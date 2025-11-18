CFOtrends  »  Kolaps globálních služeb. Výpadek Cloudflare znovu připomíná, jak je moderní internet křehký

Autor: Shutterstock
Dnešní výpadek služby Cloudflare se odehrál podle podobného scénáře, jaký jsme viděli u nedávných výpadků AWS a Azure. Jde o rozsáhlé platformy, které prostupují téměř všemi oblastmi moderního života, přičemž jejich využití přináší řadu výhod, jako je snižování provozních nákladů či zvýšení dostupnosti bezpečnostních nástrojů. S jejich pomocí získají i malé organizace výkon, který by dříve byl nemožný. Pokud ovšem dojde k výpadku tak kritické platformy, dopady jsou globální.

Paralyzovány tak dnes byly zpravodajské weby, platební systémy, stránky s veřejnými informacemi a mnoho dalších klíčových služeb. Neselhal však každý zvlášť, ale narušena a nefunkční byla jedna vrstva, na kterou se všichni spoléhali.

„Z pohledu kybernetické bezpečnosti se jakákoli platforma, na které záleží tak velká část světového provozu, stává terčem. A i náhodný výpadek vyvolává rozruch a nejistotu, čehož umí útočníci také zneužít. Pokud by navíc incident podobného rozsahu byl vyvolán úmyslně, může dojít ke kolapsu komunikace s veřejností a ke zhroucení značného množství základních služeb, varuje Jiří Kohout z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies s tím, že řada organizací sází vše na jednu kartu a nemá smysluplné zálohy.

Když pak dojde k narušení provozu, nejsou připraveni. To je významná slabina, kterou je nutné řešit. Internet měl být odolný kvůli decentralizaci, ale nakonec jsme skončili s koncentrací obrovského množství globálního provozu u několika poskytovatelů cloudových služeb. 

„Velké platformy přinášejí řadu výhod, ale události, jako je dnešní výpadek, ukazují rizika a cenu, kterou platíme. Dokud nebudou kritické služby budovány s ohledem na odolnost a redundanci, každý výpadek dopadne na uživatele velmi tvrdě, uzavírá Kohout.

