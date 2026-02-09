CFOtrends  »  Jörgen Hausberger rozšířil tým partnerů Genesis Capital, posílí expanzi do regionu DACH

Jörgen Hausberger rozšířil tým partnerů Genesis Capital, posílí expanzi do regionu DACH

9. 2. 2026

Jörgen Hausberger, partner Genesis Capital
Autor: Genesis Capital (publikováno se svolením)
Přední private equity skupina Genesis Capital oznámila rozšíření svých investičních aktivit do Německa a zároveň jmenoval Jörgena Hausbergera partnerem společnosti. Tento krok dále posiluje investiční aktivity skupiny zaměřené na firmy se silným růstovým potenciálem v Česku i okolních trzích.

Vstup na německý trh s novým fondem

Skupina vstoupí na německý trh prostřednictvím svého nejnovějšího fondu Genesis Private Equity Fund V (GPEF V) spuštěného v červnu 2025, který má aktuální velikost 275 milionů eur a stanovenou maximální výši fondu (tzv. hard-cap) ve výši 295 milionů eur. Dosažení hard-capu se očekává v prvním čtvrtletí roku 2026. GPEF V podporuje podnikatele a manažerské týmy, kteří hledají vhodného dlouhodobého partnera pro řešení otázky nástupnictví, expanzi nebo vstup na nové trhy, stejně jako manažery v rámci tzv. korporátních odštěpení, kdy nadnárodní mateřské skupiny odprodávají své lokální pobočky.

Fond bude i nadále investovat napříč širokým spektrem odvětví, s preferencí sektorů, ve kterých fondy Genesis historicky dosahovaly vynikajících výsledků – patří mezi ně B2B služby, lehká a střední výroba, IT služby nebo oblast specializovaného maloobchodu a služeb zaměřených na koncového spotřebitele. GPEF V se soustředí na investice v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku a nově také v Německu.

To odráží ambici Genesis Capital využívat příležitosti i v největší evropské ekonomice, zejména u těch společností, které mají přeshraniční charakter nebo odpovídají sektorovým zkušenostem a know-how skupiny Genesis. Typická velikost jednotlivých investic fondu GPEF V se pohybuje v rozmezí 12–35 mil. eur.

Zkušený partner pro region DACH

Růstové ambice v Německu a Rakousku podpořila skupina Genesis Capital posílením vedení o Jörgena Hausbergera na pozici partnera. Jörgen přináší více než 27 let zkušeností v oblasti private equity, se silným zaměřením na region DACH (německy mluvící země, pozn. red.) a prokazatelnými výsledky v rozvoji portfoliových společností a úzké spolupráci s jejich manažerskými týmy. Během své kariéry se podílel na řadě transakcí v Německu, Rakousku i ve střední Evropě a podporoval společnosti v průběhu jejich celého investičního cyklu.

Jörgen více než dvacet let působil jako Managing Partner ve společnosti INVEST EQUITY, nezávislé rakouské investiční společnosti zaměřené na investice do malých a středně velkých podniků, zejména v průmyslu a navazujících službách. V této roli byl odpovědný za vyhledávání a realizaci investic, rozvoj portfoliových společností a řízení exitových procesů. Zastával rovněž několik pozic v dozorčích radách a je spoluzakladatelem Rakouské asociace private equity a venture kapitálu (AVCO).

S Genesis Capital Jörgen úzce spolupracuje již téměř deset let jako člen investičního výboru jejích private equity fondů. Jeho vstup mezi partnery představuje přirozený vývoj této dlouhodobé spolupráce a významně posiluje odbornost a zkušenosti Genesis Capital v době, kdy skupina pokračuje v investování fondu GPEF V napříč střední Evropou a regionem DACH.

redakce

Krátce

  • 11. 2.  Optimismus obchodníků posiluje již třetí čtvrtletí v řadě

    Zimní kolo pravidelného čtvrtletního průzkumu sentimentu mezi předními českými obchodníky přineslo další zlepšení celkové nálady v sektoru obchodu. SOCR Retail Index vzrostl v zimě o 0,7 bodů na 63,6 bodů ze 100, čímž zaznamenal růst již třetí čtvrtletí v řadě. Ke zlepšení nálady došlo zejména mezi obchodníky s nepotravinovým zbožím, jejichž reálné tržby (tedy po očištění o inflaci) vykazovaly během minulého roku solidní růst, podle dat ČSÚ v prosinci meziročně o 2 %.

    „Obchodníci vstoupili do roku 2026 s lepší náladou, a to jak na základě hodnocení úspěšného růstu prodejů posledního loňského kvartálu, tak s ohledem na očekávání výsledků celého nadcházejícího roku. Vyšší hodnoty SOCR Retail Indexu jsou zároveň odrazem tvrdých dat o rostoucí spotřebě domácností, nízké inflaci a stabilním růstu tržeb. Optimismus českých spotřebitelů, který v posledním období zaznamenává celoevropsky nadprůměrných hodnot, je příslibem dobrých výsledků také do dalších měsíců jak pro obchodníky, tak pro celou českou ekonomiku, která posiluje právě díky rostoucí spotřebě domácností,“ říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

  • 10. 2.  Nezaměstnanost po devíti letech v lednu nad pětkou, i kvůli flexinovele

    Podíl nezaměstnaných vzrostl v lednu nad očekávání ze 4,8 % na 5,1 %, což je nejvyšší hodnota od února 2017. Na trhu se projevil útlum sezonních prací – nejen ve stavebnictví a zemědělství, ale po vánočních svátcích také v maloobchodu či logistice. Ke konci ledna tak evidoval Úřad práce 378 547 uchazečů o zaměstnání, což je o 58 031 více než před rokem. Počet nově evidovaných nezaměstnaných byl meziměsíčně vyšší o 26 000 a meziročně narostl o 14 486 osob.

    Lednový růst nezaměstnanosti byl však tentokrát vyšší, než by odpovídalo běžné sezonnosti. „Významnou roli sehrála změna podpory v nezaměstnanosti související s tzv. flexinovelou. Část uchazečů pravděpodobně načasovala podání žádosti až na období platnosti nových, výhodnějších podmínek. To zároveň vysvětluje relativně příznivý výsledek míry nezaměstnanosti v prosinci, kdy někteří uchazeči takticky vyčkávali na vyšší podporu,“ podotýká hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

    Podle jeho názoru svižnější růst české ekonomiky kolem 2,5 % by měl situaci na trhu práce postupně zlepšovat. „Míra nezaměstnanosti však tradičně reaguje na vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů se zpožděním a pozitivní dopady tak budou vidět spíše ve druhé polovině letošního roku a v roce 2027,“ dodává Rusinko.

  • 5. 2.  Nuda v Praze i ve Franfurtu

    I na svém prvním letošním zasedání ponechala bankovní rada ČNB úrokové sazby beze změny. Inflace sice zamířila pod cíl, avšak jádrová inflace, a především pak inflace ve službách zůstává zvýšená. Pprostor pro snížení sazeb ještě v letošním roce podle některých ekonomů stále existuje a ještě v prvním pololetí by se mohla repo sazba ČNB snížit o čtvrt procentního bodu, jiní sází na stabilitu sazeb po celý rok.

    Také od prvního letošního zasedání ECB se toho příliš nečekalo a jednání Rady guvernérů to v zásadě potvrdilo. Hlavní úroková sazba setrvala na 2,0 %, kde se nachází od poloviny minulého roku. ECB tak volí vyčkávací přístup a mezi centrálními bankéři nadále převládá silná preference stability úrokových sazeb. „Shrnuto, podtrženo, ECB je nadále ‚in a good place‘, co se týče nastavení úrokových sazeb. Počítáme, že tomu tak bude po celý letošní rok, proto je našim základním scénářem stabilita depozitní sazby na úrovni 2,0 %, což odpovídá i vývoji tržních sázek,“ podotýká hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

