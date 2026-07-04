CFOtrends

Každá třetí faktura v Česku je po splatnosti

Jana Chuchvalcová
4. 7. 2026

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Autor: Depositphotos
Statistiky ukazují, že zhruba jedna ze tří faktur dorazí na účet podnikatelů až po splatnosti. Opožděné platby tak nejsou výjimkou, ale běžnou součástí každodenní reality českých firem a živnostníků, jak ukazují data projektu Upomínej.cz. Trend potvrzují i další dostupná čísla, podle nichž se v Česku systematicky opožďuje úhrada značné části vystavených dokladů. V některých oborech, zejména ve službách a logistice, podnikatelé hlásí nejdelší čekání na peníze za poslední roky.

Na první pohled přitom mohou česká čísla vypadat relativně příznivě – v evropském srovnání se tuzemské firmy v platební morálce často pohybují kolem průměru. Z pohledu malých podniků a živnostníků je ale situace podstatně napjatější.

Opožděná úhrada jedné faktury obvykle sama o sobě firmu neohrozí, problém vzniká ve chvíli, kdy se takových dokladů sejde víc a podnikatel nemá dostatečnou finanční rezervu. Podle Upomínej.cz vede třetina faktur po splatnosti v praxi k odkládání vlastních závazků, častějšímu využívání provozního financování a k tomu, že majitel podniku tráví mnohem víc času administrativou místo práce pro klienty.

Řetězení problémů a druhotná platební neschopnost

Evropské analýzy dlouhodobě upozorňují, že opožděné platby stojí za významnou částí krachů malých a středních firem. Nejde přitom jen o jednotlivé neplatiče, ale o řetězení problémů: firma nezaplatí svému dodavateli proto, že sama čeká na peníze od svých odběratelů. Právě tato druhotná platební neschopnost je podle odborníků v řadě případů hlavní příčinou zpoždění.

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Zkušenost Upomínej.cz zároveň potvrzuje, že ve velké části případů nejde o úmyslné neplacení. Faktury často zapadnou v e‑mailové schránce, nedostanou se ke správné osobě ke schválení, obsahují chybu v údajích, nebo jsou zkrátka odloženy „na později“ a zapomenuty. Z pohledu živnostníka ale všechny tyto situace vypadají stejně: peníze nepřišly včas, cashflow je pod tlakem a je potřeba začít urgovat.

Reálná zkušenost menších podnikatelů říká, že opožděné platby jsou pro ně každodenní realitou. Problém často není v tom, že by klient nechtěl zaplatit, ale v tom, že na fakturu nikdo systematicky nedohlíží,“ říká šéf Upomínej.cz Jan Bednář.

Rozhoduje systém připomínání

Klíčovou roli proto hraje způsob, jakým mají podnikatelé nastavené procesy připomínání. Firmy, které se fakturám věnují systematicky, dokážou reálnou dobu inkasa zkrátit o několik dní a snížit počet dlouhodobě po splatnosti stojících dokladů.

Význam má jak včasné připomenutí před splatností, tak první přátelská upomínka krátce po jejím uplynutí a následná, jasně nastavená eskalace komunikace. Důležitá je i kombinace komunikačních kanálů – zatímco e-mail může snadno zapadnout, SMS zprávy mají podle zkušeností podnikatelů násobně vyšší šanci, že si jich adresát všimne včas.

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V pozadí opožděných plateb se skrývá ještě jeden rozměr: čas. Podle odhadů Upomínej.cz tráví čeští živnostníci kontrolou plateb, vyhledáváním dokladů v bankovnictví, psaním upomínek a urgencemi po telefonu zhruba dvě hodiny měsíčně. U subjektů, které vystavují desítky faktur, může být tato hodnota ještě vyšší. Jde přitom o rutinní agendu, kterou je možné ve velké míře standardizovat a automatizovat, například právě prostřednictvím specializovaných nástrojů na správu pohledávek, které hlídají splatnosti, párují platby a odesílají připomínky podle předem daných pravidel.

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Riziko i do dalších let

Výhled do dalších měsíců není podle dostupných dat příliš optimistický. Řada firem nečeká výrazné zlepšení platební morálky svých odběratelů, část se naopak obává dalšího zhoršení. V kombinaci s vyššími náklady na financování to znamená, že opožděné faktury zůstanou jedním z hlavních rizik pro stabilitu českých podnikatelů.

To, že každá třetí faktura dorazí po splatnosti, dnes bohužel patří k běžné realitě. Podnikatelé ale nejsou bezbranní. Čím dříve začnou pracovat s daty o svých pohledávkách a nastaví si jasná pravidla připomínání, tím menší prostor dávají náhodě,“ uzavírá Bednář.

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Autor článku

Jana Chuchvalcová

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