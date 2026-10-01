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J&T mění vedení své investiční platformy. Atlantik povede Tomáš Martinec

redakce
Včera

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Nový CEO a předseda představenstva Atlantiku Tomáš Martinec
Autor: Skupina J&T
Nový CEO a předseda představenstva Atlantiku Tomáš Martinec, který současně zůstává CEO J&T Investiční společnosti.
Společnost Atlantik finanční trhy mění od 30. září 2026 složení představenstva. Do jeho čela přichází Tomáš Martinec, který bude zároveň dál působit i jako CEO J&T Investiční společnosti. Novými členy představenstva se stávají také CFO J&T IS Daniel Ochman a provozní ředitel Atlantiku Jan Zelený. Ve vedení Atlantiku zůstává Lukáš Osoha. Z představenstva naopak odcházejí Milan Vaníček a Zuzana Vinklerová.
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Změny navazují na transformaci obchodního modelu a mají posílit propojení firmy s investičním byznysem skupiny J&T. Atlantik totiž postupně mění svůj obchodní model a posiluje roli digitální platformy jako klíčového kanálu pro distribuci investičních produktů skupiny J&T. Změny navazují na dřívější ukončení depozitářské činnosti Atlantiku a její převedení na J&T Banku od 1. ledna 2026.

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Nová skladba představenstva vyniká především pestrostí expertizy na seniorní úrovni a bude hlavně strategickým orgánem. Lukáš Osoha přináší svou zkušenost s oblastí regulace, práva a kontrolních funkcí, Jan Zelený pak s digitalizací a obchodem. U obou se počítá se zapojením do provozního vedení.

Tomáš Martinec využije svou odbornost z kapitálových trhů a investičních služeb, Daniel Ochman přinese zkušenosti s finančním řízením investiční společnosti a fungováním investičních fondů. Martinec i Ochman budou vykonávat své role v Atlantiku souběžně se stávajícími funkcemi CEO a CFO a v představenstvu J&T Investiční společnosti. Personální propojení obou firem ve skupině J&T zjednoduší strategickou koordinaci v rámci skupiny.

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redakce

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