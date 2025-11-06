Inflační tlaky trvají, průmysl mírně roste a stavební rally pokračuje

Český průmysl v září meziročně rostl o 0,4 %, meziměsíčně pak o 1,1 %. Ačkoliv jde oproti předchozímu měsíci o pozitivní signál, nelze zatím mluvit o pevně nastartovaném oživení. Přetrvávají totiž rozdíly mezi jednotlivými sektory.
„K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, výroba pryžových a plastových výrobků a výroba elektrických zařízení. Naopak pokles zasáhl výrobu elektřiny, zejména uhelné zdroje, těžbu uhlí, výrobu motorových vozidel či některé potravinářské segmenty, jako je výroba nápojů,“ uvádí partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Petr Kymlička.
Podle něj by českému průmyslu mohla vyšší hodnota nových zakázek, která se v září meziročně zvýšila o 4,5 %. Po srpnovém propadu tak došlo k nárůstu v poptávce z tuzemska i zahraničí. Zahraniční zakázky vzrostly o 5,6 %, tuzemské o 2,7 %. Meziměsíčně tak šlo o 8,8% nárůst. Přesto však zůstává situace stále křehká.
„Meziroční růst v září zaznamenalo i stavebnictví, které vzrostlo o 12,8 %, meziměsíčně však bylo nižší o 3,2 %. Růst táhlo především inženýrské stavitelství s meziročním nárůstem o 15,9 % a pozemní stavitelství, které bylo vyšší o 11,0 %. Dokončeno bylo 2 960 bytů, což představovalo meziroční růst o 69,6 %, nicméně orientační hodnota vydaných stavebních povolení i počty zahájených bytů klesly. Stavebnictví tak těží z rozestavěnosti a velkých projektů, avšak počet nových zahajovaných projektů zůstává omezený,“ dodává Kymlička.