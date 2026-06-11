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Josef Karas se stal partnerem v Knight Frank Czech Republic

redakce
Včera

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Josef Karas, partner a vedoucí oddělení Capital Markets ve společnosti Knight Frank
Autor: Knight Frank
Josef Karas, partner a vedoucí oddělení Capital Markets ve společnosti Knight Frank
Na pozici partnera ve společnosti Knight Frank Czech Republic byl povýšen Josef Karas. Nadále povede oddělení Capital Markets a ve své nové roli se zaměří na strategický rozvoj investičního poradenství, posilování týmu a další rozvoj spolupráce s klienty.

Ve firmě působí od počátku své profesní kariéry. Vystudoval ČVUT v Praze, obor projektový management a inženýrství, a část studií absolvoval na Queensland University of Technology v australském Brisbane. V dubnu 2024 převzal vedení oddělení Capital Markets, jehož tým se od té doby podílel na řadě významných transakcí napříč segmenty komerčních nemovitostí v České republice.

V nové roli bude Karas zodpovědný za další strategický rozvoj investičního poradenství, budování silného týmu Capital Markets a propojování lokální expertízy se zázemím mezinárodní sítě Knight Frank: „Jednou z mých hlavních priorit je dále budovat a rozvíjet tým Capital Markets tak, aby byl skutečnou oporou pro naše klienty.“

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redakce

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Krátce

  • 11. 6.  ECB podle očekávání zvýšila úrokové sazby

    Evropská centrální banka v souladu s očekáváními zvýšila úrokové sazby o 25 bb. Rozhodnutí bylo jednomyslné a depozitní sazba v důsledku něho vzrostla na 2,25 %. Šlo se o preventivní zvýšení za účelem předcházení inflačních rizik vyplývajících z konfliktu na Blízkém východě. Nová prognóza ECB podle očekávání přinesla zvýšení odhadů inflace v eurozóně.

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    Finální výsledek inflace 2,1 % se již tradičně kryje s předběžným odhadem ČSÚ, a ukazatel tak zamířil opět blíže k cíli ČNB. Odpovídá i aktuální prognóze centrální banky, přesto stojí za pozornost podrobnosti, které se za celkovým číslem skrývají. Tou první je skutečnost, že inflaci táhnou nahoru služby, a to především nájemné, včetně imputovaného. Z inflace ve výši 2,1 % představuje samotné nájemné více než jednu třetinu (přesně 40 %). Celkově si služby připisují 4,7 % a je tedy zřejmé, že k žádnému ochlazování v dotčených odvětvích nedochází. Zvlášť ne v ubytování, kde se meziročně zdražovalo o 6,5 %.

    Od dříve předpokládané trajektorie však inflaci odchýlily pohonné hmoty. Sice se v posledním měsíci jejich cenový vývoj zklidnil, ale meziročně jsou dražší o více než 26 %, takže samy o sobě navyšují inflaci o 0,8 procentního bodu.

    Co čekat dál? Vzhledem k tomu, že se situace v Zálivu zatím nijak výrazně nezklidňuje, je třeba počítat s tím, že ceny energií začnou postupně růst s tím, jak bude stále více lidí refixovat. Současně i potraviny přestanou hrát roli tlumiče inflace, takže na podzim jejich ceny zřejmě opět porostou.

  • 9. 6.  ECB nejspíš zvýší úrokové sazby

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