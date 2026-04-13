Investiční skupina SCF rozšiřuje svůj tým o Jana Simandla

Jeho příchod odráží strategický záměr SCF dále rozvíjet správu nemovitostí a posilovat pozici na trhu retailových a kancelářských nemovitostí ve střední a východní Evropě.
Jan Simandl přichází do SCF s bohatými zkušenostmi z oblasti leasingu a správy komerčních nemovitostí. Téměř devět let působil jako Letting Manager ve společnosti CPI Property Group, kde zodpovídal za přípravu a implementaci dlouhodobých leasingových strategií pro přidělená nákupní centra, komplexní smluvní vyjednávání včetně obchodní, technické a právní koordinace a rozvoj vztahů s nájemci i obchodními partnery. Předtím působil například v poradenské společnosti CBRE.