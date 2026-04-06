CFOtrends

Jednotné měsíční hlášení má dobrý záměr, ale složitý start

redakce
Dnes

Sdílet

Frustrace zaměstnanců, quiet cracking
Autor: Shutterstock
Od začátku dubna přichází pro zaměstnavatele jedna z největších výzev v oblasti mzdové a personální administrativy za poslední roky. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) má ambici zásadně zjednodušit komunikaci firem se státem a sjednotit dosud roztříštěné oznamovací povinnosti. První měsíce jeho zavádění však ukazují, že cesta k tomuto cíli nebude zcela přímočará.

JMHZ představuje nový způsob, jakým budou zaměstnavatelé pravidelně předávat státu informace o svých zaměstnancích, jejich příjmech a pracovněprávních vztazích. Nejde přitom pouze o základní mzdové údaje, ale o výrazně širší okruh informací, který zahrnuje mimo jiné údaje o poskytovaných benefitech, čerpání dovolené, odpracované době, přesčasech, překážkách v práci či vybraných nepřítomnostech.

Místo 25 formulářů bude stačit jeden

Dosud firmy komunikovaly s jednotlivými institucemi odděleně – s Českou správou sociálního zabezpečení, finanční správou, úřady práce či Českým statistickým úřadem. Nově má většina těchto povinností splynout do jednoho měsíčního hlášení, které bude podáváno prostřednictvím ČSSZ a následně sdíleno mezi dalšími úřady. Smyslem je odstranit duplicity, snížit chybovost a dát zaměstnavatelům jasnější přehled o tom, jaká data a v jakých lhůtách mají reportovat.

AI mění strukturu firem a organizace práce. Nastupují takzvané Tiny teams

Z legislativního pohledu systém vstoupil v účinnost již od ledna 2026, samotný ostrý provoz ale začíná až v dubnu. Specifikem letošního roku je skutečnost, že první hlášení budou muset zaměstnavatelé podat zpětně za období od ledna do března 2026. „V praxi to znamená, že firmy musí mít všechna potřebná data v pořádku již od začátku roku, a to i přesto, že finální podoba některých metodických výkladů a technických specifikací byla k dispozici až v průběhu prvního čtvrtletí,“ upozorňuje daňová poradkyně Jana Heranová ze společnosti BDO.

První praktické výzvy

Právě zde se začínají projevovat první praktické výzvy. Zaměstnavatelé i mzdové účetní dlouhodobě upozorňují na to, že zavádění systému provází nedostatek srozumitelně zpracované metodiky určené pro běžnou praxi. K dispozici byly zejména zákonné texty, prováděcí nařízení a technická dokumentace, které jsou nezbytné pro vývojáře mzdových systémů, ale pro samotné zaměstnavatele často obtížně uchopitelné. Orientace v rozsáhlých datových slovnících a kontrolních katalozích tak vyžaduje výrazně vyšší časovou i odbornou investici, než na jakou byli mnozí zvyklí a bez hlubší technické znalosti nedávaly jasnou odpověď.

Dalším faktorem je omezená možnost systém si předem prakticky vyzkoušet. Do testovacího provozu byla zapojena pouze část dodavatelů mzdových softwarů a vybraná skupina subjektů. „Většina zaměstnavatelů tak vstupuje do ostrého provozu bez reálné zkušenosti, zároveň však s vědomím, že případné formální chyby mohou být sankcionovány. To vytváří nepříjemnou kombinaci nejistoty a časového tlaku zejména v prvních měsících fungování systému,“ komentuje Heranová.

Ačkoli právní předpis nestanoví formální přechodné období bez sankcí, v odborné debatě k zavádění JMHZ ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček nyní avizoval, že v úvodních měsících má být kladen důraz především na zvládnutí samotného náběhu systému. Podle něj nemají sankce mířit na zaměstnavatele, kteří se snaží své povinnosti plnit a případné chyby napravují, ale spíše na ty, kteří by své povinnosti dlouhodobě ignorovali nebo s úřady vůbec nespolupracovali. V úvodní fázi zavádění se tak počítá s tím, že zjištěné nedostatky budou řešeny zejména prostřednictvím výzev k doplnění či opravě podání a spíše než okamžitým sankčním postihováním za jednotlivé chyby v podání.

Připravenost mzdových a personálních systémů

Významnou roli hraje také připravenost mzdových a personálních systémů. Technické zadání se v průběhu času zpřesňovalo a aktualizovalo, což znamenalo, že některé softwary neměly na začátku roku 2026 implementována všechna potřebná pole pro sběr požadovaných údajů. Firmy proto dnes často doplňují data zpětně, a to v období, kdy jsou mzdové účtárny tradičně nejvíce vytížené kvůli ročnímu zúčtování daní a souvisejícím agendám.

Padesátníci na trhu práce? Potenciál, který Česko stále nevyužívá

Rozsah dat, která bude potřeba nově evidovat a pravidelně aktualizovat, je přitom výrazně širší než dosud. JMHZ se netýká pouze „klasických“ zaměstnanců v pracovním poměru, ale obecně všech osob se zdanitelnými příjmy ze závislé činnosti, včetně dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pro řadu zaměstnavatelů, zejména menších a středních, představuje podle BDO taková úroveň detailu zásadní změnu. Nejde jen o jednorázové doplnění údajů, ale především o nastavení nových procesů tak, aby byla data dlouhodobě správná a aktuální.

Další změny přijdou v průběhu roku

Od července 2026 budou zaměstnavatelé povinni hlásit nové zaměstnance ještě před jejich nástupem do práce. V praxi to může znamenat zvýšenou administrativu například v situacích, kdy kandidát nakonec nenastoupí a bude nutné již odeslané hlášení stornovat. Zároveň platí, že systém JMHZ zatím nezahrnuje zdravotní pojišťovny, a část agendy tak budou firmy i nadále řešit paralelně mimo jednotné hlášení.

Záměr státu je přitom z dlouhodobého hlediska racionální. JMHZ je jedním z klíčových kroků směrem k hlubší digitalizaci veřejné správy a k budoucímu konceptu jednotného inkasního místa, které by do budoucna mohlo sjednotit nejen reporting, ale i platbu odvodů. Pokud by systém fungoval v plném rozsahu tak, jak je navržen, mohl by skutečně vést ke snížení administrativní zátěže a větší přehlednosti jak pro zaměstnavatele, tak pro samotné zaměstnance.

Místo úspory času zvýšené nároky

Krátkodobá zkušenost firem je ale zatím opačná. Místo úspory času přichází zvýšené nároky na sběr dat, úpravy IT systémů i změny interních procesů. Nejcitelněji to dopadá na menší zaměstnavatele, kteří nemají kapacity věnovat se detailnímu studiu metodiky ani průběžným změnám zadání. Pro ně je orientace v nových povinnostech často složitá a časově náročná.

Jednotné měsíční hlášení startuje bez jasných pravidel. Firmy čekají na detaily

„Menší zaměstnavatelé jsou změnami spojenými s JMHZ zasaženi nejvíce. Často nemají kapacity na průběžné sledování metodiky, obtížně se orientují v technických požadavcích a narážejí na nepřipravenost mzdových softwarů. V praxi navíc řeší i neochotu zaměstnanců poskytovat nové údaje. To vše se odehrává pod výrazným časovým tlakem, protože potřebná data je nutné doplnit zpětně už od ledna 2026,“ přibližuje Heranová.

Jednotné měsíční hlášení tak v současné fázi představuje spíše investici do budoucího zjednodušení než okamžitou úlevu. To, zda skutečně naplní svůj potenciál, bude záviset především na tom, jak rychle se podaří stabilizovat metodiku, omezit změny technických zadání a nabídnout zaměstnavatelům srozumitelnou podporu v přechodném období.

„Ukazuje se, že samotná myšlenka centralizace a digitalizace je správná, ale její realizace naráží na limity komunikace a připravenosti. Zaměstnavatelé by ocenili především srozumitelnější výklad pravidel, stabilnější zadání a určité přechodné období, ve kterém by bylo možné systém bez sankcí doladit,“ uzavírá Heranová.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Témata:

Krátce

  • 2. 4.  Objemy akciových obchodů na pražské burze pokračují v rekordním růstu

    V prvním letošním čtvrtletí dosáhl objem akciových obchodů 50,8 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 24,5 %. Pražská burza tak navazuje na mimořádně silný rok 2025, kdy se objem akciových obchodů meziročně zvýšil o více než 55 %. Rostoucí aktivita investorů potvrzuje pokračující zájem o domácí kapitálový trh i zlepšující se likviditu obchodovaných titulů.

    K celkové likviditě přispívá také emise akcií společnosti CSG, která je od 23. ledna obchodována na neregulovaném trhu Free Market. Během prvních 48 obchodních dnů dosáhl celkový objem obchodů s touto emisí 4,1 miliardy, což odpovídá průměrnému dennímu objemu přesahujícímu 85 milionů korun. Emise je za první kvartál pátou nejobchodovanější akcií na BCPP.

  • 2. 4.  PMI téměř na čtyřletém maximu

    Index nákupních manažerů z tuzemského zpracovatelského sektoru v březnu dosáhl hodnoty 52,8 bodu, což oproti předchozímu měsíci představuje nárůst o 2,8 bodu. PMI se tak dostal na téměř čtyřleté maximum, a to především díky přílivu nových zakázek z domova i ze zahraničí.

    Březnová data o náladě v průmyslu vypadají až podivuhodně dobře. Již před několika dny odtud zlepšení nálady indikoval konjunkturální průzkum, nyní se k němu přidává i index PMI. Oba ukazatele se navíc shodují na hlavním sdělení, tedy růstu poptávky a očekávané výrobní aktivity v průmyslovém sektoru. Na podobný impulz přitom český průmysl čekal už několik dlouhých let,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil s tím, že je poněkud paradoxní, že zlom směrem k optimismu zde nastal právě ve chvíli, kdy válečný konflikt v Iránu hrozí opětovným narušením toku energetických surovin a mnoha dalších klíčových průmyslových vstupů do Evropy.

    Ovšem nelze vyloučit, že data sbíraná kolem poloviny měsíce ještě plně nereflektují vážnost situace na Blízkém východě. „Pokud zde dojde na pesimistické scénáře, očekáváme hned v příštím měsíci v průmyslu opětovný propad nálady do pásma pesimismu. Jestli naopak nastane uklidnění, zdá se, že se český průmysl po dlouhé době skutečně může nadechnout k výraznějšímu oživení,“ uzavírá Hradil.

  • 31. 3.  Ekonomika šlape, domácnosti stále šetří

    Podle podrobných dat ČSÚ o vývoji české ekonomiky v loňské roce je vidět, že se základní trendy v chování firem a domácností v průběhu roku neměnily. Domácnosti si už od dob covidu zachovávají výrazně nadprůměrnou míru úspor. Ta ještě v roce 2019 nedosahovala ani 12 %, ale loni se udržela nad hranicí 19 %. Ovšem podle průzkumů Banky Creditas má kapacitu k tvorbě úspor v řádech tisíců korun jen zhruba polovina domácností.

    A tak zatímco úspory domácností loni rostly, že ziskovost firem loni znovu poklesla a dosáhla nejnižší hodnoty za posledních dvacet let, když dosáhla 43,1 % (hrubý zisk vs. přidaná hodnota). Je to trend, který souvisí se zvyšováním mzdových nákladů, k němuž v konvergující ekonomice logicky dochází.

    Klesá ovšem nejenom ziskovost firem, ale i jejich investiční aktivita, a to už třetím rokem v řadě. Přitom investice jsou hlavní možností, jak si nepřicházet o konkurenceschopnost v časech, kdy ceny energií handicapují firmy v našem regionu vůči americkým a asijským konkurentům. Je to i známka toho, že naše ekonomika nevytváří zrovna povzbudivé investiční klima.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

