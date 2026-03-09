CFOtrends  »  Jednotné měsíční hlášení startuje bez jasných pravidel. Firmy čekají na detaily

Autor: Shutterstock
Jedním z největších kroků v digitalizaci pracovněprávních a daňových agend za poslední roky má být jednotné měsíční hlášení (JMH). Stát od něj očekává zjednodušení administrativy a postupné nahrazení řady formulářů, které dnes zaměstnavatelé zasílají různým institucím. Podle odborníků ale první týdny ostrého provozu provází nejistota a zaměstnavatelé zatím často pracují s neúplnými pravidly či metodikou.

Do budoucna má JMH soustředit data o zaměstnancích na jedno místo, především k České správě sociálního zabezpečení, která je bude sdílet s dalšími úřady. Postupně by tak měly odpadnout například evidenční listy důchodového pojištění, potvrzení o zdanitelných příjmech nebo některá roční vyúčtování. Ambice je jasná: méně duplicit, více automatizace.

Chybí metodické vyjasnění položek

Zásadní problém je ale podle odborníků v tom, že chybí podrobné metodické vyjasnění jednotlivých položek, které mají zaměstnavatelé hlásit. „Nařízení vlády obsahuje pouze názvy atributů, například počet odpracovaných hodin. Neexistuje však žádná podrobnější specifikace, co se do těchto hodin má počítat,“ uvádí CEO a partnerka firmy Crowe Ivana Brancuzká.

Úskalí nové hospodářské strategie. Staneme se zemí pro „budoucnost“? Přečtěte si také:

Úskalí nové hospodářské strategie. Staneme se zemí pro „budoucnost“?

Zda se do hlášení započítávají jen běžné směny nebo i přesčasy, práce ve svátek či další režimy, zůstává pro firmy nejasné. Mzdové účetní už mezitím zpracovávají mzdy a data, která se nyní evidují a která budou už v dubnu odesílána státu.

Specifikaci zatím neznáme, takže musíme mzdy zpracovat a doufat, že náš výklad je správný. Případně že mzdový software umožní ruční úpravu před odesláním. U zaměstnavatele s tisícem zaměstnanců je to ale téměř nemožné,“ upozorňuje Brancuzká.

Vedle nejasných definic řeší firmy i rozšíření rozsahu údajů o zaměstnancích. S novým systémem se totiž zvyšuje počet informací, které musí zaměstnavatelé evidovat a následně odesílat. Firmy tak nyní zjišťují, jaké další údaje budou muset o zaměstnancích získat, abych je mohli během dubna správně nahlásit na ČSSZ.

Bez ohledu na velikost

Zavedení JMH se týká prakticky všech zaměstnavatelů – bez ohledu na velikost. Povinnost dopadne na každého, kdo zaměstnává alespoň jednoho pracovníka nebo vyplácí odměnu podle zákona o daních z příjmů. Digitalizační efekt navíc nebude okamžitý. V přechodném období se podle odborníků administrativní zátěž naopak zvýší. Podle Brancuzké zůstane většina daňových povinností zachována i za rok 2026, přestože stát bude mít všechny potřebné údaje. Minimálně po celý rok tak bude docházet k dublování činností u daní.

Pozitivem má být postupné rušení některých stávajících formulářů a zjednodušení části statistických výkazů. Systém ale zatím nezahrnuje zdravotní pojišťovny, což podle expertů oslabuje jeho efekt. Jejich zapojení se sice do budoucna plánuje, ale termín zatím není jasný.

Daňový výhled na rok 2026. Stabilní sazby, nové příležitosti i vyšší nároky na firmy Přečtěte si také:

Daňový výhled na rok 2026. Stabilní sazby, nové příležitosti i vyšší nároky na firmy

Pro poradenské firmy je nyní klíčové především to, aby byli připraveni dodavatelé mzdových systémů. „Potřebujeme mít jistotu, že software bude schopen všechna data správně zpracovat. A především že budeme znát přesnou specifikaci jednotlivých atributů, abychom mohli zkontrolovat, že je vše nastaveno správně,“ uzavírá Brancuzká.

Krátce

  • 9. 3.  Nezaměstnanost je v únoru nejvýše za 10 let

    Trend růstu nezaměstnanosti pokračoval i v únoru, kdy se její míra dostala na desetileté maximum 5,2 %. Na sezonní práce bylo ještě brzo, takže převážilo propouštění, které už dlouhodobě probíhá v průmyslu s tím, jak se toto odvětví vypořádává s nedostatkem zakázek a vysokými náklady na energie. Už dva okresy se dostaly do situace, kdy je bez práce více než desetina obyvatel. Jde o Most a Karvinou.

    A co čekat dál? Od března by měly postupně nabíhat sezonní práce v zemědělství a ve službách. Víc pracovních příležitostí by mohlo nabídnout i stavebnictví, kam se ovšem čeští nezaměstnaní příliš nehrnou.

    „Nezaměstnanost se vrátí pod 5 %, avšak v závěru roku začne opět narůstat. Za úspěch bych považoval, pokud v prosinci znovu nepřekročí hranici 5 %. Zvlášť když se zřejmě začnou brzo přehodnocovat ekonomické výhledy směrem dolů v důsledku negativního vývoje cen surovin a jejich inflačních dopadů,“ předpovídá hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 6. 3.  Svižný růst mezd pokračuje

    Ve 4. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,4 %, reálně vzrostla o 5,1 %. Medián mezd činil 45 523 korun.

    „Ve 4. čtvrtletí 2025 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců proti stejnému období minulého roku o 7,4 % na 52 283 Kč. Po zohlednění vlivu inflace vzrostla mzda reálně o 5,1 %. V celém roce 2025 dosáhla inflace 2,5 % a nominální růst mezd byl 7,2 %. Reálně se tedy mzda zvýšila o 4,6 %,“ uvádí šéfka oddělení statistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová.

  • 5. 3.  Pale Fire Capital má Podnikatele roku

    Dušan Šenkypl, partner skupiny Pale Fire Capital a CEO americké společnosti Groupon, se stal EY Podnikatelem roku České republiky. Odborná porota vyzdvihla jeho zkušenosti s budováním světově úspěšných firem i rozsáhlé filantropické aktivity.

    Dušan Šenkypl je ztělesněním moderního podnikatele, který se dokáže prosadit i v tvrdé světové konkurenci. Jeho cesta s Pale Fire Capital ukazuje, že digitální technologie a špičkový investiční management mohou jít ruku v ruce se společenskou odpovědností a podporou vzdělávání,“ uvedla vedoucí partnerka EY v České republice Martina Kneiflová.

Další krátké zprávy

