Jana Schumacher posiluje firmu Fetters jako šéfka personálního oddělení

Jana Schumacher přináší do společnosti více než 20 let zkušeností v oblasti lidských zdrojů. Během své profesní kariéry se věnovala náboru, procesu adaptace a zapracování nových spolupracovníků, stejně jako jejich dalšímu rozvoji včetně interní komunikace a zlepšování firemních procesů.
V minulosti pracovala například v investiční skupině RN Solutions. Významnou část své profesní dráhy spojila se společností Goodyear Dunlop Tires Czech, ve které zastávala role HR Business Partnera a HR specialisty pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Vystudovala Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, kde získala inženýrský titul z ekonomie.
Společnost Fetters v současné době rozšiřuje svůj tým a obsazuje pozice zejména v oblasti projektového řízení. Reaguje tak na rostoucí poptávku po službách projektového řízení. Podílí se totiž na realizaci řady významných projektů veřejného i soukromého sektoru. Ve svém portfoliu má například projektové řízení Vltavské filharmonie v Praze a Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Zároveň realizuje vlastní rezidenční projekty Panorama Braník a Viladomy Voborského.