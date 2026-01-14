CFOtrends  »  Jediná jistota roku 2026? Rozkolísaná geopolitika

Jediná jistota roku 2026? Rozkolísaná geopolitika

redakce
14. 1. 2026

Sdílet

Autor: Depositphotos
S návratem Donalda Trumpa do Bílého domu a postupnou erozí poválečného řádu, chcete-li světa, na který jsme byli zvyklí, dochází k výraznějšímu rozkolísaní geopolitiky. A začátek roku 2026 to jen potvrzuje. Nejdříve to byla americká vojenská operace ve Venezuele, nyní přebírá štafetu Írán, kde od konce prosince probíhají masivní protirežimní protesty.

Íránský režim je pod tlakem již delší dobu – strategicky oslabil kvůli ztrátě regionálních partnerů v čele s Asadovým syrským režimem. V uplynulém roce navíc utrpěl výrazné ztráty na vojenských i nukleárních zařízeních během dvanáctidenní války s Izraelem podporovaným USA. Zároveň se při útocích ukázaly limity íránské aliance s Ruskem a Čínou. Ani jedna ze stran totiž nedokázala Teheránu nabídnout efektivní vojenskou podporu.

Dojde v Íránu ke změně konzervativního režimu? To si z naší pozice netroufáme odhadnout – zásadní roli však budou hrát Spojené státy. Prezident Trump nejprve oznámil 25% cla na země obchodující s Íránem, čímž cílí zejména na Čínu a Rusko. Následně Íráncům vzkázal, že „pomoc je na cestě“, i když její konkrétní podoba zůstává zatím nejasná. Jen pro ilustraci, tržní sázky na Polymarketu aktuálně dávají 62% pravděpodobnost americkému vojenskému úderu do konce ledna.

Volatilní trhy a růst cen ropy

Jisté je každopádně jedno: volatilní geopolitika znamená volatilní trhy. Pozitivní impuls dostává zlato jako bezpečný přístav, svou roli však sehrává i tzv. debasement trade, tedy sázky na znehodnocení dolaru.

A pochopitelně také ropa, která zdražuje na 65 dolarů za barel. Írán je totiž úplně jiný příběh než Venezuela. Teherán sice nemá tak rozsáhlé ropné zásoby, zato je jeho aktuální těžba přibližně třikrát vyšší než ve Venezuele. Její případný výpadek by ropný trh významně pocítil – byť se toto riziko zatím nejeví jako bezprostřední. 

Podobně jako v případě Venezuely jsou však v ohrožení zejména čínské zájmy. Čína totiž odebírá téměř veškerou íránskou ropu, která tvoří zhruba 14 % jejích celkových dovozů.

Autorem komentáře je hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 15. 1.  Maloobchod v režii e-shopů

    Český maloobchod se po krátké přestávce vrátil opět k velmi svižnému růstu. Listopadové tržby se meziročně zvýšily meziměsíčně o 0,8 %, meziročně pak 4,6 %, a to především zásluhou zvýšeného zájmu o nakupování na internetu. Nová data jasně ukazují, že před koncem roku se ve velké míře spotřebitelé přesunuli k internetovým obchodům. Meziroční nárůst jejich tržeb o téměř 16 % znamená další posílení pozice na úkor tradičních kamenných prodejen.

    Listopadové číslo bylo velmi silné, nicméně za celý rok 2025 tržby v obchodech reálně nejspíš nevzrostly ani o celá 4 %. Takže o nějakém přehnaném nákupním boomu či horečce se ještě nedá mluvit. „Letošní rok bude z tohoto pohledu obdobný. Spotřebitelům bude nahrávat podstatně menší inflace, která by mohla ještě více nabudit jejich optimismus a třeba je přimět i více nakupovat zboží dlouhodobější povahy, jako je nábytek nebo automobily,“ dodává hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 13. 1.  Inflace potvrzena mírně nad cílem ČNB

    Prosincovou spotřebitelskou inflaci potvrdil ČSÚ na meziměsíčním poklesu o 0,3 % a meziročním růstu o 2,1 %. Nacházela se tak podruhé po listopadu pod prognózou ČNB. V souhrnu za celý rok 2025 se tak dostala na úroveň 2,5 %, což je mírně nad 2 % inflačním cílem ČNB.

    „Pro rok 2026 lze očekávat, že spotřebitelská inflace výrazně zvolní a zamíří hlouběji pod 2 %. Důležitý bude hned lednový údaj, který do určité míry nastaví laťku pro celý rok. Předpokládám, že se v souhrnu za celý letošní rok bude inflace nacházet v rozmezí 1,5 až 1,8 %. Vyšší cenová dynamika se však i nadále udrží ve službách, což bude bránit tomu, aby bankovní rada ČNB výrazněji snižovala úrokové sazby,“ uvádí hlavní analytik Citfinu Miroslav Novák s tím, že minimálně k jednomu snížení sazeb o 25 bazických bodů však podle něj letos ze strany ČNB dojde.

  • 12. 1.  V roce 2025 zbankrotovalo 6 213 podnikatelů, o 16 % více než v roce 2024

    Soudy v České republice v minulém roce vyhlásily bankrot 6 213 fyzických osob podnikatelů. Meziročně to bylo o 16 % více. Zároveň přijaly 6 568 návrhů na bankrot, což bylo o 12 % více než v roce 2024. Počet bankrotů byl nejvyšší od roku 2021, kdy jich bylo o 149 více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    Stejně jako předloni, tak i v roce 2025 soudy nejvíce bankrotů podnikatelů vyhlásily v Moravskoslezském kraji (829), následoval Středočeský kraj (737) a Praha (724). Počet bankrotů meziročně vzrostl ve všech krajích. Nejvýrazněji, a to o 37 %, se jejich počet zvýšil v Karlovarském kraji. V Jihočeském kraji zbankrotovalo o 27 % podnikatelů více a v Libereckém kraji soudy meziročně vyhlásily o čtvrtinu bankrotů více. Nejnižší dynamiku vykázal Plzeňský (8 %) a Moravskoslezský kraj (9 %). V průměru za celou ČR připadlo na 10 tisíc aktivních subjektů 61 bankrotů podnikatelů, o rok dříve to bylo 53 bankrotů.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Vrátí se éra zaklekávání? Finanční správa budí pod Babišem obavy

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Pro hraní v 5K rozlišení vám stačí stomegová linka

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli