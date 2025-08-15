IT krize dopadá i na finanční ředitele. CFO tak řeší dilema, zda investovat do lidí, nebo do AI

V zahraničí se již nyní diskutuje o tom, zda by umělá inteligence mohla nahradit chybějící IT specialisty. Nástroje založené na AI, jako jsou automatizované systémy pro vývoj kódu nebo AI asistenti pro technickou podporu, jsou na vzestupu. Firmy jako Microsoft a Google investují miliardy do vývoje nástrojů, které dokážou automatizovat složité IT procesy.
„Na trhu práce chybí řada specialistů, a to není problémem dneška, ale důsledek dlouhodobého vývoje,“ říká Tomáš Kocifaj, CEO společnosti Brilo, a dodává: „Firmy potřebují zkušené IT odborníky, což je oblast, kterou v minulosti školství nepodpořilo s dostatečným předstihem. Zatímco v IT působí velké množství lidí, často jim chybí zkušenosti a hluboká znalost složitých technologií, které firmy potřebují pro své klienty. A to je i to, co umělá inteligence zatím neumí. Lidský faktor je stále klíčový, protože AI se stává spíše nástrojem pro usnadnění a zrychlení práce specialistů. Zda se AI časem stane schopnou řešit problémy komplexně, kreativně a efektivně ukáže až budoucnost.“
Upozorňuje také, že nedostatek kvalifikovaných odborníků má své kořeny v nedostatečné přípravě ve vzdělávacím systému a absenci zaměření na praktické zkušenosti.
„AI dokáže řešit jednoduchá technická zadání, automatizovat rutinní úkoly, a dokonce vytvářet kód. Seniorním expertům ale spíše umožní pracovat efektivněji a soustředit se na komplexní problémy. Aktivně se však zabýváme otázkou práce s juniorními pozicemi. Tam je třeba změnit přístup a způsob, jakým je rozvíjíme, protože AI do jisté míry nahrazuje typické úkoly pro juniorní role,“ vysvětluje Petr Háka, CEO technologické společnosti INVENTI.
Trendy v IT sektoru jsou různorodé
Jedním z nejvýraznějších trendů je tzv. body leasing, tedy flexibilní formy najímání IT specialistů na projekty podle aktuálních potřeb. Říkáte si, proč a jaké to má vlastně výhody? Protože to firmám umožňuje reagovat na rychle se měnící poptávku po IT službách a zároveň získat přístup ke zkušeným odborníkům bez nutnosti jejich trvalého zaměstnání.
Druhý trendem je využívání AI pro zvýšení efektivity firemních procesů. I když umělá inteligence přináší nové možnosti a dokáže zrychlit mnoho činností, skutečný lidský faktor zůstává klíčový a nepostradatelný.
„AI dokáže násobně zefektivnit procesy a v určitých případech už dnes dosahuje efektivnějších a kvalitnějších výsledků než člověk. Firmy tak dokáží škálovat a expandovat i bez nutnosti zvyšovat počty zaměstnanců. Lidský faktor ale zůstává klíčový. Kreativita, kritické myšlení a řešení těch nejkomplexnějších problémů jsou zatím doménou lidských specialistů,“ dodává Petr Háka.
Budoucnost IT trhu bude nejspíš hybridní – lidé a AI budou spolupracovat. Otázkou však zůstává, jak rychle a v jakém rozsahu se AI dokáže stát plnohodnotným partnerem v IT týmech a jak takovou hybridní spolupráci efektivně řídit, koordinovat a měřit.
Tato situace má zásadní dopad i na vedení firem – zejména CFO, CTO a HR manažery. Finanční ředitelé dnes musí strategicky zvažovat, kam směřovat investice: do náboru drahých seniorních specialistů, do rozvoje juniorů, nebo do AI nástrojů, které některé kapacity mohou nahradit?
„Umělá inteligence je silný pomocník, ale prozatím nenahradí lidskou odbornost. V našem oboru je klíčová kreativita a schopnost porozumět zákazníkům. Nedostatek lidí v oboru se snažíme řešit dlouhodobě i tím, že ve spolupráci s místními školami vychováváme vlastní budoucí talenty,“ podotýká Pavel Hübner, CEO a CTO společnosti HARDWARIO.
Zatímco technologie pomáhá zefektivnit rutinní úkony, komplexní úkoly a kritické myšlení zůstávají v rukou lidí. HR oddělení čelí tlaku najít nové cesty, jak přitáhnout a společně s týmovými managery udržet talenty se zkušenostmi i ochotou se dále učit.
„Z pohledu CFO je to otázka rovnováhy – náklady na špičkové IT odborníky rostou, ale bez nich nemůžeme realizovat klíčové technologické projekty. AI pomáhá, ale zatím nemá know-how ani odpovědnost, které potřebujeme u strategických rolí,“ zmiňuje Dušan Drechsler, finanční ředitel společnosti Asseco Solutions.
Ženy boří mýty v IT
Navzdory rostoucímu významu IT odvětví v Česku je podíl žen na technických pozicích stále výrazně nižší než v jiných zemích EU. Podle Českého statistického úřadu tvořily ženy v roce 2019 v průměru jen 10 % ICT specialistů. Přesto se situace postupně zlepšuje.
„Za posledních pět let jsme zaznamenali výrazný nárůst počtu žen ucházejících se o IT pozice, což je skvělý trend. Přesto bychom byli rádi, kdyby se k nám hlásilo ještě více žen, protože jejich přítomnost přináší do týmu nejen rozmanitost, ale i větší stabilitu a efektivitu v řešení úkolů,“ říká Petra Procházková, HR manažerka v ARBES Technologies, a doplňuje: „Ženský element obohacuje pracovní prostředí a podporuje spolupráci napříč týmem. Od roku 2020 se podíl žen v našem náboru pohybuje stabilně okolo 30 %, přičemž rok 2023 byl výjimečný – ženy tvořily 49 % všech nově přijatých zaměstnanců.“
Lov na talenty prostřednictvím juniorních programů
Firmy, které čelí nedostatku zkušených IT odborníků, hledají možné alternativy. Jednou z nich je nábor mladých a talentovaných adeptů. Společnost ARBES Technologies například vsadila na Associate program, který umožňuje juniorům rychle získat potřebné dovednosti.
„Nedostatek zkušených IT specialistů na trhu práce nás vedl k tomu, že se aktivně zaměřujeme na nábor talentovaných juniorů. Naším cílem je nabídnout příležitost jedincům s potenciálem a motivací k rozvoji, i když zatím nemají zkušenosti v IT. Uchazeči jsou přijímáni na základě důkladně sestaveného pohovoru a logických testů, nikoli na základě jejich dosavadních IT zkušeností. To umožňuje vstup do IT světa i těm, kteří dosud neměli příležitost se v tomto oboru rozvíjet. Proto jsme vytvořili Associate program, který jim umožňuje rychle získat potřebné dovednosti a uplatnit se v technologickém sektoru. Investice do juniorních specialistů nám přináší nejen nové perspektivy, ale i inovativního ducha do našich týmů,“ zmiňuje Petra Procházková.
Ale není to jen o tom, jak talenty získat – klíčové je jejich udržení ve společnostech. „Věříme, že klíčem k udržení zaměstnanců není jen atraktivní mzda, ale především možnost profesního růstu, kvalitní zpětná vazba a otevřená komunikace. Zavedením systému hodnocení, mentoringu a pravidelných anket jsme snížili fluktuaci zaměstnanců o 10 %. Ukázalo se, že když lidé vidí, že jejich názory a přínos mají skutečný dopad, zvyšuje to jejich spokojenost a loajalitu k firmě,“ dodává na závěr Petra Procházková s tím, že budoucnost IT sektoru bude pravděpodobně hybridní – lidé a AI budou spolupracovat. Otázkou však podle ní zůstává, jak rychle a v jakém rozsahu se AI dokáže stát plnohodnotným partnerem v IT týmech.