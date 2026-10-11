Konference Bezpečnost a dostupnost dat 2026 nabídne praktické pohledy na aktuální výzvy kyberbezpečnosti

Na praktické dopady nových regulací, ochranu dat a technologie pro zvládání současných kybernetických hrozeb se zaměří konference Bezpečnost a dostupnost dat 2026, která se uskuteční 20. října 2026 v bratislavském Lindner Hotel Gallery Central. Program nabídne odborné přednášky, praktické ukázky i zkušenosti z reálného prostředí a propojí právní, technologický i praktický pohled na bezpečnost a dostupnost dat.
Kybernetická bezpečnost pod tlakem nové regulace
Evropská regulace umělé inteligence a digitálních technologií vstupuje do fáze praktického zavádění a přináší nové požadavky i v oblasti kybernetické bezpečnosti. Nejvýznamnější změny vyplývající z nařízení o kybernetické odolnosti (CRA, Cyber Resilience Act), nařízení o umělé inteligenci (AI Act) a připravovaného slovenského zákona o umělé inteligenci a evropských pravidel v oblasti dat představí v úvodu konference Miroslav Chlipala, řídicí partner advokátní kanceláře Advokáti Chlipala.
Nasvítí nové povinnosti organizací, výrobců, dodavatelů a provozovatelů digitálních řešení, přičemž zvláštní pozornost bude věnovat propojení regulace umělé inteligence, správy dat a kybernetické bezpečnosti.
Od zákona ke kódu a dodavatelské smlouvě
Zákony, nařízení i směrnice přenášejí odpovědnost za bezpečnost softwaru přímo na organizace, a to bez ohledu na to, zda systémy vyvíjí vlastními silami, nebo prostřednictvím externích dodavatelů. Jak tyto předpisy promítnout do konkrétních požadavků na bezpečný vývoj softwaru – od zadání přes testování a správu použitých komponent až po nasazení a odstraňování zranitelností – a co z toho vyplývá pro smlouvy s dodavateli IT služeb, vysvětlí generální ředitel Kompetenčního a certifikačního centra pro kybernetickou bezpečnost Marek Zeman. Porovná povinnosti vyplývající z jednotlivých předpisů a ukáže konkrétní smluvní ustanovení, která by ve smlouvě s dodavatelem neměla chybět.
Kyberbezpečnostní řetěz
Nová legislativa dnes od firem vyžaduje víceúrovňovou kybernetickou ochranu napříč celou organizací. Bezpečnostní specialista společnosti IS4 Security Dominik Ondriska s účastníky konference projde čtyři klíčové vrstvy ochrany – síť, koncová zařízení, identitu a data – a ukáže, kde v praxi nejčastěji vznikají slabá místa.
Od antiviru k nepřetržitému dohledu
V době, kdy kybernetické hrozby, nové regulační požadavky a nedostatek bezpečnostních odborníků zásadně mění způsob ochrany organizací, již tradiční model zabezpečení v podobě antivirového programu nestačí.
Proč tomu tak je, jakou roli dnes hrají služby Managed Detection & Response (MDR) a proč se nepřetržitý dohled stává klíčovou součástí moderní kybernetické ochrany vysvětlí technický konzultant společnosti ESET Ondrej Krajč. Zároveň představí i nejnovější změny v bezpečnostním portfoliu společnosti ESET.
Namísto zálohování kontinuita podnikání
Každá organizace, která zažila delší výpadek kritického systému, se na vlastní kůži přesvědčila o pravdivosti přísloví, že čas jsou peníze. Rostoucí závislost obchodních modelů na nepřetržitém chodu klíčových aplikací a procesů nutí organizace k přehodnocení přístupu k zálohování a zajištění, že jejich data a úlohy dokážou obnovit rychle, spolehlivě a v případě potřeby i na jiné platformě.
A to vše ideálně s co nejmenším zásahem člověka. Oleg Jablonský ze společnosti Synology na praktické ukázce vysvětlí, jak mohou platformy, jako je Synology ActiveProtect, zajistit kontinuitu podnikání pro moderní organizace všech velikostí.
AI v útoku vs. AI v obraně
Umělá inteligence nemění jen nástroje útočníků, ale především rychlost, s jakou se dokážou pohybovat v prostředí. Modelový scénář útoku a seznam úkonů, které musí moderní obrana zvládnout, když na reakci zbývá stále méně času, detailně rozebere Pavel Cach, manažer portfolia Splunk v Arrow ECS.
Na konkrétním příkladu propojí tři oblasti – heterogenní SIEM, který dává do souvislostí signály z různých technologií, SOAR, který pomáhá zrychlit a automatizovat reakci, a Observability, která poskytuje pohled na dopady bezpečnostního zásahu na aplikace a služby. Zaměří se i na agenty umělé inteligence s oprávněním jednat v reálném prostředí a otázky, jak tyto agenty řídit a monitorovat.
Phishing v éře AI
Umělá inteligence vnesla do phishingových útoků nový rozměr. Útočníci dnes dokážou vytvářet přesvědčivou komunikaci ve velkém měřítku a stále častěji se zaměřují na manipulaci s lidskou důvěrou namísto technických zranitelností.
Na dvě významné současné hrozby, Business Email Compromise (BEC) a Device Code phishing, se detailně zaměří bezpečnostní specialista Ondřej Šrámek a ukáže, proč představují rostoucí riziko pro moderní organizace. Podělí se i o osvědčené postupy pro prevenci, detekci a reakci na incidenty, které mohou pomoci minimalizovat dopady těchto útoků a zvýšit celkovou kybernetickou odolnost organizace.
Audit kybernetické bezpečnosti nově
Auditem – od žádosti, rozsahu a plánování až po důkazy, zjištění a závěrečnou zprávu – prakticky provede účastníky konference IT a bezpečnostní konzultant společnosti enigMMa Michal Ďorda. Upozorní, které údaje o službách, systémech, ICT/OT, lokalitách, dodavatelích, rizicích a dokumentaci ovlivňují rozsah auditu, jaké důkazy mají skutečnou auditní hodnotu, a proč politika nebo rozhovor samy o sobě nemusí potvrdit skutečnou účinnost opatření.
Účastníky naučí lépe interpretovat výsledky auditu, rozlišovat mezi souladem, částečným souladem a nesouladem, doporučením a návrhem na zlepšení nebo převést zjištění do plánu nápravných opatření seřazených podle priorit.
Věřte, nevěřte ze světa IT bezpečnosti
I v IT se dějí věci, které znějí spíše jako fikce než realita. Často za nimi nestojí sofistikovaný útok, ale zcela obyčejné rozhodnutí nebo zdánlivě nevinná zkratka. V rubrice „Věřte – nevěřte“ nahlédne Peter Zeman, technologický lídr DANUBE DIGITAL, pod pokličku neuvěřitelných příběhů ze světa vývoje, infrastruktury a IT projektů. Připomene principy, které všichni známe, ale v praxi se na ně stále zapomíná. I malé technické rozhodnutí totiž může mít nečekaně velké důsledky.
Odborná konference Bezpečnost a dostupnost dat se koná prezenčně 20. října 2026 od 9:00 do 15:00 hodin v bratislavském Lindner Hotelu Gallery Central a je určena jak IT profesionálům, bezpečnostním konzultantům a analytikům, tak i zástupcům organizací ze soukromého a veřejného sektoru mimo IT. Více informací a registrace na stránkách https://bdd.exponet.sk/.