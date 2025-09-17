CFOtrends  »  Kyberútok může ochromit i finance. Připravte se

Kyberútok může ochromit i finance. Připravte se

PR článek
Včera

Sdílet

Internet Info
Autor: Internet Info
Ransomware, AI-malware i útoky na dodavatelský řetězec. Na konferenci Cyber Security zjistíte, jak ochránit data, reputaci i finanční stabilitu firmy.

Kybernetické prostředí se dnes mění rychleji než kdykoliv předtím. Přicházejí nové typy hrozeb jako AI-generované malwary, deepfake phishing a další personalizované podvody nebo Ransomware-as-a-Service (RaaS). Útoky na dodavatelské řetězce tak ohrožují celé ekosystémy a deepfake podvody poškozují reputaci firem.

Jak se připravit na kybernetické útoky, jak je přežít a jak z celé situace vyjít silnější? To bude tématem konference Cyber Security 2025, která nabídne praktické nástroje pro efektivní ochranu vašich dat, systémů a reputace.

Spolu s odborníky na kyberochranu se sejdeme 16. října 2025 v Konferenčním centru City v PrazeDo 30. září můžete vstupenky pořídit za zvýhodněnou cenu Early Bird.

Témata, která na Cyber Security 2025 zazní:

Program nabídne pestrý mix technologií, legislativy i lidského faktoru – vše, co dnes tvoří pevnou obranu proti moderním kyberhrozbám.

  • Ochrana dat a příprava na kvantovou éru

Petr Kunstát z Thales vysvětlí, jak chránit citlivá data v cloudu i hybridních prostředích a proč je nutné připravit se na příchod kvantových počítačů, které mohou prolomit tradiční šifrování.

Experti z FreeDivision se podělí o zkušenosti s nasazováním bezpečnostních opatření napříč různými prostředími a nabídnou praktické tipy, jak udržet kontrolu nad daty i při rychlém růstu firmy.

  • Ochrana dodavatelského řetězce

Útočníci stále častěji směřují k velice zranitelnému místu – dodavatelskému řetězci. Jak ochránit firemní infrastrukturu i klienty, o tom všem budou mluvit Eva Varadyová a Libor Kovář z ARTIN.

  • AI a automatizace v kyberobraně

Pavel Škorpil z Bitdefender ukáže, jak lze pomocí umělé inteligence a automatizace snížit útočnou plochu až o 95 % a rychleji detekovat hrozby.

  • Identita jako klíč k bezpečnosti

Martin Haller z PATRON-IT předvede, jak v Entra ID a Microsoft 365 odhalovat kompromitované účty, číst signály ohrožení a včas reagovat, aby se útočníci nedostali k vašim datům.

  • Nová legislativa: NIS2 a zákon o kybernetické bezpečnosti

Jana Pattynová z Pierstone představí hlavní změny, které nový zákon přinese, a jejich dopady na firmy a instituce.

Petr Kopřiva z NÚKIB naváže konkrétním pohledem na regulaci dodavatelů IT služeb a digitální infrastruktury i dopady na kritickou infrastrukturu.

  • OSINT a právo

Milan Listík z LISTIK LEGAL upozorní na právní hranice využívání veřejně dostupných informací, ukáže příklady z praxe a vysvětlí, jak se vyhnout průmyslové špionáži při investigaci i soudních sporech.

  • Lidský faktor a firemní odolnost

Aleš Špidla připomene, že kybernetická bezpečnost není jen technická otázka, ale i otázka přežití firmy, a že útoky mohou ohrozit reputaci i obchodní kontinuitu.

Martin Charvát z Úřad vlády ČR pak ukáže, jak motivovat zaměstnance, aby byli součástí obrany, nikoli slabinou.

Internet InfoAutor: Internet Info

Připojte se k odborníkům na konferenci Cyber Security 2025 16. října 2025 a získejte v Konferenčním centru City v Praze praktické nástroje a strategie pro ochranu vašich dat, systémů a využívání AI v kyberobraně.

Cyber25

Program si prohlédněte na stránkách konference Cyber Security, kde se můžete i zaregistrovat

Stříbrní partneři akce jsou FreeDivisionIS4 securityThales, dalšími partnery jsou ARTIN a ANECT. Produktovým partnerem je EasyEvent. Organizátory jsou CFOtrendsCIOtrendsCom­putertrendsChanneltrends a Se­curitytrends.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

PR článek

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 18. 9.  Petr Syrovátko nastupuje do ROWAN LEGAL na pozici Counsel

    Advokátní kancelář ROWAN LEGAL významně posiluje svůj tým sporové agendy příchodem zkušeného advokáta Petra Syrovátka, který nastoupil na pozici Counsel. Syrovátko je specialistou na soudní spory, rozhodčí řízení a alternativní řešení sporů. Má rovněž bohaté zkušenosti s řešením komplexních přeshraničních sporů v regionu střední a východní Evropy, se závazkovým právem, restrukturalizacemi a insolvenčním řízením.

    Do ROWAN LEGAL přichází z kanceláře PwC Legal, v minulosti rovněž působil jako vedoucí lokální praxe řešení sporů v kanceláři Wolf Theiss a litigační zkušenosti získal také v kanceláři BBH. Působil rovněž v bankovním prostředí, kde se věnoval obchodním sporům. Je členem České advokátní komory a působí také jako rozhodce. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (JUDr., Ph.D.), a také získal titul LL.M. na Univerzitě v Pasově v Německu.

  • 17. 9.  Z Colours of Ostrava do Rockaway Capital. Iva Fišerová povede marketing celé skupiny

    Skupina Rockaway Capital má od září novou marketingovou ředitelku. Stala se jí Iva Fišerová, která byla v rámci divize Rockaway Arts zodpovědná za marketing Colours of Ostrava. I nadále zůstává jako advisor v Rockaway Arts a v marketingovém vedení festivalu Colours of Ostrava.

    Iva Fišerová se k Rockaway připojila už v prosinci 2023 a od té doby úspěšně vedla marketing pro portfolio aktivit Rockaway Arts, se zaměřením na multižánrový festival Colours of Ostrava. Má za sebou zajímavé zkušenosti – vystudovala politologii a ekonomii, pracovala v Deloitte, zastávala roli Head of Innovation v Creative Dock a působila jako CMO ve firmě SatoshiLabs (Trezor).

    Tři roky před nástupem do Rockaway působila jako nezávislá konzultantka v oblasti marketingu a brandu pro fintech a bitcoinové společnosti. Spolu s režisérem Vladimírem Michálkem spoluzaložila produkční společnost Slothmachine, zaměřenou na reprezentaci umělců a filmovou produkci.

    Jako marketingová ředitelka celé skupiny Rockaway přináší Iva nové impulsy a know-how, získané v oblasti kulturního marketingu i technologického podnikání – a to v době, kdy Rockaway spustila Rockaway Fund, svůj první otevřený fond pro kvalifikované investory, který kombinuje private equity, technologické inovace a blockchain v rámci jedné investiční platformy. Správné nastavení komunikace a marketingu je v této fázi pro skupinu zásadní.

  • 16. 9.  Novou CEO Direct Fondee je Laureen Höllge, bývalá COO a tvář expanze na Slovensko

    Direct Fondee má od září novou CEO. Stává se jí Laureen Höllge, spoluzakladatelka startupu Mamio a předchozí provozní ředitelka Direct Fondee. Spoluzakladatelé této investiční platformy, Eva a Jan Hlavsovi, zůstávají součástí skupiny Direct. Eva se v rámci Direct Fondee zaměří na další rozvoj platformy a Jan bude součástí investičního pilíře skupiny Direct.

    V předchozí roli provozní ředitelky Fondee, stála Laureen za řadou klíčových projektů – od úspěšného vstupu na slovenský trh až po aktivity, které podporují finanční gramotnost a zapojují více žen do investování. Na nové CEO oceňuje spoluzakladatelka Direct Fondee Eva Hlavsová především schopnost spojit strategické myšlení s citem pro značku a klienty: „Laureen má unikátní kombinaci strategického uvažování a schopnosti budovat vztahy. Umí vidět daleko dopředu, ale zároveň naslouchat lidem a rozumět jejich potřebám. Jsem ráda, že právě ona povede Direct Fondee do další kapitoly.“

    Laureen Höllge působila před nástupem do Direct Fondee v poradenské společnosti Boston Consulting Group, vedla neziskovou organizaci Discover a spoluzaložila startup Mamio. Vystudovala Yale-NUS College a Central European University.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Bude z české AI gigatovárny černá díra na dotace?

Začala divadelní improvizací, dnes díky improvizaci mění firmy i lidi

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Legendární Amiga 1200 byla královnou počátku 90. let

Určitě víte, jak má vypadat e-mailová adresa? Zkuste si test

Cesta k superrychlému ethernetu

Čipy pro AI: Raketový nástup a ještě slibnější budoucnost

Přístroje, které mají měřit cukr bez kapky krve, nefungují

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici

Češi spustili komerční síť, kterou nejde odposlouchávat

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

ChatControl: nedáš souhlas se skenováním, nepošleš obrázek

Káva jako byznys: někomu záleží na každém zrníčku

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky