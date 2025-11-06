CFOtrends  »  Inflační tlaky trvají, průmysl mírně roste a stavební rally pokračuje

Inflační tlaky trvají, průmysl mírně roste a stavební rally pokračuje

redakce
Dnes

Česká ekonomika
Autor: Shutterstock
Poté, co včerejší předběžný odhad říjnové inflace ve výši 2,5 % naznačil, že některé inflační tlaky v české ekonomice stále přetrvávají, dorazila dnes další data o české ekonomice. Průmyslová produkce po srpnovém poklesu nabrala opět růstový směr, jak potvrzují dnes publikovaná data ČSÚ. Také stavebnictví v září rostlo, a to dvouciferným tempem. Jenže za růstem stojí především vyšší veřejné investice. Komerční a bytové výstavba mezi letošní tahouny výstavby rozhodně nepatří.

Český průmysl v září meziročně rostl o 0,4 %, meziměsíčně pak o 1,1 %. Ačkoliv jde oproti předchozímu měsíci o pozitivní signál, nelze zatím mluvit o pevně nastartovaném oživení. Přetrvávají totiž rozdíly mezi jednotlivými sektory.

„K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, výroba pryžových a plastových výrobků a výroba elektrických zařízení. Naopak pokles zasáhl výrobu elektřiny, zejména uhelné zdroje, těžbu uhlí, výrobu motorových vozidel či některé potravinářské segmenty, jako je výroba nápojů,“ uvádí partner poradenské skupiny Moore Czech Republic Petr Kymlička.

Podle něj by českému průmyslu mohla vyšší hodnota nových zakázek, která se v září meziročně zvýšila o 4,5 %. Po srpnovém propadu tak došlo k nárůstu v poptávce z tuzemska i zahraničí. Zahraniční zakázky vzrostly o 5,6 %, tuzemské o 2,7 %. Meziměsíčně tak šlo o 8,8% nárůst. Přesto však zůstává situace stále křehká.

„Meziroční růst v září zaznamenalo i stavebnictví, které vzrostlo o 12,8 %, meziměsíčně však bylo nižší o 3,2 %. Růst táhlo především inženýrské stavitelství s meziročním nárůstem o 15,9 % a pozemní stavitelství, které bylo vyšší o 11,0 %. Dokončeno bylo 2 960 bytů, což představovalo meziroční růst o 69,6 %, nicméně orientační hodnota vydaných stavebních povolení i počty zahájených bytů klesly. Stavebnictví tak těží z rozestavěnosti a velkých projektů, avšak počet nových zahajovaných projektů zůstává omezený,“ dodává Kymlička.

  • 6. 11.  Sazby ČNB zůstávají nepřekvapivě beze změny

    Česká národní banka na dnešním zasedání v souladu s očekáváními ponechala úrokové sazby opět beze změny. Základní repo sazba tak nadále zůstává na 3,5 %, kam se dostala po posledním květnovém snížení. Bankovní rada přitom ve svých prohlášeních pokračuje ve zdůrazňování proinflačních rizik, jako jsou zvýšený růst cen služeb a rychlý růst cen nemovitostí. Centrální bankéři v čele guvernérem Michlem rovněž dlouhodobě upozorňují na rizika spojená s expanzivní fiskální politikou. Nyní, kdy prohlášení pravděpodobné nové vlády indikují navýšení výdajů do ekonomiky, a tedy i riziko více expanzivní fiskální politiky nabývá reálných rozměrů, by tedy obezřetnost ČNB měla být o to větší.

    „V důsledku toho tak již v naší nové prognóze neočekáváme další snížení úrokových sazeb ČNB. Základní repo sazba by podle nás měla po delší dobu zůstat na současných 3,5 %. Důvodem je právě předpokládaná fiskální expanze, která by na horizontu měnové politiky, tedy na přelomu let 2026 a 2027, mohla proměnit trend vývoje ekonomiky i inflace. Ekonomika by sice rostla rychleji, inflace by se ale po poklesu pod 2 % v roce 2026, který předpovídáme hlavně vlivem levnějších energií, následně v důsledku vyšší vládních výdajů zřejmě vrátila nad dvouprocentní cíl centrální banky,“ říká analytik Komerční banky Martin Gürtler.

    Ten větší pravděpodobnost z hlediska dalšího pohybu úrokových sazeb stále přisuzuje jejich snížení než zvýšení. Kolem přelomu roku, kdy by mělo dojít ke vzniku nové vlády a schválení státního rozpočtu na rok 2026, by tak mělo být jasné, zda se výhled více expanzivní fiskální politiky naplňuje. „Pokud by k tomu nedošlo, je možné, že dezinflační tendence ekonomiky v příštím roce přetrvají a centrální banka bude v důsledku toho muset úrokové sazby dále snížit,“ uzavírá Gürtler.

  • 6. 11.  Cleevio jde naplno do AI, do vedení firmy se proto vrací zakladatelé

    Společnost Cleevio sází vše na AI, zároveň se mění na holdingovou skupinu. Do čela nově vzniklé Cleevio Group se vrací původní zakladatelé Lukáš Stibor a Jan Částek. Cleevio Group kromě IT firmy Cleevio sdružuje také web3 vývojáře CleevioX, Cleevio Labs zaměřené na služby AI agentů a nově spuštěnou platformu Surprizz.ai. Klientům nabízí různé formy pomoci s jejich AI transformací.

    „AI je největší byznysová příležitost za posledních 23 let, vracíme se, abychom ji využili na maximum. Našim cílem je využít naše know-how v digitalizaci velkých firem a hands-on zkušenosti z budování startupů k úspěšné AI transformaci Cleevia i byznysů našich klientů,“ říká CEO Cleevio Group Lukáš Stibor.

    Stibor založili Cleevio v roce 2007 s Miroslavem Chmelkou a během následující dekády z něj vytvořili globální IT agenturu. V roce 2017 se pak mezi společníky přidal Jan Částek. Mezi značkami, se kterými Cleevio spolupracovalo, jsou mimo jiné Coca-Cola, Volkswagen, Deloitte, O2, Prima nebo třeba McDonald’s. Poslední roky se trojice zakladatelů věnovala zejména spin-off projektům, které svým potenciálem vývojářskou agenturu přerostly, jako je trojice startupů Spendee, Angee a Gamee.

  • 4. 11.  Do čela Privatbanky ze skupiny Penta míří český bankéř Petr Řehák

    Privatbanka ze skupiny Penta Investments jmenovala Petra Řeháka do funkce generálního ředitele a předsedy představenstva, který nahrazuje na této pozici Ľuboše Ševčíka. Ten po 18 letech odchází. Řehák je zkušený lídr s téměř 30letou praxí, přičemž Privatbanky přichází s jasnou vizí posílit její pozici jako moderní digitální privátní finanční instituce ve středoevropském regionu.

    Pod novým vedením plánuje banka rozšířit individualizovanou nabídku produktů a služeb, rozvine distribuční síť, ve které zvýší úroveň osobního přístupu ke klientům, a bude investovat do inovativních digitálních řešení. Součástí strategie je také segment malých a středních podniků, pro který Privatbanka připravuje novou, na míru šitou nabídku.

    Petr Řehák přináší bohaté zkušenosti z vedení významných finančních institucí a consultingu, například z Equa bank, Citibank a Deloitte. V Equa bank se podílel na vybudování jedné z nejúspěšnějších „challenger“ bank v regionu s důrazem na digitální bankovnictví a klientskou zkušenost. V Citibank úspěšně transformoval privátní bankovnictví a wealth management.

