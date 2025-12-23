Kolik berou pozice, které se před Vánoci nezastaví? Polepšili si skladníci, kurýři naopak berou méně

Jejich výkon přitom rozhoduje o tom, zda balík skutečně odejde ve slíbený den, zda dopravce stihne plánovaný svoz a zákazník obdrží objednané dárky ještě před Štědrým dnem. „Každé zpoždění či procesní chyba v expedici může v tomto období způsobit řetězové komplikace, které se mohou následně promítnout i do reputace samotného e-shopu,“ uvádí datový analytik a manažer JenPráce.cz Michal Španěl.
Současně s tím roste podle něj i komplexnost jejich práce. Expediční týmy často musí koordinovat několik paralelních svozů různých dopravců, pracovat s vyšším počtem nestandardních zásilek a pružně řešit problémy způsobené přetíženou dopravní infrastrukturou. V praxi tak právě expediční pracovníci určují, zda e-shop zvládne kritické týdny před Vánoci bez narušení provozu a s udržením slibovaného zákaznického servisu.
Mzdy ve skladech rostou, nejvíc si polepšila expedice
Mzdy skladových pracovníků v e-commerce meziročně rostou napříč všemi klíčovými pozicemi, a to nejen v důsledku vyšších nároků na rychlost a přesnost, ale také kvůli tlaku na udržení stabilních týmů před vánoční špičkou. Nejvýrazněji si polepšili expediční pracovníci, kteří fungují jako finální kontrolní bod celého procesu. Jejich průměrná mzda stoupla z 31 200 na 33 300 korun, tedy o 7 %. Tento růst odráží vyšší odpovědnost i fakt, že sebemenší chyba v expedici má přímý dopad na spokojenost zákazníků i reputaci samotného e-shopu.
Výrazné navýšení je patrné také u vychystávačů objednávek. Pickerům vzrostla mzda z 31 000 na 32 800 korun (+6 %), což reflektuje náročnost práce v prostředí, kde se tempo vychystávání v sezóně násobně zvyšuje. Stejným tempem přidali i packeři, kteří v meziročním srovnání poskočili z 30 500 na 32 200 korun (+6 %).
Mírnější, ale stále zřetelný růst zaznamenali skladníci starající se o příjem, manipulaci a správu skladu – jejich odměna se zvýšila ze 31 200 na 32 400 korun (+4 %). Celkově tak data ukazují, že e-commerce segment si pracovníky ve skladech stále více hýčká, protože právě oni určují, zda se zvládne enormní nápor objednávek bez chyb a zpoždění.
Rozvoz je náročnější, výdělek nižší
Na opačné straně logistického řetězce se však situace vyvíjí odlišně. Kurýrům v meziročním srovnání odměny klesají. Zatímco loni si podle dostupných dat přišli v průměru na zhruba 41 600 korun měsíčně, letos je to přibližně 39 700 korun, tedy o 5 % méně. Tento pokles přichází v době, kdy se jejich práce stává náročnější – objem zásilek výrazně roste, doručovací okna se zkracují a zákazníci očekávají rychlejší a flexibilnější servis. Výsledkem je rostoucí tlak na efektivitu a výkon jednotlivých kurýrů, který však není vždy doprovázen adekvátním finančním ohodnocením.
Meziroční srovnání nástupních mezd (11/2025 vs. 11/2024)
|
Profese
|
Průměr nástupní mzda (Kč)
2024
|
Průměr nástupní mzda (Kč)
2025
|
Růst oproti loňsku
|
Skladník (příjemce zboží, manipulace, správa skladu)
|
31 200
|
32 400
|
+ 4 %
|
Vychystávač – picker (příprava položek podle objednávky)
|
31 000
|
32 800
|
+ 6 %
|
Balič – packer (Kompletace a zabalení objednávek)
|
30 500
|
32 200
|
+ 6 %
|
Expediční pracovník (finální třídění, kontrola a předání balíků)
|
31 200
|
33 300
|
+ 7 %
|
Řidič (řidičské oprávnění C)
|
38 000
|
40 900
|
+ 8 %
|
Kurýr (běžný rozvoz zásilek)
|
41 600
|
39 700
|
– 5 %
|
Technik automatizace
|
41 800
|
45 600
|
+ 9 %
|
Specialista WMS
|
44 500
|
47 000
|
+ 6 %
Zdroj: JenPráce.cz
Situace v segmentu ukazuje na rozdílnou dynamiku mezi operativními a technologickými pozicemi. Zatímco skladníci zažívají pouze mírný růst mezd a jejich reálná kupní síla se kvůli inflaci prakticky snižuje, požadavky na technologické pozice významně rostou.
„WMS specialisté, tedy odborníci, kteří se starají o správu, konfiguraci a fungování skladových systémů používaných v moderní logistice, plánovači či technici automatizace patří k profesím, u nichž se mzdy meziročně zvýšily o 6 % až 9 %. Tento růst odráží posun celého odvětví směrem k digitalizaci a automatizaci, která však zároveň klade vyšší nároky na kvalifikaci zaměstnanců,“ říká Španěl.
Řidičů je málo, logistika směřuje k digitalizaci
Logistické firmy se stále potýkají s výrazným nedostatkem řidičů, který se rok od roku prohlubuje. Obor přitahuje méně nových pracovníků, částečně kvůli náročným směnám, částečně kvůli vysoké odpovědnosti a stagnujícím mzdám v porovnání s jinými profesemi vyžadujícími podobnou míru kvalifikace. Stárnutí populace řidičů vytváří dodatečný tlak, neboť noví pracovníci do oboru nepřibývají dostatečně rychle.
Automatizace se v roce 2025 stala standardní součástí logistického provozu. Autonomní vozíky, automatizované třídicí linky, pick-by-light a pick-by-voice systémy či prediktivní řízení zásob založené na datech se masově zavádějí do provozů napříč celou republikou. Tyto technologie přinášejí zvýšení efektivity, zrychlení procesů a snížení chybovosti, zároveň však výrazně mění požadavky na zaměstnance.
„Namísto fyzicky náročné práce roste potřeba lidí, kteří umějí technologie nastavovat, monitorovat a řešit provozní situace. Automatizace tedy nevede ke snižování počtu pracovníků, ale k jejich přeskupení a zvyšování požadavků na kvalifikaci,“ uzavírá Španěl.