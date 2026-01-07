CFOtrends  »  Klíčové faktory IT strategií pro rok 2026: AI, licencování a datová suverenita

Klíčové faktory IT strategií pro rok 2026: AI, licencování a datová suverenita

Včera

Autor: Shutterstock
Po letech rychlých digitálních změn se rok 2026 rýsuje jako klíčový pro formování IT strategií. Kombinace rozvoje umělé inteligence, změn v licencování a rostoucích požadavků na datovou suverenitu nutí organizace přehodnocovat technologické investice. S očekávaným růstem globálních výdajů na IT je stále větší důraz kladen na měřitelné výsledky a návratnost.

Výdaje na IT půjdou především na umělou inteligenci, rozšiřování datových center a cykly obnovy zařízení. AI se posouvá z experimentální fáze do běžného provozu a stává se hlavním motorem infrastrukturních i provozních změn. Podle společnosti Deloitte bude do roku 2026 inferenční výpočetní výkon tvořit téměř dvě třetiny celkového výkonu AI, což potvrzuje její masové nasazení v podnikovém prostředí.

Výkon a efektivita

Zároveň rostou nároky na výkon. Technologická doporučení jsou stále častěji hodnocena podle jasných kritérií návratnosti investic a schopnosti zvyšovat produktivitu, automatizaci, bezpečnost a provozní efektivitu.

Výrazně se to projevuje v prostředích Microsoftu. Konec podpory Windows 10 v říjnu urychlil rozhodování o migraci a obnově hardwaru, které se promítají do rozpočtů na rok 2026. Odkládání těchto kroků zkracuje časové plány a zvyšuje náklady i bezpečnostní rizika.

Přechod na Windows 11 zároveň probíhá v kontextu realističtějšího plánování životního cyklu IT. Současně se zvyšuje složitost licencování. Potenciální změny v licencování společnosti Microsoft se dotýkají cloudových, lokálních i hybridních prostředí, zatímco funkce umělé inteligence, jako je Copilot, vstupují do fáze zaměřené na výkon – kdy je nutné jasně prokázat dopad na produktivitu, přijetí a bezpečnostní přínosy.

AI kam se podíváš

Do roku 2026 se očekává výrazné zdokonalení AI. Generativní umělá inteligence a agenti umělé inteligence způsobí do roku 2027 zásah v oblasti nástrojů pro podporu produktivity v hodnotě 58 miliard dolarů, což bude první zásadní výzvou pro mainstreamové platformy za poslední tři desetiletí. Podle stejného zdroje se očekává, že do roku 2027 bude 75 % náborových procesů zahrnovat hodnocení znalostí umělé inteligence, což podtrhuje, jak hluboce se umělá inteligence stává součástí každodenní práce.

Pro organizace to vytváří nové očekávání ohledně měřitelných výsledků. Iniciativy v oblasti AI jsou stále častěji hodnoceny prostřednictvím konkrétních KPI vázaných na role, technologickou vyspělost a realistické křivky přijetí. Integrace do každodenních pracovních postupů se stává rozhodujícím faktorem, který odlišuje vysoce účinné nasazení AI od izolovaných nástrojů, jež mají potíže s přinášením hodnoty.

Soumrak nad současným cloudem

Strategie cloudu je v Evropě stále více ovlivňována požadavky na suverenitu. Regulační a geopolitické faktory vedou k větší kontrole nad daty a infrastrukturou. Očekává se, že investice do suverénních AI systémů v roce 2026 výrazně porostou, přičemž významnou roli bude hrát Evropská unie. Organizace proto selektivně repatriují pracovní zátěž do lokálních nebo suverénních cloudů, což má přímý dopad na licencování, dodržování legislativy a plánování infrastruktury.

Tyto změny proměňují IT z nákladového střediska na generátor hodnoty, měřený bezpečností, spolehlivostí, připraveností na AI a dodržováním předpisů. Vzhledem k tomu, že se blíží několik milníků ukončení podpory, stalo se strukturované zadávání zakázek a plánování životního cyklu nezbytné, aby se předešlo ukvapeným rozhodnutím a rozpočtovým šokům.

Skutečná změna, kterou dnes vidíme, není technologická, ale organizační. Umělá inteligence, cloud a moderní platformy přinášejí obrovský potenciál, ale také zvyšují komplexnost. V roce 2026 bude klíčová finanční předvídatelnost, řízení licenčních rizik a dlouhodobá flexibilita,“ říká zakladatel a CEO společnosti Forscope Jakub Šulák s tím, že strategie nákupu tak nabývá na významu. Flexibilní licenční modely a řešení, která zabraňují technologickému uzamčení, umožňují organizacím modernizovat IT bez ztráty kontroly nad rozpočtem.

Krátce

  • 7. 1.  Inflace se v Česku i eurozóně drží poblíž 2 %

    Tuzemské spotřebitelské ceny v prosinci stejně jako v listopadu podle předběžného odhadu ČSÚ meziměsíčně klesly o 0,3 %, jejich meziroční růst ale zůstal beze změny na 2,1 %. Ke konci roku zlevnily především potraviny (-1,1 % m/m) a pravděpodobně i pohonné hmoty. Jádrová inflace podle odhadu analytiků setrvala meziročně poblíž listopadových 2,6 %.

    Inflace v eurozóně podle předběžného odhadu v prosinci klesla z listopadových 2,1 % na 2,0 % y/y a dostala se tak na cíl ECB. Mírně nižší úrovní ale překvapila jádrová inflace, která oproti očekávané stagnaci meziročně klesla z 2,4 % na 2,3 %.

  • 6. 1.  Domácnosti stále ve vyšší míře spoří

    Chování českých domácností se nijak výrazně nemění. Jejich sentiment sice zůstává velmi pozitivní s tím, jak opadl strach z budoucnosti a inflace, avšak stále ve zvýšené míře si ukládají peníze stranou. Míra úspor, která po začátku covidu prudce vzrostla, zůstává i nadále na vysoké úrovni a ve třetím kvartále dosáhla 18,4 %, zatímco před šesti lety (před začátkem pandemie) dosahovala jen tehdy obvyklých 12 %. „Zvýšené úspory si dle našich průzkumů vytváří jen zhruba polovina domácností. Pro ČNB je tato zvýšená míra úspor v podstatě brzdou pro rozvinutí poptávkové inflace,“ dodává hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

  • 5. 1.  Investice firem brzdí opatrnost, růst táhne stát

    Podle aktuálních dat ČSÚ firmy ani ve třetím kvartále nezačaly více investovat. Meziročně míra investic nefinančních podniků poklesla o 1,1 % na necelých 27 %. „Úvěry sice zlevnily, avšak obavy z dalšího vývoje poptávky drží evidentně podniky v módu obezřetnosti. A to je ještě otázkou, kolik z toho tvoří ‚zelené‘ investice, které znamenají pouze výměnu technologií, a nikoliv budoucí potenciál,“ říká hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že investiční aktivitu i nadále táhne hlavně veřejný sektor v oblasti dopravní infrastruktury.

Další krátké zprávy

