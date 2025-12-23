CFOtrends  »  Kolik berou pozice, které se před Vánoci nezastaví? Polepšili si skladníci, kurýři naopak berou méně

Kolik berou pozice, které se před Vánoci nezastaví? Polepšili si skladníci, kurýři naopak berou méně

Jana Chuchvalcová
23. 12. 2025

Mzdy, logistika, skladník
Autor: JenPráce.cz (publikováno se svolením)
Předvánoční období každoročně mění skladové provozy obchodů a e-shopů v nejvytíženější logistické uzly v roce a jednou z klíčových profesí, jejíž význam v tomto čase dramaticky roste, jsou expediční pracovníci. Zatímco běžně se jejich práce soustředí na třídění zásilek podle dopravců, tisk expedičních štítků nebo kontrolu kompletnosti objednávek, v období vánoční špičky přebírají roli poslední kontrolní linie celého e-commerce řetězce.

Jejich výkon přitom rozhoduje o tom, zda balík skutečně odejde ve slíbený den, zda dopravce stihne plánovaný svoz a zákazník obdrží objednané dárky ještě před Štědrým dnem. „Každé zpoždění či procesní chyba v expedici může v tomto období způsobit řetězové komplikace, které se mohou následně promítnout i do reputace samotného e-shopu,“ uvádí datový analytik a manažer JenPráce.cz Michal Španěl.

Současně s tím roste podle něj i komplexnost jejich práce. Expediční týmy často musí koordinovat několik paralelních svozů různých dopravců, pracovat s vyšším počtem nestandardních zásilek a pružně řešit problémy způsobené přetíženou dopravní infrastrukturou. V praxi tak právě expediční pracovníci určují, zda e-shop zvládne kritické týdny před Vánoci bez narušení provozu a s udržením slibovaného zákaznického servisu.

Mzdy ve skladech rostou, nejvíc si polepšila expedice

Mzdy skladových pracovníků v e-commerce meziročně rostou napříč všemi klíčovými pozicemi, a to nejen v důsledku vyšších nároků na rychlost a přesnost, ale také kvůli tlaku na udržení stabilních týmů před vánoční špičkou. Nejvýrazněji si polepšili expediční pracovníci, kteří fungují jako finální kontrolní bod celého procesu. Jejich průměrná mzda stoupla z 31 200 na 33 300 korun, tedy o 7 %. Tento růst odráží vyšší odpovědnost i fakt, že sebemenší chyba v expedici má přímý dopad na spokojenost zákazníků i reputaci samotného e-shopu.

Zaměstnavatelé plánují mírné zvýšení mezd, CFO čeká tlak na personální náklady Přečtěte si také:

Zaměstnavatelé plánují mírné zvýšení mezd, CFO čeká tlak na personální náklady

Výrazné navýšení je patrné také u vychystávačů objednávek. Pickerům vzrostla mzda z 31 000 na 32 800 korun (+6 %), což reflektuje náročnost práce v prostředí, kde se tempo vychystávání v sezóně násobně zvyšuje. Stejným tempem přidali i packeři, kteří v meziročním srovnání poskočili z 30 500 na 32 200 korun (+6 %).

Mírnější, ale stále zřetelný růst zaznamenali skladníci starající se o příjem, manipulaci a správu skladu – jejich odměna se zvýšila ze 31 200 na 32 400 korun (+4 %). Celkově tak data ukazují, že e-commerce segment si pracovníky ve skladech stále více hýčká, protože právě oni určují, zda se zvládne enormní nápor objednávek bez chyb a zpoždění.

Rozvoz je náročnější, výdělek nižší

Na opačné straně logistického řetězce se však situace vyvíjí odlišně. Kurýrům v meziročním srovnání odměny klesají. Zatímco loni si podle dostupných dat přišli v průměru na zhruba 41 600 korun měsíčně, letos je to přibližně 39 700 korun, tedy o 5 % méně. Tento pokles přichází v době, kdy se jejich práce stává náročnější – objem zásilek výrazně roste, doručovací okna se zkracují a zákazníci očekávají rychlejší a flexibilnější servis. Výsledkem je rostoucí tlak na efektivitu a výkon jednotlivých kurýrů, který však není vždy doprovázen adekvátním finančním ohodnocením.

Meziroční srovnání nástupních mezd (11/2025 vs. 11/2024)

Profese

Průměr nástupní mzda (Kč)

2024

Průměr nástupní mzda (Kč)

2025

Růst oproti loňsku

Skladník (příjemce zboží, manipulace, správa skladu)

31 200

32 400

+ 4 %

Vychystávač – picker (příprava položek podle objednávky)

31 000

32 800

+ 6 %

Balič – packer (Kompletace a zabalení objednávek)

30 500

32 200

+ 6 %

Expediční pracovník (finální třídění, kontrola a předání balíků)

31 200

33 300



+ 7 %

Řidič (řidičské oprávnění C)

38 000

40 900

+ 8 %

Kurýr (běžný rozvoz zásilek)

41 600

39 700

 – 5 %

Technik automatizace

41 800

45 600

+ 9 %

Specialista WMS

44 500

47 000

+ 6 %

Zdroj: JenPráce.cz

Situace v segmentu ukazuje na rozdílnou dynamiku mezi operativními a technologickými pozicemi. Zatímco skladníci zažívají pouze mírný růst mezd a jejich reálná kupní síla se kvůli inflaci prakticky snižuje, požadavky na technologické pozice významně rostou.

WMS specialisté, tedy odborníci, kteří se starají o správu, konfiguraci a fungování skladových systémů používaných v moderní logistice, plánovači či technici automatizace patří k profesím, u nichž se mzdy meziročně zvýšily o 6 % až 9 %. Tento růst odráží posun celého odvětví směrem k digitalizaci a automatizaci, která však zároveň klade vyšší nároky na kvalifikaci zaměstnanců,“ říká Španěl.

Řidičů je málo, logistika směřuje k digitalizaci

Logistické firmy se stále potýkají s výrazným nedostatkem řidičů, který se rok od roku prohlubuje. Obor přitahuje méně nových pracovníků, částečně kvůli náročným směnám, částečně kvůli vysoké odpovědnosti a stagnujícím mzdám v porovnání s jinými profesemi vyžadujícími podobnou míru kvalifikace. Stárnutí populace řidičů vytváří dodatečný tlak, neboť noví pracovníci do oboru nepřibývají dostatečně rychle.

Chytře a rychle. Pět technologií, které mění obsluhu i zážitek zákazníků Přečtěte si také:

Chytře a rychle. Pět technologií, které mění obsluhu i zážitek zákazníků

Automatizace se v roce 2025 stala standardní součástí logistického provozu. Autonomní vozíky, automatizované třídicí linky, pick-by-light a pick-by-voice systémy či prediktivní řízení zásob založené na datech se masově zavádějí do provozů napříč celou republikou. Tyto technologie přinášejí zvýšení efektivity, zrychlení procesů a snížení chybovosti, zároveň však výrazně mění požadavky na zaměstnance.

Namísto fyzicky náročné práce roste potřeba lidí, kteří umějí technologie nastavovat, monitorovat a řešit provozní situace. Automatizace tedy nevede ke snižování počtu pracovníků, ale k jejich přeskupení a zvyšování požadavků na kvalifikaci,“ uzavírá Španěl.

Autor článku

Jana Chuchvalcová

