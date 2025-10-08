CFOtrends  »  Jak AI proměňuje ochranu dat i firemní odpovědnost, ukáže konference Bezpečnost a dostupnost dat 2025

Jak AI proměňuje ochranu dat i firemní odpovědnost, ukáže konference Bezpečnost a dostupnost dat 2025

redakce
Včera

Sdílet

Kyberbezpečnost
Autor: Exponet (publikováno se svolením)
Rychlý nástup umělé inteligence, nové legislativní rámce včetně nařízení DORA a směrnice NIS2, a narůstající závislost organizací na externích dodavatelích – to jsou hlavní témata letošního, již osmnáctého ročníku odborné konference Bezpečnost a dostupnost dat. Experti z oblasti práva, IT i bezpečnostních technologií zde představí aktuální trendy, praktické postupy i konkrétní příklady, jak zajistit odolnost dat a bezpečnost provozu v době, kdy se hranice mezi člověkem a technologií stále více stírá. Konference se uskuteční 21. října 2025 v prezenční formě v hotelu Lindner Gallery Central v Bratislavě a nabídne účastníkům kombinaci legislativních aktualit, technologických inovací a praktických ukázek z reálných prostředí.

Dodavatelské řetězce pod lupou: právo a praxe v kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost dodavatelského řetězce se po novele zákona o kybernetické bezpečnosti a přijetí nařízení DORA stává klíčovou výzvou. Miroslav Chlipala, řídící partner advokátní kanceláře Advokáti Chlipala, se v úvodním vystoupení konference zaměří na srovnání povinností vyplývajících z obou předpisů a ukáže, jak se tyto právní požadavky promítnout do smluvních vztahů a procesů řízení dodavatelů.

Od legislativy po XDR

Rostoucí počet sofistikovaných útoků dokazuje, že tradiční antivirová ochrana už nestačí. Jak moderní technologie typu XDR (Extended Detection and Response) a řízené bezpečnostní služby MDR umožňují reagovat na útoky v reálném čase, představí Ondrej Krajč, technický konzultant společnosti ESET. Účastníkům konference ukáže, jak lze s využitím platformy ESET PROTECT efektivně čelit hrozbám a současně plnit požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti.

Bezpečnost koncových uživatelů v hybridních prostředích

Mezi klíčové výzvy současných hybridních pracovních modelů patří i zabezpečení koncových uživatelů a jejich přístupu k aplikacím. Na to, jak dosáhnout vysoké úrovně provozní bezpečnosti a spolehlivosti v prostředích on-premise, veřejného i hybridního cloudu, na ochranu webových aplikací, virtualizaci desktopů a využití analytických služeb pro efektivní integraci do nástrojů SIEM a procesů řízení bezpečnosti, se ve svém vystoupení zaměří Roman Kapitán a Pavel Buček ze společnosti Cloud Software Group Eastern Europe, kteří představí možnosti platformy Citrix 2025.

Proaktivní ochrana před útoky aneb když vás chrání AI

Současné kybernetické útoky často přesahují možnosti tradiční ochrany, protože útočníci využívají běžné nástroje systému oběti, aniž by používali externí malware. Jak pomocí umělé inteligence a behaviorálních profilů dynamicky snížit útočnou plochu a účinně bránit zneužití legitimních nástrojů ukáže Dominik Ondriska, bezpečnostní specialista společnosti IS4 Security. Ukáže, jak lze s platformou Bitdefender GravityZone PHASR aktivně přizpůsobit ochranu aktuálním hrozbám bez negativního dopadu na uživatele a zároveň splnit legislativní požadavky a standardy typu NIS2, ISO 27001, DORA a dalších.

IT dodavatel – chybějící specialista nebo trojský kůň?

IT dodavatelé často spravují klíčové části infrastruktury, mají přístup k datům i systémům a představují tak rizikový faktor, pokud nejsou správně řízeni. O praktické rady, jak bezpečně vybírat, prověřovat a řídit externí dodavatele a jak bezpečně ukončit spolupráci, když je to nutné, se s účastníky konference podělí Michal Ďorda, IT a bezpečnostní konzultant společnosti enigMMa

Na co nezapomenout při nasazování aplikací založených na AI

S přehledem upozornění, na co nezapomenout při nasazování aplikací založených na umělé inteligenci naváže Marek Zeman, generální ředitel Kompetenčního a certifikačního centra kybernetické bezpečnosti Slovenska.

Cyber25

(Ne)úspěšný útok aneb když ochrana zvítězí

Jak propojení systémů NDR, SIEM a EDR umožňuje rychlou reakci na incidenty a jak mohou být detekce a reakce důležitější než samotná prevence, ukáže na reálných případových studiích v závěru konference Pavla Sehnalová, Partner Account Manager společnosti Progress.

Odborná konference Bezpečnost a dostupnost dat se koná prezenčně 21. října 2025 od 9:00 do 14:00 hodin v bratislavském Lindner Hotelu Gallery Central, a je určena jak IT profesionálům, bezpečnostním konzultantům a analytikům, tak i zástupcům organizací ze soukromého a veřejného sektoru mimo IT. Více informací a registrace na stránkách https://bdd.exponet.sk/.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 9. 10.  Novým šéfem segmentu malých a středních firem v Raiffeisenbank se stal Roman Herman

    Raiffeisenbank posílila vedení v oblasti malých a středních firem. Nově tuto klíčovou oblast povede Roman Herman, který má za sebou téměř dvacetileté zkušenosti z finančního sektoru v regionu střední a východní Evropy. Ekonomii studoval ve Spojených státech a v Kanadě.

    Do Raiffeisenbank nastoupil před deseti lety, během nichž prošel řadou pozic a útvarů – od řízení projektů a procesů, přes oblast platebních a karetních služeb, až po vedení strategických iniciativ. Podílel se mimo jiné na úspěšné migraci klientů z ING a integraci Equa bank, působil také jako programový manažer v rámci strategických a transformačních projektů banky.

    Ve své nové roli chce nadále posilovat značku Raiffeisenbank jako přirozeného partnera pro podnikání a navázat na dosavadní úspěchy v oblasti akvizice, digitálních kanálů a klientské zkušenosti. Zároveň chce usilovat o to, aby byla banka pro podnikatele první volbou, ať už hledají financování, každodenní bankovní služby, nebo dlouhodobého partnera pro svůj rozvoj.

  • 8. 10.  Bezrealitky v Evropě rostou a mění management. Česko a Slovensko povede Zdeno Dubnička

    Je tomu necelý rok, co se největší česká „bezrealitní“ služba Bezrealitky propojila se svým německým protějškem Ohne-Makler. Společně nyní působí na čtyřech trzích (Česko, Slovensko, Německo, Rakousko) a chystají se vstoupit na další. Ale také vzájemně obohatit lokální služby technologickým know-how druhého partnera. Pomůže tomu i nově utvářená manažerská struktura, která poprvé definuje pozice regionálních ředitelů. Česko a Slovensko bude nově zastupovat jako CEO Zdeno Dubnička.

    Přichází po jedenáctileté kariéře v jedné z největších českých konzultačních společností RSM, která se zaměřuje na rozvoj a expanzi středních a velkých podniků a v loňském roce vykázala půlmiliardové obraty. Zde působil jako konzultant, vedoucí divize zaměřující se na implementaci firemních systémů a následně technologický ředitel.

    Mezi klíčové projekty, na kterých bude Dubnička pracovat, patří například kompletní přetvoření prodejního procesu Bezrealitky. Ten bude na jedné straně maximálně digitální, s plánovaným širokým využitím AI nástrojů a rostoucí automatizací v rámci celého procesu. Na druhé straně je však v brzké budoucnosti v plánu spuštění nové služby určené pro klienty, kteří stále chtějí být v osobním kontaktu a jednat s partnery napřímo.

  • 7. 10.  Analytický tým J&T BANKY posílil Adam Ruschka

    Novým ekonomem J&T BANKY se stal Adam Ruschka. Analytický tým dlouhodobě vedený Milanem Vaníčkem obohatí především o všeobecný makroekonomický nadhled a hlubší porozumění ekonomickým procesům v Česku i zahraničí. Zejména skrze důkladnou analýzu aktuálních ekonomických dat přispěje Adam k popisu a vyhodnocení současného nejen investičního světa.

    Do J&T BANKY přichází Adam s několikaletými zkušenostmi z ČNB, kde působil postupně jako analytik a hlavní analytik se specializací na makroekonomickou analýzu, krátkodobé prognózování, především za účelem poskytování analytických podkladů pro rozhodování bankovní rady o měnové politice.

    Paralelně s praxí v centrálním bankovnictví vyučoval ekonomické a ekonometrické kurzy na Vysoké škole ekonomické, kde v současnosti působí jako externí spolupracovník. Adam absolvoval magisterské studium ekonomie a následně doktorské studium ekonomické teorie na katedře ekonomie VŠE v Praze. Své znalosti rozšiřoval také během studijního pobytu na Technological University v Dublinu. 

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

Google spouští Režim AI v Česku

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

Disney+ zdražuje předplatné na českém trhu

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Ashwagandha, kreatin, vitamíny, bílkoviny: co má smysl užívat

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

Jak se zrodila umělá inteligence a proč dnes mění byznys i životy?

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI

Čínské automobilky krachují kvůli maržím a cenovým válkám