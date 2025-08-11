CFOtrends  »  IT podnikání v Česku láme rekordy. Loni vzniklo nejvíc firem od roku 2018, ještě rychleji přibývají i OSVČ

IT podnikání v Česku láme rekordy. Loni vzniklo nejvíc firem od roku 2018, ještě rychleji přibývají i OSVČ

11. 8. 2025

Podnikání v IT
Autor: Shutterstock
Podnikání v segmentu IT se v Česku daří. Podle aktuálních dat Dun & Bradstreet je v tuzemsku registrováno 16 636 právnických osob a 50 025 živnostníků, kteří podnikají v tomto oboru. Populace IT firem i podnikatelů přitom roste výrazně rychleji než podnikatelská základna jako celek.

Firmy i podnikatelé v oboru IT v ČR přibývají výrazně rychleji než subjekty působící v jiných oborech. Podnikatelská základna IT firem se mezi lety 2020 až 2024 rozrostla o 30 %, zatímco celkový počet firem se navýšil o 11 %. Ještě podstatně rychleji přibývají OSVČ. Zatímco celkový počet fyzických osob – podnikatelů za posledních pět let klesl o 8 %, IT podnikatelů přibylo 14 %,“ zhodnotila vývoj předsedkyně představenstva Dun & Bradstreet Kateřina Klosová.

Vloni bylo založeno 1 561 firem, které vyvíjejí činnost v oblasti informačních technologií, což je nejvyšší počet od roku 2018. Podobný trend lze sledovat mezi živnostníky – v loňském roce bylo registrováno 3 168 nových společností, což je druhý nejvyšší počet za posledních sedm let. Vysoké přírůstky nových podnikatelských subjektů Dun & Bradstreet eviduje i letos – vzniklo 612 nových firem a podnikání zahájilo 1 551 OSVČ.

„Zájem o podnikání v oboru IT je důsledkem kombinace vysoké poptávky ze strany firem, vysokého potenciálu růstu, možnosti globálního působení a relativně nízkých bariér vstupu do odvětví. IT sektor je také přirozenou půdou pro startupy a investoři technologické projekty milují,“ dodává dále Kateřina Klosová s tím, že rychlý rozvoj lze sledovat například v oblasti kyberbezpečnosti, umělé inteligence a strojového učení, vývoje software a e-commerce, IT poradenství a systémové integrace či mobilních aplikací.

  • 12. 8.  Alarmující výhled do budoucna. V Česku bylo vydáno nejméně stavebních povolení za čtvrt století

    České stavebnictví pokračuje v růstu již osmý měsíc v řadě. Podle aktuálních dat ČSÚ stavební produkce v červnu meziročně stoupla o 14 %. Na tomto výsledku se však významně podepsala nízká srovnávací základna z předchozího roku, proto je třeba tento pozitivní trend vnímat s určitou opatrností.

    Zcela alarmující je naopak skutečnost, že letos bylo za první pololetí vydáno jen 29 200 stavebních povolení, což je vůbec nejnižší hodnota za posledních 25 let. Zároveň jejich počet poprvé klesl pod hranici 30 tisíc. Jde o jasný důkaz toho, že současná podoba stavebního zákona nefunguje. Nová legislativa nepřinesla očekávané zrychlení ani zjednodušení, namísto toho představuje ještě větší brzdu pro další rozvoj. Povolování staveb zamrzlo, stavební úřady se nadále potýkají s nedostatkem personálu a tlak na trzích roste. A vůbec nepomohl ani tzv. bypass,“ uvádí výkonná ředitelka Central Group Michaela Váňová.

    Stavebnictví je přitom podle jejího názoru klíčové odvětví pro budoucí rozvoj ČR a zároveň má i jeden z největších multiplikačních efektů, kdy každá investovaná koruna přináší trojnásobný přínos pro ekonomiku. „Je proto potřeba zásadní systémová změna, kterou může být návrat k původnímu návrhu nového stavebního zákona opírajícího se o digitalizaci, státní stavební správu a vymahatelné lhůty. Klíčové je si uvědomit, že pozitivní vývoj ve stavební výrobě nebude možné dlouhodobě udržet, pokud nebude co stavět. Bez nové výstavby hrozí, že se sektor brzy opět dostane do útlumu a s ním i celá česká ekonomika,“ uzavírá Michaela Váňová.

  • 11. 8.  Víc lidí bez práce, méně nabídek. Nezaměstnanost v Česku je nejvyšší za poslední rok

    Tuzemská registrovaná míra nezaměstnanosti dosáhla v červenci 4,4 %, což představuje meziměsíční nárůst o 0,2 procentního bodu. Úřady práce aktuálně evidují zhruba 330 tisíc uchazečů o zaměstnání, což je o 15 tisíc více než před měsícem a o 47 tisíc více než před rokem. Ti si mohou vybírat z 96 tisíc volných pracovních pozic, kterých tak je o tři tisíce méně než před měsícem. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá 3,4 uchazeče.

    Z geografického pohledu byla nezaměstnanost nejvyšší v okresech Most (9,6 %), Karviná (9,3 %) a Chomutov (7,6 %), nejnižší naopak v okresech Praha-východ a Praha-západ (1,7 %), Rychnov nad Kněžnou (2,5 %) a Pelhřimov (2,7 %).

    „Mírné navýšení nezaměstnanosti v Česku v červenci odráží především útlum ve zpracovatelském průmyslu daný jednak letním zpomalením výroby, ale i dlouhodobě nedostatečnou poptávkou a vysokou mírou nejistoty. Tu v červenci dále posílila vyhlášení amerického prezidenta o zavedení 30 % dovozních cel na EU zboží a právě tyto nejistoty vedle neflexibilního zákoníku práce a dalších faktorů nepřispívají k ochotě firem výrazněji nabírat nové zaměstnance. Ve srovnání Eurostatu jsme však s naší mírou nezaměstnanosti stále na chvostu EU27 a hluboko pod evropským průměrem,“ komentuje aktuální data Andrea Linhartová Palánová, expertka PwC na řízení lidských zdrojů.

  • 8. 8.  Změna v Direct auto. Ředitelem značky Birne se stává Pavel Prouza

    Ke změně na nejvyšší pozici v rámci značky Birne specializující se na operativní leasing došlo od 1. srpna 2025. Vedení týmu přebírá Pavel Prouza, který se bude podílet i na klíčovém směrování Direct auta. V roli CEO značky Birne střídá Lukáše Černa. Ten ale Direct group neopouští, bude se věnovat projektům v rámci investičního pilíře.

    Pavel Prouza přichází s dlouholetými zkušenostmi z řízení digitálních projektů a růstových firem. Stál třeba za vstupem německého Flixbusu na český trh a posléze řídil jeho aktivity v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Zkušenosti sbíral rovněž ve firmách BlaBlaCar, Socialbakers nebo Leo Burnett. Studoval na Anglo-americké univerzitě v Praze a na International School of Helsinki.

