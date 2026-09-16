CFOtrends

Kolik vás bude stát vlastní AI? A kdy se vyplatí raději platit za API

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Autor: Internet Info
Vyplatí se investice do vlastního LLM stacku, nebo je výhodnější platit za komerční API? Jak ochránit hodnotu firemních dat a předejít sankcím spojeným s novou regulací? Dopady AI na rozpočet i bezpečnost rozklíčují experti na nadcházející konferenci Cyber Security.
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AI už je ve firmách běžnou součástí provozu. Skutečnou výzvou se však stává její efektivní řízení – od zabezpečení citlivých dat a správy přístupů až po strategické rozhodnutí, zda využívat komerční služby, nebo provozovat LLM ve vlastní režii.

Právě toto bue řešit konference Cyber Security 2026, která se uskuteční 13. října v Praze. Přinese praktické zkušenosti a ověřené postupy, jak AI a bezpečnost řešit v reálném firemním provozu.

Program se zaměří na otázky, které dnes rezonují ve vedení firem i v IT a security týmech: co obnáší vlastní provoz LLM, jak zabezpečit firemní data, jak nastavit pravidla pro používání AI a jak zvládnout novou regulaci. Především ale nabídne pohled do praxe – ukáže, co už vyzkoušeli jiní, s jakými problémy se setkali a jakým chybám se vyhnout.

Co budou řečníci řešit?

  • Když bezpečnost začíná už ve výrobě: David Filgas z HP představí vícevrstvý přístup k ochraně koncových zařízení – od zabezpečení BIOSu a možností obnovy systému až po ochranu uživatele, dat a samotného zařízení. Na konkrétních příkladech vysvětlí, jak mohou technologie HP snížit bezpečnostní rizika v moderním pracovním prostředí.
  • AI ve firmách: tři bezpečnostní výzvy: Martin Haller z PATRON-IT ukáže konkrétní problémy, které dnes firmy řeší při nasazování AI. Zaměří se na práci s daty, přístupy, integrace i odpovědnost a ukáže situace, se kterými se setkává přímo u zákazníků.
  • Od AI Actu k praxi: Jak převést požadavky AI Actu do firemní praxe vysvětlí Štěpánka Havlíková. Dojde na mapování využití AI ve firmě, governance, dokumentaci, interní pravidla, odpovědnosti i řízení externích dodavatelů.
  • AI pod tlakem regulace: Jan Rudolf z NÚKIB ukáže praktický průnik AI Actu, NIS2 a nového zákona o kybernetické bezpečnosti a předvede, jak se nové požadavky promítají do používání AI a řízení rizik v organizacích.
  • Ukradeno, nebo naučeno?: Komu patří výstupy generativní AI a kdy lze cizí obsah použít pro trénování modelů? Milan Listík z LISTIK LEGAL projde aktuální spory a rozhodnutí týkající se trénovacích dat a jejich praktických dopadů.
  • Vlastní LLM v cloudu: Michal Roth z DesignDev představí provoz vlastního LLM stacku na pronajatých H100. Ukáže reálné náklady, on-demand provoz, srovnání s komerčními API i praktické problémy kolem vLLM, LiteLLM nebo kvantizace.

V programu vystoupí také Michael Bátrla z ČVUT, který se věnuje kybernetické bezpečnosti, AI governance a compliance. Konkrétní téma jeho přednášky ještě upřesníme.

Program si prohlédněte na stránkách konference Cyber Security, kde se můžete i zaregistrovat

Cyber26

Stříbrní partneři akce jsou HP Inc Czech Republic a IS4 security, Produktovým partnerem je EasyEvent, mediálním partnerem pak Česká asociace umělé inteligence. Organizátory jsou CFOtrends, CIOtrends, Computertrends, Channeltrends.

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Krátce

  • 11. 9.  Úbytek populace Česka nevykompenzovala ani migrace

    Česko se dostalo do fáze, kdy se demografický vývoj stává jedním z největších strukturálních rizik pro náš budoucí rozvoj. Nejnovější data za první pololetí letošního roku ukazují varovný trend. Tuzemská populace se ta tu dobu „smrskla“ na 10 903 655 obyvatel, o 12 184 lidí méně než na začátku roku.

    Situaci částečně kompenzuje migrace. Do Česka se přistěhovalo 53 885 lidí, zatímco 44 971 osob se odstěhovalo. Kladné saldo migrace ve výši 8 914 lidí však dokázalo vykrýt pouze zhruba dvě pětiny celkového přirozeného úbytku obyvatelstva.

    Česko vymírá a migrace tento propad zdaleka nestačí vykrýt, ročně tak přichází o jedno pomyslné okresní město. Pro náš pracovní trh i pro hospodaření veřejných rozpočtů se jedná o časovanou bombu, která vybuchne nejpozději za dvě dekády,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

  • 10. 9.  Inflace blízko cíle, rizika se však zvyšují

    Spotřebitelské ceny v srpnu meziměsíčně vzrostly o 0,3 % a meziročně o 1,9 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v červenci. Je tak jen malý krok od cílových 2 %, avšak pouze díky tomu, že letos dál zlevňují potraviny a že poplatky za OZE nejdou z kapes spotřebitelů, ale na vrub státního rozpočtu. Jen tyto dvě položky českou inflaci snižují o více než jeden procentní bod. Celkové číslo inflace navíc i nadále maskuje přetrvávající cenové tlaky ve službách.

    Pozitivní ovšem nejsou inflační vyhlídky pro následující rok. Prostor pro další pokles cen potravin je už velmi omezený, navíc je tento faktor pouze dočasný. Zlevňování potravin může pod vlivem slabší úrody a rostoucích nákladů ještě do konce tohoto roku skončit. Zároveň se vyčerpá statistický efekt poplatku za OZE a postupně se začnou promítat do ukazatele i dražší energie. Inflace tak bude podle ekonomů v dalších měsících narůstat a může se dostat nad 2,5 %, přičemž na začátku příštího roku může začínat už trojkou.

  • 8. 9.  Nezaměstnanost na pětce

    Podle dnes zveřejněných údajů MPSV se míra nezaměstnanosti v srpnu udržela na pětiprocentní úrovni. Fakticky oproti předchozímu měsíci vzrostla o jednu desetinu procentního bodu, avšak zaokrouhlování tento posun zamaskovalo. Sezónně očištěná data každopádně ukazují na pokračující růst nezaměstnanosti, a prozatím tak nenaznačují žádnou změnu dosavadního nepříznivého trendu na trhu práce.

    Situace na českém trhu práce se letos v zásadě nemění a zůstává stabilizovaná, v některých regionech dokonce spíše zabetonovaná. Platí to především pro oblasti se stabilně vysokou nezaměstnaností a současně nedostatkem volných pracovních míst, jako je severní Morava nebo severozápadní Čechy,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že kde je dostatek práce, nejsou lidé. Kde naopak lidé chybějí, zůstává napjatý i trh s bydlením, a přestěhovat se za prací proto není snadné a už vůbec ne laciné. Spíše než stěhování se proto jako řešení nabízí podpora ekonomického rozvoje těchto regionů za pomoci domácích i zahraničních investorů.

    A co čekat dál? „Je velmi pravděpodobné, že na konci roku bude nezaměstnanost nad pětiprocentní hranicí. Teprve rychlejší hospodářský růst v příštím roce by ji mohl alespoň mírně snížit,“ uzavírá Dufek.

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