CFOtrends

Jak zvládat neočekávané situace díky režimu STaaS

redakce
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Datové centrum, AI
Autor: Shutterstock
Před více než dvěma tisíci lety římský filozof Plinius Starší přišel s tvrzením, že jedinou jistotou je samotná nejistota. Tato starověká myšlenka si zachovala platnost dodnes. Současné makroekonomické prostředí je formováno právě nejistotou. Máme zde dynamickou geopolitickou situaci, rychle se měnící požadavky na IT a tvrdě konkurenční prostředí poháněné umělou inteligencí – a to jsou samozřejmě jen některé z faktorů, které všechny současně mají vliv na rozhodování o nákupech.

Realita je taková, že žádná organizace nemá k dispozici křišťálovou kouli, jež by jí ukázala, kam investovat. Některá řešení již nicméně prošla zátěžovými testy, když bylo fungování ekonomiky narušeno pandemií COVID-19; dalším faktorem nejistoty jsou dnes například turbulence kolem cel. Zákazníci se proto přiklánějí k řešením poskytujícím flexibilitu; model, který přináší neustálé inovace, transparentnost, předvídatelnost a chrání investice před ekonomickou volatilitou, může úspěchu podnikání podstatně pomoci.

Přístup k úložišti jako ke službě: STaaS

StaaS (Storage-as-a-Service) je model zaměřený na flexibilní využívání datového úložiště. Organizacím umožňuje nezabývat se předpovídáním poptávky ani problémy spojenými se správou kapacity. Místo toho se zákazníci soustředí na potřebný výkon (a na to, kde je ho třeba) a platí za něj podle skutečného využití. Model STaaS lze provozovat v lokálním prostředí (on premises), v kolokačním centru (vlastní hardware v datovém centru poskytovatele), v cloudu nebo v jakékoli jejich kombinaci.

Datové centrum, AI

Autor: Shutterstock

STaaS nabízí praktické řešení nejistoty tím, že organizacím poskytuje flexibilitu rychle a snadno uspokojovat poptávku po službách a přizpůsobovat kapacitu úložiště nárůstu či poklesu potřeb, aniž by se přitom bylo třeba vázat k rigidním a kapitálově náročným závazkům (nákupům nebo pronájmům přesně určené kapacity). Pro organizace to představuje přesvědčivou výhodu, která uvolňuje kapitálové prostředky obvykle spojené s dlouhodobým odepisováním a umožňuje reagovat na vývoj potřeb nebo nové požadavky vznikající v průběhu fiskálního roku.

Díky lepšímu sladění investic do úložišť se skutečnými obchodními potřebami získávají organizace větší prostor pro přizpůsobení se měnícím se prioritám, což jim pomáhá šetřit hotovost, vyhnout se nadměrnému dimenzování a rychleji reagovat na měnící se provozní a obchodní požadavky.

Ne všechny služby STaaS jsou stejné

S rostoucí poptávkou po režimu STaaS mnoho prodejců datových úložišť přebaluje tradiční nabídky do podoby předplatného; jejich nová nabídka se ale často podobá spíše běžnému leasingu než modelu služeb. A to není jediný problém – pokud nebyla základní technologie vyvinuta pro model „as-a-Service“, je pravděpodobné, že zákazníka v praxi zklame.

Skutečné řešení STaaS závisí na základních funkcích na úrovni architektury, jako je schopnost poskytovat aktualizace bez přerušení provozu, plynulou škálovatelnost a provozní jednoduchost; bez toho mohou mít poskytovatelé potíže splnit očekávání zákazníků v oblasti výkonu, zabezpečení, odolnosti a udržitelnosti.

Právě v tomto bodě nabývají zásadní význam robustní smlouvy o úrovni poskytovaných služeb (SLA), které zajišťují odpovědnost poskytovatelů v případě, že parametry služby nedosahují očekávané úrovně. Bez zavedení silných garancí nejsou zákazníci chráněni před nedodržením úrovně služeb a odpovědnost dodavatelů je omezená; smysluplné smlouvy SLA často nahrazují méně závazné režimy, například cíle úrovně služeb (SLO).

Patrick Smith, CTO EMEA společnosti Everpure, který je autorem komentáře.

Patrick Smith, CTO EMEA společnosti Everpure, který je autorem komentáře.

Autor: Everpure

Plnohodnotný model STaaS funguje jinak. Je-li nabídka STaaS podložená smlouvou SLA správně realizována, odstraňuje značnou část složitosti a rizik spojených s ukládáním dat, omezuje možné třecí plochy a snižuje náklady i komplikace spojené s poskytováním datové platformy v rámci celého podniku.

Na co si dát pozor

Flexibilní nabídky STaaS mohou organizacím poskytnout strategické možnosti, nástroje ke škálování podle okamžitých potřeb a prostředky k předvídatelnějšímu řízení nákladů. Měly by být založeny na architekturách navržených tak, aby se průběžně aktualizovaly bez přerušení provozu, a umožňovaly správu životního cyklu bez nákladných cyklů aktualizací. V ideálním případě poskytují tyto modely následující funkcionality:

Cyber26

  • Nabízejí modelování cen založené na skutečné spotřebě, podložené jasnými smlouvami o úrovni služeb (SLA), aniž by přenášely zátěž spojenou se správou hardwaru zpět na uživatele.

  • Umožňují škálování kapacity směrem nahoru i dolů bez sankcí.

  • Poskytují řadu úrovní výkonu a protokolů, které uspokojí všechny možné požadavky podnikání.

  • Přenášejí významnou část rizika na poskytovatele, což umožňuje stabilnější a předvídatelnější ekonomiku pro dlouhodobé plánování.

  • Poskytují prostředí podobné cloudu, aniž by přitom vyžadovaly zavázat se k používání veřejnému cloudu.

  • Chrání organizace před potenciálními výkyvy v nákladech na základní hardware..

  • Zaručují transparentní funkce obnovy navržené tak, aby udržovaly datová prostředí zákazníků moderní, s konzistentními cenami a zvládnutelnými dodatečnými náklady.

Zvládnutí nejistoty

Podniky, které v příštích 12 až 24 měsících plánují navýšení kapacity nebo obnovu úložišť, projekty v oblasti umělé inteligence či přesun dat zpět z cloudu, si musí položit následující otázky:

  • Zbavuje vás používaný model s účtováním podle spotřeby skutečně rizika, nebo ho pouze přebaluje?

  • Jak snadno můžete kapacitu škálovat nahoru či dolů bez sankcí nebo dalších závazků vůči poskytovateli?

  • Jaké SLA máte zaručeny v oblasti výkonu, dostupnosti a podpory a co se stane, pokud tyto závazky nebudou splněny?

Někteří dodavatelé úložišť se budou snažit vyhnout obtížným otázkám a přitom současně podkopávat nabídky konkurence. Je zásadní najít čestného a transparentního partnera, který se drží faktů, dodržuje trvale vysoké standardy a nabízí jasnou a stabilní cestu vpřed.

Autorem komentáře je CTO EMEA společnosti Everpure Patrick Smith.

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redakce

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