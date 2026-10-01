J&T mění vedení své investiční platformy. Atlantik povede Tomáš Martinec

Změny navazují na transformaci obchodního modelu a mají posílit propojení firmy s investičním byznysem skupiny J&T. Atlantik totiž postupně mění svůj obchodní model a posiluje roli digitální platformy jako klíčového kanálu pro distribuci investičních produktů skupiny J&T. Změny navazují na dřívější ukončení depozitářské činnosti Atlantiku a její převedení na J&T Banku od 1. ledna 2026.
Nová skladba představenstva vyniká především pestrostí expertizy na seniorní úrovni a bude hlavně strategickým orgánem. Lukáš Osoha přináší svou zkušenost s oblastí regulace, práva a kontrolních funkcí, Jan Zelený pak s digitalizací a obchodem. U obou se počítá se zapojením do provozního vedení.
Tomáš Martinec využije svou odbornost z kapitálových trhů a investičních služeb, Daniel Ochman přinese zkušenosti s finančním řízením investiční společnosti a fungováním investičních fondů. Martinec i Ochman budou vykonávat své role v Atlantiku souběžně se stávajícími funkcemi CEO a CFO a v představenstvu J&T Investiční společnosti. Personální propojení obou firem ve skupině J&T zjednoduší strategickou koordinaci v rámci skupiny.