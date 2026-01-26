CFOtrends  »  Konec éry „datlování“. Účetní jako strategický analytik

Konec éry „datlování". Účetní jako strategický analytik

Automatizace účetnictví v posledních letech zásadně redukuje podíl manuální práce. Zadávání dokladů, účtování i párování plateb dnes ve velké míře zajišťují softwarové nástroje. Role účetních se tak postupně posouvá od rutinního vkládání dat k činnostem s vyšší přidanou hodnotou – ke kontrole, reportingu, daňové optimalizaci, finančním analýzám a controllingu. Profese se čím dál více mění z provozní role na odbornou a poradenskou.

Podle dat Svazu účetních ČR se počet samostatných účetních od roku 2018 trvale snižuje. Firmy je sice stále hledají, ale narážejí na omezenou nabídku. Výsledkem je rostoucí tlak na mzdy a postupný přesun účetnictví z firem do specializovaných kanceláří. Ty se tak budou stále více dostávat do popředí.

Jejich outsourcingové služby jsou totiž pro firmy ideálním řešením – dokážou efektivně kombinovat špičkovou odbornost a analytickou podporu s automatizovanými procesy. Kritická situace ovšem zůstává u mzdových účetních, kterých je na trhu práce dlouhodobě nedostatek, primárně kvůli vysoké legislativní složitosti oboru.

Kdo nahradí odcházející účetní?

Jedním z nejcitlivějších bodů trhu práce je schopnost vzdělávacího systému vychovávat dostatek nových odborníků. Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, jako hlavní zdroj vysoce kvalifikovaných účetních, vykazuje sice stabilní, avšak pro potřeby trhu s více než 17 tisíci významnými účetními jednotkami, nedostatečný přísun absolventů.

Velmi nízká nezaměstnanost absolventů účetních a finančních oborů (dlouhodobě pod 1,5 %) potvrzuje, že trh mladé talenty absorbuje velmi rychle, mnohdy ještě během studia. Zájem mladých o obor však neodpovídá poptávce a počet nováčků v oboru je tak nízký. Situaci navíc komplikuje demografický odliv zkušených účetních do důchodu, což personální deficit dále prohlubuje.

Nový profil úspěšného profesionála

Trh se nachází v nerovnováze. Firmy poptávají účetní, ale nabídka zkrátka nestačí. Nejde totiž jen o počet lidí, ale především o jejich specifický profil. Největší zájem je o experty, kteří ovládají digitální účetnictví, rozumějí automatizaci, cloudovým nástrojům a datové analytice.

Tradiční „datlování“ tak rychle ustupuje do pozadí. Žádáni jsou ti účetní, kteří umějí zpracovávat podklady pro daně, reporting, kalkulace, controlling, ale také výsledky interpretovat a přetavit do informací klíčových pro strategické řízení firmy.

Budoucnost patří technologické odbornosti

Digitalizace nemění účetnictví jen okrajově, ale od základů, současně otevírá prostor pro ty, kteří dokáží propojit ekonomické a daňové znalosti s IT gramotností a poradenstvím. Naopak účetní, kteří uvíznou u úzce pojaté rutiny, mohou v příštích letech čelit klesající poptávce i tlaku na snižování ceny své práce.

Pro firmy a vzdělávací instituce z toho vyplývá jasná výzva – kdo dnes investuje do moderních systémů a rozvoje digitálních dovedností, získá do budoucna konkurenční výhodu. Kdo naopak tento posun podcení, riskuje, že zůstane na okraji oboru, který se transformuje rychleji než kdy dříve.

Autorem komentáře je partner skupiny Moore Czech Republic Radovan Hauk

Krátce

  • 26. 1.  Nový rok přináší v ekonomice lepší náladu

    Celková nálada v české ekonomice se v lednu mírně zlepšila díky optimističtějšímu sentimentu podnikatelů, zatímco spotřebitelé zaznamenali určité oslabení důvěry. Souhrnný indikátor důvěry zůstal beze změny na hodnotě 100,2. Indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o 0,6 bodu na 98,6, zatímco indikátor důvěry spotřebitelů klesl o 2,8 bodu na 108,2.

    Domácnosti se totiž více začaly obávat o zdraví české ekonomiky v následujícím roce, nicméně pokud jde o jejich vlastní peněženky, tam si věří nejvíce za posledních šest let. Méně se bojí inflace, nicméně do velkých nákupů se ani tak nijak zvlášť nehrnou,“ říká hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek

    V podnikatelském sektoru panuje optimismu více v průmyslu, službách a obchodě, méně už ve stavebnictví. Zlepšení sentimentu v průmyslu je částečně způsobeno vyprázdněním skladů na konci loňského roku, zatímco očekávání dalšího růstu výroby zůstávají opatrná. Lednové výsledky tak potvrzují pokračující pozitivní trendy z roku 2025, přičemž nenaznačují ani riziko nákupní horečky či poptávkové inflace, a ladí tak s více než 2% růstem ekonomiky očekávaným pro letošní rok.

  • 26. 1.  Porovnání krajů Česka pomocí dynamických grafů

    Český statistický úřad aktualizoval interaktivní webovou aplikaci Porovnání krajůTa prostřednictvím atraktivních dynamických grafů s názornými animacemi nabízí celkem 34 vybraných statistických ukazatelů zobrazujících kvalitu života obyvatel všech 14 krajů Česka. 

    K dispozici je také zobrazení vývoje jednotlivých ukazatelů v jednoduchých mapách. Vybrané ukazatele reprezentují čtyři oblasti sledovaných statistických dat, a to demografickou, sociální, ekonomickou a oblast životního prostředí.

  • 23. 1.  ČR s desátým nejnižším dluhem v EU

    Ačkoliv výsledky státního rozpočtu ČR už delší dobu nelze považovat za příznivé, v mezinárodních statistikách si ČR rozhodně nevede úplně zle. Podle aktuálního řebříčku Eurostatu byl její veřejný dluh na konci třetího čtvrtletí loňského roku desátým nejnižší v Unii, když dosahoval 43,1 %. „Dlužno dodat, že naši pozici hodně vylepšují soustavné přebytky municipalit, které snižují nejenom deficit veřejných rozpočtů, ale fakticky tím přispívají i k příznivějším dluhovým poměrům. Zatímco obce hromadí přebytky, stát si půjčuje,“ vysvětluje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    I když se v řebříčku v čase propadáme, není naše zadluženost ve srovnání s eurozónou ještě ani poloviční. Poměr dluhů zemí eurozóny k HDP přesahuje 88 % a podobně – i když v menší míře než u nás – byl ovlivněn pozitivním inflačním efektem. Za průměrem EZ ovšem stojí extrémní rozdíly v hospodaření jednotlivých zemí.

    ČR je v pozici zemí s umírněným dluhem, který se navíc daří hladce financovat. Přesto signály, které přicházejí už několik měsíců z dluhopisového trhu nejsou až tak pozitivní. „Desetiletý papír nese aktuálně výnos téměř 4,4-4,5 %, což o 90 bodů více než u předlužené Francie a o 160 bodů nad Německem. Jistě, část se dá vysvětlit vyšší hladinou úrokových sazeb, avšak ty nevysvětlí asi vše,“ uzavírá Dufek.

Další krátké zprávy

