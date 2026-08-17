Kybernetické riziko pro české firmy prudce roste. Počet útoků meziročně vyskočil o více než třetinu

V Česku čelila každá společnost v průměru 2 928 kyberútokům týdně, což je alarmující meziroční nárůst o 35 %. Pro srovnání, evropský průměr je ‚pouhých‘ 1 612 kyberútoků týdně na jednu společnost, což je meziroční nárůst o 14 %. Z evropských zemí je na tom hůře jen Rusko (3 376 kyberútoků týdně na jednu společnost). Na třetí příčce je v Evropě Portugalsko (2 639 útoků), následuje Itálie (2 602).
„Pokud se podíváme na země sousedící s Českou republikou, tak v Rakousku je v průměru na jednu organizaci 2 243 kyberútoků týdně, v Polsku 1 775 útoků a v Německu 1 659. Nejméně útokům čelí v Evropě organizace ve Finsku (1 146) a Francii (1 333). Největší meziroční nárůst útoků vykazuje Švýcarsko (o 44 %), naopak v Norsku a Lucembursku počet útoků meziročně klesl o 9 %,“ říká Tomáš Růžička ze společnosti Check Point Software Technologies.
Terčem útoků je hlavně vzdělávání
Nejčastěji napadeným odvětvím bylo v červnu vzdělávání, které zaznamenalo v průměru 4 816 kybernetických útoků týdně na jednu organizaci, tedy meziroční nárůst o 16 %. Na druhém místě zůstává veřejná správa (2 836 útoků) a na třetí příčce jsou telekomunikace s průměrem 2 835 útoků týdně na organizaci.
Největší meziroční nárůst útoků (o 48 %) zaznamenalo zemědělství a stavebnictví a inženýrství (o 40 %). Naopak překvapivě klesl meziročně počet útoků na zdravotnictví a také letecký a obranný průmysl. Oproti letošnímu květnu vidíme také výrazný nárůst útoků na automobilový průmysl, z 1 886 na 2 309.
Nejvíce útoků (3 501) zaznamenaly organizace v Latinské Americe, zároveň to byl region s největším meziročním nárůstem útoků (o 27 %). Následuje region APAC (3 060 kyberútoků týdně v průměru na jednu společnost). Největší pokles útoků (o 9 %) zaznamenaly africké organizace, byť i tak zůstává riziko stále hodně vysoké. V Evropě vzrostl počet útoků o 14 % na 1 612.
Generativní AI je stále větším rizikem
GenAI není na mnoha pracovištích jen okrajovým experimentem, ale součástí každodenních pracovních postupů. Využití umělé inteligence ovšem často předběhlo zabezpečení, kontroly a zásady ochrany dat. Zaměstnanci totiž do umělé inteligence nahrávají záznamy o zákaznících, interní dokumenty, podrobnosti o infrastruktuře, právní materiály, finanční údaje nebo osobní data.
„Organizace používaly v průměru sedm různých GenAI nástrojů a průměrný zaměstnanec vytvořil v červnu 78 promptů. Každý 26. prompt odeslaný z podnikových sítí představoval vysoké riziko úniku citlivých informací. Problém se týká 85 % organizací pravidelně používajících AI nástroje. Dalších 27 % promptů obsahovalo potenciálně citlivé informace,“ dodává Tomáš Růžička.
V 80 % organizací byly do promptů zadávány citlivé osobní údaje, 62 % společností se potýkalo se zadáváním podrobností o síti a infrastruktuře, následovaly právní a regulační materiály (61 %), finanční údaje (60 %) a záznamy o zaměstnancích (57 %). Nejčastěji jsou vysoce rizikové prompty zadávané v nemocnicích a zdravotnických zařízeních (každý 18. prompt) a telekomunikačních společnostech (každý 20. prompt).
Ransomware nadále děsí
V červnu bylo veřejně vydíráno 646 společností, což je meziroční nárůst o 33 %. 31 % obětí bylo ze sektoru obchodních služeb. Následoval sektor spotřebního zboží a služeb (16 % obětí) a průmyslová výroba (14 %). Nejaktivnější byla ransomwarová skupina Gentlemen, která je zodpovědná ze 17 % útoků. Na druhém místě je skupina Qilin (11 % obětí) a nárůst o 6 % bodů oproti květnu vynesl na třetí příčku LockBit.