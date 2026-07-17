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Kariérní schody se zkracují, protože AI mění podobu firemních struktur

redakce
17. 7. 2026

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Kariéra, manažeři, AI
Autor: Aspen.PR
Umělá inteligence výrazně mění strukturu firem. Zatímco dosud se nejvíce mluvilo hlavně o ohrožení juniorských pozic, stále častěji je vidět i další trend. AI totiž postupně přebírá také část práce středního managementu, koordinátorů nebo analytických pozic. Některé firmy začínají proměňovat svou strukturu do charakteru tzv. přesýpacích hodin, studie hovoří o Hourglass organization, kdy mizí střední vrstva zaměstnanců.

Moderní AI nástroje dnes dokážou vytvářet reporty, připravovat prezentace, analyzovat data, plánovat projekty nebo koordinovat úkoly. Právě tyto činnosti přitom často zajišťovali vedoucí týmů, projektoví manažeři nebo různé administrativní a koordinační pozice.

AI přebírá část manažerské práce

Firmy začínají postupně zjišťovat, že část středního managementu už nepotřebují v takovém rozsahu jako dříve. Některé procesy dnes zvládne menší počet lidí s podporou AI výrazně rychleji než celé týmy zaměstnanců.

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Odborníci proto mluví o vzniku takzvaných „hourglass organizations“, tedy firem připomínajících přesýpací hodiny. Nahoře zůstává menší skupina strategického vedení, dole specialisté a odborní pracovníci, zatímco prostřední vrstva organizace se postupně zmenšuje.

Kariérní schody začínají mizet

Proměna firemních struktur může podle expertů zásadně změnit i kariérní růst zaměstnanců. Ještě donedávna byla běžná cesta od juniorní pozice přes specialistu až k vedení týmu nebo manažerské roli. Pokud ale část středních pozic zmizí, může být podobný kariérní postup výrazně složitější.

Právě střední management přitom dlouhodobě fungoval jako důležitá „tréninková zóna“, kde se lidé učili organizovat práci, vést menší týmy nebo rozhodovat pod tlakem. Odborníci proto upozorňují, že firmy mohou v budoucnu narazit na nedostatek zkušených vedoucích pracovníků.

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V dalších letech pak může vzniknout paradoxní situace. Firmy budou mít dostatek technologicky velmi schopných specialistů, ale méně lidí se zkušenostmi s vedením týmů, komunikací nebo řešením konfliktů. Řada zaměstnanců totiž dnes díky AI přeskočí činnosti, na kterých se dříve učili manažerským dovednostem. Umělá inteligence připraví podklady, zkontroluje procesy nebo navrhne řešení problémů. Zaměstnanci tak sice pracují efektivněji, zároveň ale nemusí získat tolik praktických zkušeností s organizací práce nebo vedením lidí.

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Právě to může být jedno z důležitých HR témat příštích let. Firmy budou muset hledat nové způsoby, jak zaměstnance rozvíjet nejen technologicky, ale také v oblasti komunikace, leadershipu a spolupráce.

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redakce

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