Kolik stojí nevyužívaný software? Firmám mohou pomoci nové online kalkulačky

Jakou hodnotu má nevyužívaný software od výrobců jako Microsoft, Adobe, Autodesk nebo VMware? Nebo kolik může firma ušetřit nákupem starších a honě žádaných licencí VMware? Odpověď na tyto otázky nebyla nikdy jednoduchá – rozhoduje aktuální situace na trhu s druhotným softwarem i celková složitost licenčních podmínek softwarových tvůrců. Forscope proto spustil dvojici online kalkulaček, které na tyto otázky dávají rychlé odpovědi, a to bez hlubší znalosti IT problematiky.
Kolik vydělá nepotřebný software?
Firmy dnes běžně bez užitku vlastní řadu přebytečných softwarových licencích. Ty nejčastěji vznikají ve chvíli, kdy organizace přechází na cloudové předplatné, modernizuje systémy, slučuje servery nebo prochází restrukturalizací. Přebytečné trvalé licence však mají svou hodnotu, někdy i velmi vysokou, a lze je odprodat na druhotném trhu. Pro zjištění jejich orientační hodnoty mohou firmy využít Kalkulačka zpětného odkupu od Forscope.
Stačí zadat výrobce softwaru, typ produktu a počet licencí. Výsledkem je orientační hodnota těchto nevyužívaných licencí, za kterou ji lze v souladu se zákonem odprodat. Cenu určuje aktuální nabídka a poptávka napříč Evropou a mezi nejvíce obchodované produkty aktuálně patří například trvalé licence k Windows 10/11 a Office 2024/2021, serverové systémy a přístupy Windows Server 2025 a 2022, databáze systémy SQL Server 2019 Standard 2C nebo vybrané produkty VMware a starší trvalé licence Adobe.
Kolik ušetří chytrá volba?
Druhá z kalkulaček se zaměřuje výhradně na produkty VMware, které se v podnikových IT strukturách staly synonymem pro virtualizaci. Se změnou vlastníka, zásadní úpravou produktové nabídky a reálným zdražením o stovky procent, firmy ve velkém řeší, jak se s nastalou situací vyrovnat. Jednou z cest je nákup starší trvalé licence na sekundárním trhu.
Zájemce dnes může koupit vSphere 8 nebo vCenter 8 jako trvalou licenci za zlomek ceny předplatného a Kalkulačka nákladů VMware od Forscope umožňuje jednoduché srovnání nákladů obou variant v čase. Toto srovnání přitom přehledně vizualizuje v podobě bodu zvratu, od kterého se vyplatí starší trvalá licence. Stačí zadat počet procesorů, počet jader a zvolit plánovací horizont. Každá firma tak může rovněž prozkoumat svou aktuální nákladovou situaci.
Zatímco kalkulačka nevyužívaného softwaru peníze hledá, kalkulačka nákladů VMware má za úkol zastavit jejich masivní odliv. Orientační výsledek z kalkulaček samozřejmě nenahrazuje odbornou analýzu, ale dokáže velmi dobře určit orientační hodnotu nepotřebného softwaru a modelovat průběh úspor v případě různých řešení virtualizace.