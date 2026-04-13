Kyberútok jako nový byznys. Výkupné zaplatí až třetina firem, jistotu návratu dat ale nemají

Jana Chuchvalcová
Včera

Autor: Exponet (publikováno se svolením)
Kybernetické útoky na české firmy už nejsou výjimkou, ale běžnou součástí podnikání. Nejčastějším scénářem je ransomware. Útočníci zašifrují data a následně požadují výkupné. Podle expertů ho zaplatí zhruba 20 až 30 % firem.

Útoky se týkají malých i velkých společností. V Česku jich evidujeme stovky ročně,“ říká zakladatel společnosti ČMIS Václav Svátek s tím, že trend potvrzují i evropská data. Alespoň jeden incident za poslední rok zaznamenalo 22 % evropských firem. Počet útoků v Česku je dokonce o 20 % vyšší než evropský průměr.

Útočníci kalkulují jako obchodníci

Škodlivý ransomware tvoří asi třetinu případů, patří ale k těm nejničivějším. Od minulého roku se počet těchto útoků zdvojnásobil. Podle analýzy společnosti ESET z dubna 2026 bylo v Česku v prvním čtvrtletí evidováno 12 obětí ransomwarových útoků, což představuje meziroční nárůst o 100 %. Výše výkupného se běžně pohybuje v milionech korun a útočníci ji často nastavují podle ekonomické situace firmy.

Analyzují veřejně dostupná data a částku zvolí tak, aby byla pro firmu ještě přijatelná. Útokům předcházejí i týdny příprav, přičemž se hackeři v systému pohybují skrytě a připravují maximální dopad. Stále častěji k tomu využívají umělou inteligenci, která umožňuje rychlé a velmi přesvědčivé phishingové kampaně.

Kdo neinvestuje do kyberbezpečnosti, riskuje existenci. Audity a testy firmám šetří miliony

Podle odhadů odborníků přitom zůstává 40 až 60 % útoků skrytých, firmy je nehlásí kvůli reputaci nebo je dlouhou dobu ani neodhalí. Ovšem když už k útoku dojde, rozhoduje připravenost. Klíčová otázka také zní, zda mají firmy zálohy.

Pokud ano a jsou správně nastavené, lze provoz obnovit během hodin. „U jedné firmy se stovkami zaměstnanců jsme obnovili provoz za tři až čtyři hodiny díky připravenému plánu,“ popisuje Matěj Váňa z ČMIS. Bez záloh ale mohou firmy přijít nejen o data, ale i o vlastní software vyvíjený roky. Výpadky přitom znamenají zásadní finanční ztráty, které se pohybují od stovek tisíc korun denně až po miliony za hodinu u velkých podniků.

Prevence je levnější než řešení škod

Když už se incident stane, zaplatit neznamená vyhrát. Vyjednávání může trvat až několik dní, někdy se částku výkupného podaří snížit i na polovinu. Ani po zaplacení však není vrácení dat jisté. V 15 až 20 % případů se tak nestane. Kyberzločin totiž dnes funguje jako organizovaný byznys. 

„Nejde o jednotlivce, ale o struktury s jasně rozdělenými rolemi – od vývoje nástrojů po vyjednávání,“ upozorňuje Svátek a dodává, že základní zabezpečení není pro firmy nedostupné. U středně velké společnosti stojí ročně stovky tisíc až jednotky milionů korun.

NIS2 přináší novou odpovědnost managementu. Největším rizikem nejsou hackeři, ale chybějící dokumentace

Klíčová opatření přitom zůstávají stále stejná: aktualizace systémů, vícefaktorové ověřování, řízení přístupů, školení zaměstnanců a pravidelně testované zálohy. Osvědčeným standardem je pravidlo 3–2–1, tedy tři kopie dat, dvě různá úložiště a jedna kopie mimo firmu. „Pokud má firma dobře nastavené zálohy, lze systém ve většině případů obnovit bez placení výkupného,“ uzavírá Svátek.

Jana Chuchvalcová

Krátce

  • 13. 4.  Nezaměstnanost na pětce

    Míra nezaměstnanosti v březnu poklesla o dvě desetiny procentního bodu na rovných 5 %, a to především zásluhou nabíhajících sezónních prací. Vypadá to možná jako velká změna, ale fakticky je to do jisté míry hra čísel. „Se začátkem jara se otevírají pozice ve stavebnictví, zemědělství a v některých službách každým rokem, takže ještě o skutečném poklesu nezaměstnanosti nelze hovořit,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek a upozorňuje zároveň, že ani strukturálně se nic nemění.

    Průmysl dál propouští, i když jeho výsledky vypadají stále ještě velmi dobře, přičemž základním důvodem je snaha optimalizovat náklady a zajistit si dostatečnou flexibilitu pro případ nestabilních zakázek. Opačný problém má stavebnictví, stále mu chybí jak kvalifikovaní, tak nekvalifikovaní lidé. Do práce na stavbách se ovšem lidé rozhodně nehrnou.

    Nezaměstnanost bude klesat i v dalších měsících díky sezónnosti. Naběhnou místa v cestovním ruchu a v zemědělství a nezaměstnanost tak může na chvíli poklesnout až na 4,5 %. Další vývoj trhu práce pak už bude záležet na situaci v ekonomice. Čekat, že by letos mohla nezaměstnanost skončit lépe než loni, je docela optimistické,“ uzavírá Dufek.

  • 9. 4.  Průmysl si v únoru vedl obstojně

    Objem tuzemské průmyslové výroby v únoru vykázal meziměsíční nárůst o 1,3 %, což znamená meziroční zvýšení taktéž o 1,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,6 %, a to hlavně díky růstu těch ze zahraničí, zatímco ty tuzemské mírně poklesly. Průměrný evidenční počet zaměstnanců meziročně klesl o 1,1 %, jejich průměrná mzda naopak vzrostla o 6,6 %.

    „Průmyslový sektor si v únoru nevedl špatně navzdory tomu, že jeho meziroční výsledek zhoršoval pokles v odvětví výroby a rozvodu energií. Zde patrně sehrála roli skutečnost, že letošní únor byl oproti tomu loňskému o něco teplejší,“ uvádí hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil a dodává, že pro nadcházející období předstihové indikátory naznačovaly růst výrobní aktivity a v průmyslovém sektoru sílil optimismus ohledně budoucího vývoje.

    Tuto naději nicméně otestuje válka v Iránu a její dopad na cenu a dostupnost některých výrobních vstupů. „Za předpokladu uklidnění situace na Blízkém východě počítáme v letošním roce s meziročním růstem průmyslové produkce v okolí 1 %,“ uzavírá Hradil.

  • 7. 4.  Počet firem využívajících daňovou podporu výzkumu a vývoje klesl

    Za rok 2024 využilo daňový odpočet na výzkum a vývoj 721 soukromých podniků, nejméně od roku 2010. Díky této nepřímé veřejné podpoře přesto firmy ušetřily nejvíce finančních prostředků od roku 2005, kdy byla tato pobídka v Česku zavedena.

    Využívání daňové podpory výzkumu a vývoje se výrazně liší podle vlastnictví a velikosti podniků. Jestliže v případě domácích podniků tuto možnost za rok 2024 využila čtvrtina firem provádějících výzkum a vývoj, tak v případě firem pod zahraniční kontrolou to byla třetina,“ uvedl Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

