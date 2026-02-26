CFOtrends  »  Konference Fresh IT 2026: Praktický pohled na AI, bezpečnost i moderní infrastrukturu

Konference Fresh IT 2026: Praktický pohled na AI, bezpečnost i moderní infrastrukturu

PR článek
Dnes

Sdílet

OKsystem
Autor: OKsystem
Konference Fresh IT se letos dočká svého 10. ročníku. Už 26. března 2026 se v Praze na Pankráci opět sejdou špičkoví řečníci s přednáškami, které představí nový pohled na aktuální témata ze světa IT. Akce dlouhodobě cílí na IT profesionály a manažery, kteří chtějí rozumět technologiím v širších souvislostech – technických, bezpečnostních i legislativních.

Program jubilejního desátého ročníku konference reflektuje zásadní otázky, které dnes formují IT prostředí. Daniel Hejda se zaměří na (de)anonymizaci Dark Webu a praktické možnosti identifikace aktérů v online prostředí. Jiří Bráza otevře otázku limitů současných velkých jazykových modelů a jejich skutečných schopností. Kamil Juřík nabídne retrospektivu 20 let se SharePointem a zkušenosti z dlouhodobé správy a rozvoje platforem.

Bezpečnostní architekturu v kontextu rostoucí složitosti IT prostředí představí Vladimír Jirásek prostřednictvím principu KISS. Tomáš Rosa přiblíží LoRa sítě a technologii SDR z pohledu jejich využití i bezpečnostních souvislostí. Martin Trnka se bude věnovat správě Microsoft 365 pomocí Infrastructure as Code a možnostem automatizace konfigurace. Jindřich Šavel se zaměří na možnosti zrychlení a automatizace reakce na kyberútoky ve firemní síti a právní rámec doplní Nikola Faltová s přehledem praktických dopadů směrnice NIS 2 a nového zákona o kyberbezpečnosti.

Fresh IT staví na zkušenostech řečníků z reálného provozu a propojuje témata, která spolu v praxi úzce souvisejí – od architektury přes AI až po regulatorní požadavky.

Konference se koná 26. března 2026 v Praze, Na Pankráci 125. Program začíná v 9.00 a se slevovým kódem Freshiinfo26 se navíc můžete registrovat za Early Birds cenu i po vypršení řádných registračních termínů. Více informací o konferenci Fresh IT a registrace na www.fresh-itkonference.cz.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

PR článek

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 25. 2.  Další zklidnění výrobních cen

    V zemědělství, které vytváří vstupy pro potravinářský průmysl, ceny v lednu meziměsíčně klesly o 1,6 %, meziročně byly ceny nižší o 5,8 %. Rovněž ceny průmyslových výrobců padaly, a to meziměsíčně o 0,7 % a meziročně o 3,0 %. Naopak ceny stavebních prací se meziměsíčně zvýšily o 0,3 % a meziročně vzrostly o 2,7 %, také ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 3,6 %, meziměsíčně klesly o 1,0 %.

    „Ceny výrobců, které jsou zajímavé především tím, že do jisté míry nastavují laťku výrobní inflace pro zbytek roku. A dopadly z pohledu spotřebitelů velmi dobře,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že vývoj výrobní inflace ukazuje další výrazné zmírnění inflačních tlaků v průmyslu a zemědělství, které by se časem mohlo odrazit i v příznivějším vývoji spotřebitelských cen. Výrobní ceny nyní podle něj působí jasně protiinflačně, čehož si nepochybně všimne i centrální banka.

  • 24. 2.  Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU, naopak podíl vysokoškoláků je pod průměrem

    Česko se v roce 2024 v porovnání s ostatními zeměmi EU vyznačovalo vysokým podílem obyvatel se středním vzděláním, velmi nízkou nezaměstnaností a nadprůměrnou investiční aktivitou. Naopak pod průměrem evropské sedmadvacítky zůstával podíl vysokoškolsky vzdělaných osob a ekonomická aktivita mladých lidí.

  • 23. 2.  Microsoft v červenci opět zdraží licence M365, nyní lze ale ušetřit až na tři roky

    Společnost Microsoft oznámila od února 2026 úpravy cen licencí v eurech a několika místních měnách vůči dolaru, a to pro komerční cloudové služby M365. V praxi to znamená zlevnění zhruba o 7 %, ale již od 1. července je plánováno opětovné zdražení. Podle společnosti ČMIS mohou firmy do konce června obnovit svůj plán a získat výhodnější licence až na tři roky.

    Dočasná cenová harmonizace představuje poslední možnost, jak významně ušetřit na licencích M365. Firmy by proto měly do konce června obnovit svůj plán, aby si zajistily nejvýhodnější podmínky a zároveň měly jistotu, že jejich licenční nastavení dlouhodobě odpovídá reálným potřebám a je správně nastavené i do budoucna,“ vysvětluje šéf ČMIS Václav Svátek.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Analýza rozebrala moderování Jílkové v Máte slovo

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

AI jako soudce – zákon na prvním místě

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware