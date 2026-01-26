CFOtrends  »  Jak číst náladu trzích? Pomůže AI analýza mediálního sentimentu

Jak číst náladu trzích? Pomůže AI analýza mediálního sentimentu

Rychlost a kontext informací hrají při investičních rozhodnutích klíčovou roli. XTB proto rozšiřuje svou investiční aplikaci o nástroj, který pomocí umělé inteligence analyzuje mediální pokrytí veřejně obchodovaných firem a převádí ho do srozumitelného přehledu tržních narativů. Cílem je usnadnit orientaci v datech, která mohou ovlivňovat ocenění i krátkodobou volatilitu akcií.
Investiční aplikace XTB představila modul mediálního sentimentu, který analyzuje mediální pokrytí a poskytuje informace o sentimentu ohledně investičních nástrojů. Tato funkce převádí online zprávy na praktické a relevantní informace, které klientům pomáhají porozumět tržním narativům o daném obchodovaném instrumentu, a to přímo z obrazovky v mobilní aplikaci.

Jak držet krok s rychlostí a množstvím zpráv

Funkce využívá pokročilé metody zpracování přirozeného jazyka k analýze tisíců online článků a jejich převodu do jasných indikátorů mediálního sentimentu – jak pozitivního, tak negativního. Pomáhá tak investorům držet krok s rychlým tempem a velkým množstvím zpráv, které jsou dnes k dispozici.

Mediální sentiment je k dispozici pro kapitálové nástroje, včetně akcií a ETF. Je generován denně pro 300 nejvýznamnějších veřejně obchodovaných společností a každé tři dny pro ty zbývající.

Investoři se topí v informacích, ale trpí nedostatkem přehlednosti, protože nedokážou zpracovat všechny přicházející zprávy. Naše nová funkce založená na umělé inteligenci odstraňuje rušivé vlivy tím, že ukazuje, jak média v daném okamžiku prezentují danou společnost. Díky tomu mohou naši klienti rychleji a přesněji vyhodnotit náladu na trhu, což může zlepšit jejich rozhodování,“ říká šéf XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka.

Expanze do zahraničí

Modul mediálního sentimentu se zobrazuje přímo v aplikaci na obrazovce nové objednávky. Souhrn vždy uvádí až tři body pro býčí i medvědí sentiment. Zdroje použité k vygenerování bodů sentimentu jsou vždy k dispozici k nahlédnutí a podrobnému prozkoumání.

V současné době je nástroj pro sledování mediálního sentimentu k dispozici v aplikaci v rodných jazycích pro investory XTB v Polsku, České republice, Slovensku, Francii, Rumunsku, Německu, Španělsku, Itálii a Chile. Postupně bude zaveden i v dalších zemích.

