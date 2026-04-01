Jana Schumacher posiluje firmu Fetters jako šéfka personálního oddělení

1. 4. 2026

Nová šéfka HR společnosti Fetters Jana Schumacher
Nová šéfka HR společnosti Fetters Jana Schumacher
Skupina Fetters specializující se na projektové řízení ve stavebnictví a vlastní developerskou činnost rozšiřuje tým. Na pozici HR manažerky přijala zkušenou personalistku s dlouholetou praxí Janu Schumacher. Ve své roli bude zodpovědná za nábor nových kolegů, řízení výběrových procesů a rozvoj HR agendy. Jejím úkolem je podpořit další růst společnosti, která aktuálně rozšiřuje personální kapacity zejména v oblasti projektového řízení.

Jana Schumacher přináší do společnosti více než 20 let zkušeností v oblasti lidských zdrojů. Během své profesní kariéry se věnovala náboru, procesu adaptace a zapracování nových spolupracovníků, stejně jako jejich dalšímu rozvoji včetně interní komunikace a zlepšování firemních procesů.

V minulosti pracovala například v investiční skupině RN Solutions. Významnou část své profesní dráhy spojila se společností Goodyear Dunlop Tires Czech, ve které zastávala role HR Business Partnera a HR specialisty pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Vystudovala Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, kde získala inženýrský titul z ekonomie.

Společnost Fetters v současné době rozšiřuje svůj tým a obsazuje pozice zejména v oblasti projektového řízení. Reaguje tak na rostoucí poptávku po službách projektového řízení. Podílí se totiž na realizaci řady významných projektů veřejného i soukromého sektoru. Ve svém portfoliu má například projektové řízení Vltavské filharmonie v Praze a Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Zároveň realizuje vlastní rezidenční projekty Panorama Braník a Viladomy Voborského.

Krátce

  • 2. 4.  Objemy akciových obchodů na pražské burze pokračují v rekordním růstu

    V prvním letošním čtvrtletí dosáhl objem akciových obchodů 50,8 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 24,5 %. Pražská burza tak navazuje na mimořádně silný rok 2025, kdy se objem akciových obchodů meziročně zvýšil o více než 55 %. Rostoucí aktivita investorů potvrzuje pokračující zájem o domácí kapitálový trh i zlepšující se likviditu obchodovaných titulů.

    K celkové likviditě přispívá také emise akcií společnosti CSG, která je od 23. ledna obchodována na neregulovaném trhu Free Market. Během prvních 48 obchodních dnů dosáhl celkový objem obchodů s touto emisí 4,1 miliardy, což odpovídá průměrnému dennímu objemu přesahujícímu 85 milionů korun. Emise je za první kvartál pátou nejobchodovanější akcií na BCPP.

  • 2. 4.  PMI téměř na čtyřletém maximu

    Index nákupních manažerů z tuzemského zpracovatelského sektoru v březnu dosáhl hodnoty 52,8 bodu, což oproti předchozímu měsíci představuje nárůst o 2,8 bodu. PMI se tak dostal na téměř čtyřleté maximum, a to především díky přílivu nových zakázek z domova i ze zahraničí.

    Březnová data o náladě v průmyslu vypadají až podivuhodně dobře. Již před několika dny odtud zlepšení nálady indikoval konjunkturální průzkum, nyní se k němu přidává i index PMI. Oba ukazatele se navíc shodují na hlavním sdělení, tedy růstu poptávky a očekávané výrobní aktivity v průmyslovém sektoru. Na podobný impulz přitom český průmysl čekal už několik dlouhých let,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil s tím, že je poněkud paradoxní, že zlom směrem k optimismu zde nastal právě ve chvíli, kdy válečný konflikt v Iránu hrozí opětovným narušením toku energetických surovin a mnoha dalších klíčových průmyslových vstupů do Evropy.

    Ovšem nelze vyloučit, že data sbíraná kolem poloviny měsíce ještě plně nereflektují vážnost situace na Blízkém východě. „Pokud zde dojde na pesimistické scénáře, očekáváme hned v příštím měsíci v průmyslu opětovný propad nálady do pásma pesimismu. Jestli naopak nastane uklidnění, zdá se, že se český průmysl po dlouhé době skutečně může nadechnout k výraznějšímu oživení,“ uzavírá Hradil.

  • 31. 3.  Ekonomika šlape, domácnosti stále šetří

    Podle podrobných dat ČSÚ o vývoji české ekonomiky v loňské roce je vidět, že se základní trendy v chování firem a domácností v průběhu roku neměnily. Domácnosti si už od dob covidu zachovávají výrazně nadprůměrnou míru úspor. Ta ještě v roce 2019 nedosahovala ani 12 %, ale loni se udržela nad hranicí 19 %. Ovšem podle průzkumů Banky Creditas má kapacitu k tvorbě úspor v řádech tisíců korun jen zhruba polovina domácností.

    A tak zatímco úspory domácností loni rostly, že ziskovost firem loni znovu poklesla a dosáhla nejnižší hodnoty za posledních dvacet let, když dosáhla 43,1 % (hrubý zisk vs. přidaná hodnota). Je to trend, který souvisí se zvyšováním mzdových nákladů, k němuž v konvergující ekonomice logicky dochází.

    Klesá ovšem nejenom ziskovost firem, ale i jejich investiční aktivita, a to už třetím rokem v řadě. Přitom investice jsou hlavní možností, jak si nepřicházet o konkurenceschopnost v časech, kdy ceny energií handicapují firmy v našem regionu vůči americkým a asijským konkurentům. Je to i známka toho, že naše ekonomika nevytváří zrovna povzbudivé investiční klima.

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

