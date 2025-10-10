Inflace blízko cíle, ale důvod k oslavám zatím není

„Hlavním problémem zůstává soustavný růst cen služeb a na realitním trhu zase pokračující prudké zdražování nemovitostí. Pozitivním signálem rozhodně není ani meziměsíční pokles cen služeb, který sice vypadá působivě, ale jde na vrub tradičnímu posezonnímu zlevňování dovolených. V meziročním vyjádření jsou totiž dovolené dražší o 5 % a služby jako takové o 4,7 %,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že rostou i nájmy a do inflace se silně propisují i ceny nemovitostí, které ji navyšují o půl procentního bodu.
Inflaci na druhé straně brzdí podle něj zlevňování energií, konkrétně elektřiny, plynu a PHM. Drobné zklidnění je vidět u potravin, které sice dál zdražují, ale ne už takovým tempem jako na začátku léta.
Co čekat dál?
Inflace se nejspíš bude držet těsně nad cílovými dvěma procenty i v dalších měsících. „ČNB by tak z pohledu celkové inflace sice mohla být spokojená, avšak jádrová inflace a často zmiňované ceny služeb ji budou v obezřetnosti. Stejně tak i perspektiva vyššího deficitu státních financí v letošním a zejména pak v příštím roce. Na pokles sazeb to zatím ještě nevypadá,“ dodává Dufek.