Evropě rostou a mění management. Česko a Slovensko povede Zdeno Dubnička

    Je tomu necelý rok, co se největší česká „bezrealitní“ služba Bezrealitky propojila se svým německým protějškem Ohne-Makler. Společně nyní působí na čtyřech trzích (Česko, Slovensko, Německo, Rakousko) a chystají se vstoupit na další. Ale také vzájemně obohatit lokální služby technologickým know-how druhého partnera. Pomůže tomu i nově utvářená manažerská struktura, která poprvé definuje pozice regionálních ředitelů. Česko a Slovensko bude nově zastupovat jako CEO Zdeno Dubnička.

    Přichází po jedenáctileté kariéře v jedné z největších českých konzultačních společností RSM, která se zaměřuje na rozvoj a expanzi středních a velkých podniků a v loňském roce vykázala půlmiliardové obraty. Zde působil jako konzultant, vedoucí divize zaměřující se na implementaci firemních systémů a následně technologický ředitel.

    Mezi klíčové projekty, na kterých bude Dubnička pracovat, patří například kompletní přetvoření prodejního procesu Bezrealitky. Ten bude na jedné straně maximálně digitální, s plánovaným širokým využitím AI nástrojů a rostoucí automatizací v rámci celého procesu. Na druhé straně je však v brzké budoucnosti v plánu spuštění nové služby určené pro klienty, kteří stále chtějí být v osobním kontaktu a jednat s partnery napřímo.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

Kde naladíte digitální rádia a jaký mají program?

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Hlasování o Chat Control bylo znovu odloženo

MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Co je AI Mode a jak přežít v éře AI vyhledávání?

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Nikdy nevím, jestli vstanu bez bolesti. Ženu trápí ztuhlé klouby

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie