Konference AI v IT infrastruktuře 2026 připraví firmy na éru inteligentních systémů

Odborná konference AI v IT infrastruktuře 2026, která se uskuteční 26. května 2026 od 9:00 do 15:00 hodinv bratislavském Lindner Hotel Gallery Central, se zaměří na to, jak efektivně integrovat AI do infrastruktury, jak zvládnout rostoucí nároky na výkon, bezpečnost i správu dat a jak přetavit technologický potenciál AI do reálné byznysové hodnoty.
Odborný program nabídne komplexní pohled na proměnu IT infrastruktury pod vlivem AI, od návrhu architektur připravených na AI úlohy přes automatizaci provozu a správu dat až po otázky bezpečnosti, řízení a ekonomiky provozu. Akce propojí strategické i technické perspektivy a přinese konkrétní zkušenosti z praxe s nasazováním AI v podnikovém prostředí.
Konference je určena zejména pro CIO, CTO, IT architekty, specialisty na infrastrukturu, bezpečnost a správu dat a manažery digitalizace, kteří rozhodují o technologickém směřování svých organizací. Akce poskytne ucelený pohled na to, jak AI mění základy IT infrastruktury a jak se na tuto změnu efektivně připravit. Více informací a registrace jsou k dispozici na ai.exponet.sk.
AI Act v praxi
AI Act přináší zcela nový regulatorní rámec, který zásadně ovlivňuje vývoj, nasazení i provoz systémů využívajících umělou inteligenci – zároveň ale otevírá řadu praktických otázek, zejména co přesně lze za systém umělé inteligence považovat a jaké povinnosti se na jednotlivé subjekty, které tyto systémy provozují, vztahují.
Jak definovat systém AI v praxi, kde leží hranice mezi systémem a modelem umělé inteligence a jak správně určit dopady regulace na konkrétní produkty a služby, vysvětlí advokát specializující se na právo v oblasti informačních technologií a regulaci moderních technologií Miroslav Chlipala. Ve své přednášce nabídne srozumitelný právní výklad AI Actu, který pomůže organizacím zorientovat se v nových povinnostech, rizicích i požadavcích na soulad s předpisy.
Výkonná infrastruktura jako základ
Výkonná infrastruktura je nezbytným předpokladem pro reálné nasazení umělé inteligence v podnikovém i výzkumném prostředí. Jak probíhá návrh a budování prostředí pro náročné výpočty, jakou roli zde hrají technologie NVIDIA a jak vypadá cesta od architektonického návrhu přes volbu vhodných řešení až po jejich nasazení u zákazníka, přiblíží Milan Hradil ze společnosti M Computers, která patří mezi klíčové partnery společnosti NVIDIA ve střední a východní Evropě.
Ve své přednášce nasdílí konkrétní zkušenosti z realizovaných projektů i praktický pohled na implementaci řešení pro umělou inteligenci v různých typech organizací.
Od nástrojů k infrastruktuře
Mnoho IT organizací dnes chápe umělou inteligenci především jako nasazování jednotlivých nástrojů, ve skutečnosti jde však především o otázku infrastruktury. Proč přístup nasazování dílčích AI nástrojů vede k nekontrolovanému využívání AI, neřízeným automatizacím a zvýšeným regulatorním rizikům a co je potřeba vybudovat místo toho, vysvětlí CEO a stratég v Metamatics Organization Jakub Bareš.
Představí koncept agentního operačního systému jako vrstvy pro řízení, orchestraci a audit agentů umělé inteligence v podnikovém prostředí. Na základě reálných nasazení ukáže klíčové části této infrastruktury a objasní, kde lze navázat na principy cloudové infrastruktury a kde je naopak nutné uplatnit přístupy nové.
Využití AI při vývoji SW a dopady na řízení rizik
Nástroje umělé inteligence zásadně mění způsob návrhu, vývoje i testování softwaru a stávají se běžnou součástí vývojových procesů. Tento posun přináší nejen vyšší efektivitu, ale zároveň i nové typy kybernetických rizik, která organizace musí aktivně řídit.
Jak se mění charakter bezpečnostních hrozeb v prostředí, kde je umělá inteligence integrována do vývoje, jak přistupovat k důvěryhodnosti generovaného kódu, správě závislostí a ochraně citlivých dat, vysvětlí generální ředitel Kompetenčního a certifikačního centra kybernetické bezpečnosti Marek Zeman. Zároveň popíše i klíčové výzvy řízení kybernetických rizik v prostředí s využitím umělé inteligence a nabídne doporučení, jak tato rizika systematicky identifikovat, vyhodnocovat a řídit.
Jak udržet kontrolu nad AI agenty
Autonomní chování agentů umělé inteligence přináší organizacím zásadní zvýšení efektivity, zároveň však otevírá prostor pro nová bezpečnostní rizika v podobě zneužití nadměrných oprávnění a nekontrolovaného přístupu k datům.
Jak zajistit, aby bylo možné udržet nad těmito agenty plnou kontrolu, jak přistupovat k řízení jejich identit a jak v praxi funguje bezpečnostní model založený na principu nulové důvěry, přiblíží Daniel Hetényi, specialista na bezpečnost identit ve společnosti Palo Alto Networks. Současně demonstruje, jak v reálném čase monitorovat aktivitu AI agentů a efektivně eliminovat hrozby dříve, než způsobí nenapravitelné škody.
Od detekce anomálií ke srozumitelným výstupům
Nástroje umělé inteligence dnes zásadně mění i způsob, jakým organizace vyhodnocují komplexní síťové hrozby a jak se vyrovnávají se zahlcením bezpečnostními upozorněními. Jak lze pomocí AI převádět technické síťové anomálie do srozumitelných forenzních zpráv a jak zlepšit orientaci bezpečnostních týmů v záplavě alertů, přiblíží Pavla Sehnalová ze společnosti Progress.
Vysvětlí fungování modulu Threat Briefing, který využívá velké jazykové modely k transformaci síťových událostí do srozumitelných výstupů, a ukáže, jak lze díky transparentnímu zapojení umělé inteligence urychlit vyšetřování incidentů, omezit efekt „černé skříňky“ a zachovat plnou kontrolu člověka nad rozhodováním v zabezpečené infrastruktuře.
Reálné implementace bez kompromisů
Nasazení velkých jazykových modelů v podnikových prostředích přináší nové možnosti, ale zároveň klade vysoké nároky na spolehlivost, dohledatelnost výstupů a právní předvídatelnost jejich chování. Jak zajistit, aby AI fungovala v kritických procesech s potřebnou mírou kontroly a transparentnosti, popíše spoluzakladatel a technologický lídr Legal Tech Factory Europe Július Kürthy.
V závěru konference demonstruje tři reálné implementace z oblasti technologií pro právní služby a právní procesy, energetiky a průmyslové výroby a ukáže, jak propojení velkých jazykových modelů s interními doménovými daty, deterministickými rozhodovacími rámci a integrací stávajících systémů pomáhá eliminovat klíčová rizika generativní umělé inteligence v podnikové praxi.