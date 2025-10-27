CFOtrends  »  Kdo se bude bránit AI, může přijít o práci. Firmy hledají lidi, kteří ji umí používat

Kdo se bude bránit AI, může přijít o práci. Firmy hledají lidi, kteří ji umí používat

Jana Chuchvalcová
27. 10. 2025

Umělá inteligence se rychle stává standardní součástí pracovního dne, od kancelářských aplikací a komunikace přes analýzu dat až po automatizaci rutinních kroků. Neohrožuje plošně pracovní místa, spíše přerozděluje práci a zvyšuje nároky na dovednosti. Roste význam digitální gramotnosti, práce s daty, schopnosti zadat jasný cíl a ověřit výstup i dodržovat bezpečnostní pravidla. Uspějí ti, kdo se naučí AI používat efektivně a bezpečně, tedy umí volit správné nástroje, chápat jejich limity, pracovat s firemními pravidly pro ochranu informací a průběžně se vzdělávat — díky tomu zvýší produktivitu, kvalitu výstupů i svou hodnotu na trhu práce.

„Podle mého názoru zaměstnance AI v dohledné budoucnosti nenahradí. Mohou je ale nahradit lidé, kteří ji v práci umějí používat. Kdo se bude AI bránit, může o práci přijít, a to ne kvůli tomu, že ho nahradí stroj, ale proto, že bude méně produktivní než kolegové,“ říká šéf Počítačové školy GOPAS Jan Dvořák.

Snadná dostupnost

AI je dnes dostupná i úplným začátečníkům, mimo jiné díky hlasovému ovládání, které snižuje vstupní bariéry. V běžné praxi pomáhá s přípravou textů, přepisem hovorů, prací s tabulkami a rychlými analýzami.

„U složitějších úloh záleží na kvalitě zadání a porozumění nástrojům. Pokročilé pokládání dotazů dokáže výrazně zlepšit výsledky, které od AI dostanete. Naučí vás přesně definovat cíl, dodat potřebný kontext, vymezit rozsah a určit požadovaný formát výstupu. Když zadání postupně zpřesňujete, přidáváte příklady a ověřujete, co vám AI vrací, model pracuje rychleji, spolehlivěji a s menší chybovostí,“ dodává Dvořák.

„Personální oddělení zároveň začleňují AI do náborového procesu, od přípravy inzerátů a předvýběru přes konzistentní hodnoticí otázky až po strukturovanou zpětnou vazbu kandidátům,“ říká analytik a manažer portálu JenPráce.cz Michal Španěl.

Klíčové nastavení pravidel

Klíčové je nastavit transparentní pravidla, ochranu dat a férové používání modelů. Nejrychlejší výsledky vidíme tam, kde HR ve spolupráci s byznysem vytvoří mapu dovedností ‘AI-ready’, nastaví cílené krátké mikro-kurzy a měří dopad na produktivitu i spokojenost zaměstnanců. Nejde o jednorázové školení, ale o průběžný rozvoj a jasně danou správu nástrojů.

„AI se promítá i do onboardingu a každodenního výkonu. Nováčci dostávají přístup k firemním prompt knihovnám a k bezpečným pracovním postupům, manažeři pracují s metrikami, které sledují kvalitu a bezpečnost použití AI spolu s úsporou času. Týmy tak rychleji standardizují výstupy, snižují chybovost a zvládají více práce v kratším čase, aniž by rezignovaly na lidský úsudek,“ uzavírá Španěl s tím, že správně nastavená správa přístupů, školení o ochraně citlivých informací a jasná pravidla pro používání generativních nástrojů jsou nutnou podmínkou, aby přínosy AI nepřevážily rizika.

Jana Chuchvalcová

