CFOtrends

Kdy musí zahraniční firma odvádět daně v tuzemsku? Někdy stačí i jediný člověk na home office

Jana Chuchvalcová
Včera

Sdílet

Daně, papírování, pracovní agenda
Autor: Shutterstock
Práce na dálku z jiné země je čím dál častější. Přestože se podmínky prezence na pracovišti rozvolnily, žádná benevolence už neplatí v tom, kde a jak firmy, potažmo zaměstnanci musí odvádět daně. Systém přitom není nejpřehlednější, a tak svádí k chybám.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Zahraniční firma, která má v Česku zaměstnance, si musí vyřešit víc věcí, než by možná čekala. Jestli musí odvádět daně za zaměstnance, jestli jí tady vzniká povinnost platit i korporátní daň, a jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním, které funguje – pro mnohé možná překvapivě – podle jiných pravidel než daně,“ vysvětluje daňový poradce působící z advokátní kanceláře Dentons Lukáš Poulík.

Taková zahraniční firma se často může domnívat, že pokud v Česku nemá pobočku ani dceřinou společnost, české daně se jí nijak netýkají. Jenže k tomu, aby firmě vznikly daňové povinnosti vůči českému finančnímu úřadu, někdy stačí i jediný zaměstnanec pracující z domova.

Zahraniční home office může mít rozsáhlé dopady

Klíčovým pojmem je stálá provozovna. Pokud zahraniční firma získá v Česku natolik silnou vazbu, že odtud fakticky vykonává část své činnosti, může jí stálá provozovna vzniknout – a s ní i povinnost registrovat se k dani z příjmů, podávat daňové přiznání a odvádět daň z příjmů právnických osob. Zákon přitom rozlišuje tři základní situace: fyzické místo k podnikání (kancelář, dílna, ale i pravidelně využívaná domácí kancelář zaměstnance), poskytování služeb nebo stavebně-montážních projektů po dobu delší než šest měsíců v jakémkoli období dvanácti po sobě jdoucích měsíců a tzv. závislého zástupce, tedy osobu, která za firmu v Česku obvykle uzavírá závazné smlouvy.

Jak uchránit firemní rozpočty před „AI daní“ za běžné kancelářské programy? Přečtěte si také:

Jak uchránit firemní rozpočty před „AI daní“ za běžné kancelářské programy?

Vůbec nejčastější chybou v praxi je pak podcenění home office zaměstnance v ČR. Pokud zaměstnavatel ví, že zaměstnanec odtud systematicky a dlouhodobě na dálku pracuje, a tuto praxi akceptuje, může i to vést ke vzniku stálé provozovny se všemi souvisejícími daňovými povinnostmi,“ upozorňuje Poulík.

Důležitou roli hrají mimo jiné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, tedy mezinárodní dohody, které mají zabránit tomu, aby byl stejný příjem zdaněn dvakrát ve dvou různých zemích. Česká republika jich má uzavřeno přes devadesát a tyto smlouvy mají před českým zákonem přednost. V praxi to znamená, že časové testy pro vznik stálé provozovny se mohou lišit případ od případu, u stavebně-montážních projektů například bývá hranice dvanáct měsíců místo zákonných šesti.

Firma se může stát plátcem daně dřív, než čeká

Stálá provozovna ale není jediný důvod, proč musí zahraniční firma začít řešit české daně. Povinnost registrovat se jako plátce daně ze závislé činnosti jí vzniká i tehdy, když má v Česku zaměstnance déle než 183 dní (tedy přes půl roku) a to bez ohledu na to, zda stálá provozovna vznikla, nebo ne. Od té chvíle musí firma vést mzdovou agendu podle českých předpisů, měsíčně srážet a odvádět zálohy na daň z příjmů a podávat roční vyúčtování.

Od roku 2013 úřady označily 45 tisíc nespolehlivých plátců DPH, většinou firmy Přečtěte si také:

Od roku 2013 úřady označily 45 tisíc nespolehlivých plátců DPH, většinou firmy

Pozor si musí dát i české firmy, které využívají pracovníky ze zahraničí. Pokud zaměstnanec formálně pracuje pro zahraniční firmu, ale fakticky vykonává práci pro českou společnost podle jejích pokynů, přechází povinnost plátce daně zpravidla na tuto českou společnost. Podniky na tento mechanismus často zapomínají, přestože může mít pro českou stranu zásadní praktické důsledky.

Cyber26

Daně a pojistné jsou dva oddělené systémy

Sociální a zdravotní pojištění tvoří třetí, samostatný systém s vlastními pravidly a registracemi. Pro státy Evropské unie, ale i pro Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko platí obecná zásada, že zaměstnanec je pojištěný tam, kde práci fakticky vykonává. Od poloviny roku 2023 ale existuje možnost ponechat zaměstnance pojištěného ve státě zaměstnavatele i při práci z domova v jiné zemi, a to na žádost a za splnění konkrétních podmínek. Zejména tehdy, když práce z domova nepřesáhne polovinu celkové pracovní doby.

Splnění daňových povinností rozhodně neznamená, že je vyřešeno i pojistné. Jsou to dva oddělené systémy a je třeba je posuzovat zvlášť,“ uzavírá Poulík s tím, že zahraniční firmy, které mají nebo plánují mít v Česku zaměstnance, by proto měly celou situaci prověřit dřív, než ji za ně prověří finanční úřad nebo správa sociálního zabezpečení.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Jana Chuchvalcová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 11. 9.  Úbytek populace Česka nevykompenzovala ani migrace

    Česko se dostalo do fáze, kdy se demografický vývoj stává jedním z největších strukturálních rizik pro náš budoucí rozvoj. Nejnovější data za první pololetí letošního roku ukazují varovný trend. Tuzemská populace se ta tu dobu „smrskla“ na 10 903 655 obyvatel, o 12 184 lidí méně než na začátku roku.

    Situaci částečně kompenzuje migrace. Do Česka se přistěhovalo 53 885 lidí, zatímco 44 971 osob se odstěhovalo. Kladné saldo migrace ve výši 8 914 lidí však dokázalo vykrýt pouze zhruba dvě pětiny celkového přirozeného úbytku obyvatelstva.

    Česko vymírá a migrace tento propad zdaleka nestačí vykrýt, ročně tak přichází o jedno pomyslné okresní město. Pro náš pracovní trh i pro hospodaření veřejných rozpočtů se jedná o časovanou bombu, která vybuchne nejpozději za dvě dekády,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

  • 10. 9.  Inflace blízko cíle, rizika se však zvyšují

    Spotřebitelské ceny v srpnu meziměsíčně vzrostly o 0,3 % a meziročně o 1,9 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v červenci. Je tak jen malý krok od cílových 2 %, avšak pouze díky tomu, že letos dál zlevňují potraviny a že poplatky za OZE nejdou z kapes spotřebitelů, ale na vrub státního rozpočtu. Jen tyto dvě položky českou inflaci snižují o více než jeden procentní bod. Celkové číslo inflace navíc i nadále maskuje přetrvávající cenové tlaky ve službách.

    Pozitivní ovšem nejsou inflační vyhlídky pro následující rok. Prostor pro další pokles cen potravin je už velmi omezený, navíc je tento faktor pouze dočasný. Zlevňování potravin může pod vlivem slabší úrody a rostoucích nákladů ještě do konce tohoto roku skončit. Zároveň se vyčerpá statistický efekt poplatku za OZE a postupně se začnou promítat do ukazatele i dražší energie. Inflace tak bude podle ekonomů v dalších měsících narůstat a může se dostat nad 2,5 %, přičemž na začátku příštího roku může začínat už trojkou.

  • 8. 9.  Nezaměstnanost na pětce

    Podle dnes zveřejněných údajů MPSV se míra nezaměstnanosti v srpnu udržela na pětiprocentní úrovni. Fakticky oproti předchozímu měsíci vzrostla o jednu desetinu procentního bodu, avšak zaokrouhlování tento posun zamaskovalo. Sezónně očištěná data každopádně ukazují na pokračující růst nezaměstnanosti, a prozatím tak nenaznačují žádnou změnu dosavadního nepříznivého trendu na trhu práce.

    Situace na českém trhu práce se letos v zásadě nemění a zůstává stabilizovaná, v některých regionech dokonce spíše zabetonovaná. Platí to především pro oblasti se stabilně vysokou nezaměstnaností a současně nedostatkem volných pracovních míst, jako je severní Morava nebo severozápadní Čechy,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že kde je dostatek práce, nejsou lidé. Kde naopak lidé chybějí, zůstává napjatý i trh s bydlením, a přestěhovat se za prací proto není snadné a už vůbec ne laciné. Spíše než stěhování se proto jako řešení nabízí podpora ekonomického rozvoje těchto regionů za pomoci domácích i zahraničních investorů.

    A co čekat dál? „Je velmi pravděpodobné, že na konci roku bude nezaměstnanost nad pětiprocentní hranicí. Teprve rychlejší hospodářský růst v příštím roce by ji mohl alespoň mírně snížit,“ uzavírá Dufek.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů