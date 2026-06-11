Josef Karas se stal partnerem v Knight Frank Czech Republic

Ve firmě působí od počátku své profesní kariéry. Vystudoval ČVUT v Praze, obor projektový management a inženýrství, a část studií absolvoval na Queensland University of Technology v australském Brisbane. V dubnu 2024 převzal vedení oddělení Capital Markets, jehož tým se od té doby podílel na řadě významných transakcí napříč segmenty komerčních nemovitostí v České republice.
V nové roli bude Karas zodpovědný za další strategický rozvoj investičního poradenství, budování silného týmu Capital Markets a propojování lokální expertízy se zázemím mezinárodní sítě Knight Frank: „Jednou z mých hlavních priorit je dále budovat a rozvíjet tým Capital Markets tak, aby byl skutečnou oporou pro naše klienty.“