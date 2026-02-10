CFOtrends  »  Leden ukázal zájem firem o účetní a profese v gastronomii

Leden ukázal zájem firem o účetní a profese v gastronomii

redakce
10. 2. 2026

Účetní
Autor: Depositphotos
Účetní
V lednu výrazně vzrostly nástupní mzdy zejména u finančních účetních a vybraných profesí v gastronomii. Zatímco finančním účetním firmy v lednu nabízely nástupní odměny zhruba 42 300 korun, například přípraváři v gastronomii dostali nabídky kolem 30 tisíc korun. Vyplývá to z dat pracovního portálu JenPráce.cz, který v lednu nabídl 26 tisíc pracovních pozic.

Období od ledna do března je pro finanční účetní vrcholem sezony. Probíhají roční účetní závěrky, příprava podkladů pro audit, uzavírání účetních období i zpracování daňových přiznání. Firmy často zjistí, že stávající tým časově nestíhá, což se promítá i do mzdových nabídek. Zatímco průměrná nástupní odměna finančních účetních v prosinci 2025 dosahovala 34 950 korun, v lednu 2026 vzrostla na 42 309 korun, tedy o 21,1 %.

Firmy jsou ochotné připlatit za rychlé posílení týmu, aby zvládly špičku, ať už formou náboru zkušenějších lidí, kteří nebudou potřebovat dlouhé zaškolení, nebo krátkodobým navýšením kapacity prostřednictvím nových úvazků či dočasných kontraktů,“ uvedla šéfka JenPráce.cz Anna Kevorkyan.

Mzdy rostly i dalším profesím

V lednu vzrostly nástupní mzdy i několika profesím v segmentu gastro, konkrétně manažerům, přípravářům, kuchařům a obsluze. Vysvětlením lednového růstu nástupních mezd v gastru je kombinace nárazového nedostatku lidí po vánoční a silvestrovské špičce a odchodů zaměstnanců po vyplacení nejvyšších odměn roku.

Prosinec je pro většinu provozů v gastronomii extrémně náročný. Probíhají vánoční večírky, sváteční menu, silvestrovské akce. Část personálu po tomto období z oboru odchází nebo mění zaměstnavatele,“ vysvětluje Kevorkyan s tím, že výsledkem je nárazový nedostatek lidí, který se zaměstnavatelé snaží řešit agresivnějším navyšováním nástupních mezd.

To je vidět například u pozice přípravář/přípravářka v gastronomii, kde průměrná nástupní odměna stoupla z 25 340 korun v prosinci 2025 na 30 070 korun v lednu 2026, tedy o 18,7 %. Podobný tlak je patrný i u manažerů v gastronomii, kde se průměrná nástupní mzda zvýšila ze 37 182 na 41 733 korun, což znamená růst o 12,2 %.

Deset profesí, kterým se za leden zvýšila průměrná nástupní odměna

Profese

Průměrná nástupní odměna v prosinci 2025

Průměrná nástupní odměna v lednu 2026

Změna

%

Změna absolutně

Finanční účetní

34 950 Kč

42 309 Kč

21,1 %

7 359 Kč

Specialista / specialistka nákupu

34 491 Kč

40 965 Kč

18,8 %

6 474 Kč

Přípravář / Přípravářka v gastronomii

25 340 Kč

30 070 Kč

18,7 %

4 730 Kč

Operátor / operátorka chemické výroby

31 800 Kč

36 443 Kč

14,6 %

4 643 Kč

Technik / technička automatizace

43 467 Kč

49 670 Kč

14,3 %

6 203 Kč

Specialista / specialistka ve službách

37 455 Kč

42 474 Kč

13,4 %

5 019 Kč

HR specialista / specialistka

38 500 Kč

43 263 Kč

12,4 %

4 763 Kč

Manažer / manažerka v gastronomii

37 182 Kč

41 733 Kč

12,2 %

4 551 Kč

Kuchař / Kuchařka

30 147 Kč

33 592 Kč

11,4 %

3 445 Kč

Obsluha lidí

30 215 Kč

33 534 Kč

11,0 %

3 319 Kč

Zdroj: Data JenPráce.cz k 31. 1. 2026

Vyšší nástupní mzdy jsou tedy přímou reakcí na potřebu rychle zaplnit uvolněná místa po sezóně a udržet provoz v chodu,“ dodala Kevorkyan s tím, že mimo gastronomii a účetnictví došlo mezi prosincem 2025 a lednem 2026 k navýšení nástupních mezd také u specialistů nákupu, operátorů chemické výroby či techniků automatizace. Polepšili si specialisté ve službách a HR specialisté.

Příspěvek na stravování stále dominuje

Mezi třemi nejčastěji nabízenými benefity v lednu dominoval příspěvek na stravování, který se objevil u 9,4 % pracovních nabídek. Těsně za ním následovaly finanční bonusy a prémie s podílem 9,3 %. Třetím nejčastějším benefitem byla dovolená navíc, kterou nabízelo 9,2 % inzerátů a která firmám pomáhá zvyšovat atraktivitu pracovních podmínek bez nutnosti výrazně navyšovat základní mzdy.

Konec éry „datlování". Účetní jako strategický analytik

V lednu dominovaly portálu JenPráce.cz nabídky na dělnické profese, kterým připadlo 6,7 % všech inzerovaných pozic. Druhou nejčastěji poptávanou skupinou byli pracovníci obsluhy strojů s podílem 3,6 %, následovaní operátory výroby, na které připadlo 3,2 % nabídek. Stejný podíl, tedy 3,2 %, tvořily i pozice prodavačů a prodavaček. V 2,3 % případů se inzerce týkala skladníků a skladnic.

Z hlediska požadovaného vzdělání bylo v lednu pro 22,7 % nabízených míst dostačující základní vzdělání. Přibližně třetina pozic, konkrétně 34,5 %, vyžadovala odborné vyučení bez maturity. Největší podíl tvořily nabídky, kde bylo podmínkou středoškolské nebo odborné vzdělání s maturitou – ty představovaly 37,4 % všech inzerovaných pracovních míst. Naopak pouze menší část, zhruba 5,5 % pozic, byla určena pro uchazeče s vyšším odborným, bakalářským nebo magisterským vzděláním.

Praha nabídla nejvíc práce

V lednu tradičně zaznamenala nejvyšší počet pracovních nabídek na portálu JenPráce.cz Praha, a to s podílem 17,9 %. Na druhém místě byl Jihomoravský kraj s 13,7 % a na třetím Moravskoslezský kraj s 10,6 %. Co se týče brigád, vedla opět Praha s 29 % nabídek. Jihomoravský kraj v lednu na portálu nabídl 14,3 % brigád, zatímco Středočeský kraj měl podíl 9,6 %.

Zaměstnavatelé chtějí dál nabírat, výrazně víc jich plánuje růst mezd

Z dat dále vyplývá, že 95,2 % pracovních nabídek připadalo v lednu na hlavní pracovní poměr a 4,8 % na brigády. „Výraznější snížení podílu brigád v lednu souvisí především se sezónností pracovního trhu a snahou firem o stabilizaci týmů po začátku roku,“ uvedla Kevorkyan s tím, že po vánoční špičce tradičně klesá poptávka po krátkodobé výpomoci v obchodu, logistice či gastronomii, kde brigády obvykle dominují.

Zaměstnavatelé se více soustředí na obsazování kmenových pozic. Firmy zároveň po novoročním plánování rozpočtů a výkonových cílů preferují hlavní pracovní poměr, který jim umožňuje lépe řídit kapacity a produktivitu.

Deset profesí, kterým za leden nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (absolutně)

Profese

Změna nabízené odměny

Finanční účetní

7 359 Kč

Specialista / specialistka nákupu

6 474 Kč

Technik / technička automatizace

6 203 Kč

Specialista / specialistka ve službách

5 019 Kč

HR specialista / specialistka

4 763 Kč

Přípravář / Přípravářka v gastronomii

4 730 Kč

Operátor / operátorka chemické výroby

4 643 Kč

Manažer / manažerka v gastronomii

4 551 Kč

Všeobecná sestra

4 353 Kč

Inženýr / inženýrka kvality

3 846 Kč
Zdroj: Data JenPráce.cz k 31. 1. 2026
Krátce

  • 11. 2.  Optimismus obchodníků posiluje již třetí čtvrtletí v řadě

    Zimní kolo pravidelného čtvrtletního průzkumu sentimentu mezi předními českými obchodníky přineslo další zlepšení celkové nálady v sektoru obchodu. SOCR Retail Index vzrostl v zimě o 0,7 bodů na 63,6 bodů ze 100, čímž zaznamenal růst již třetí čtvrtletí v řadě. Ke zlepšení nálady došlo zejména mezi obchodníky s nepotravinovým zbožím, jejichž reálné tržby (tedy po očištění o inflaci) vykazovaly během minulého roku solidní růst, podle dat ČSÚ v prosinci meziročně o 2 %.

    „Obchodníci vstoupili do roku 2026 s lepší náladou, a to jak na základě hodnocení úspěšného růstu prodejů posledního loňského kvartálu, tak s ohledem na očekávání výsledků celého nadcházejícího roku. Vyšší hodnoty SOCR Retail Indexu jsou zároveň odrazem tvrdých dat o rostoucí spotřebě domácností, nízké inflaci a stabilním růstu tržeb. Optimismus českých spotřebitelů, který v posledním období zaznamenává celoevropsky nadprůměrných hodnot, je příslibem dobrých výsledků také do dalších měsíců jak pro obchodníky, tak pro celou českou ekonomiku, která posiluje právě díky rostoucí spotřebě domácností,“ říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

  • 10. 2.  Nezaměstnanost po devíti letech v lednu nad pětkou, i kvůli flexinovele

    Podíl nezaměstnaných vzrostl v lednu nad očekávání ze 4,8 % na 5,1 %, což je nejvyšší hodnota od února 2017. Na trhu se projevil útlum sezonních prací – nejen ve stavebnictví a zemědělství, ale po vánočních svátcích také v maloobchodu či logistice. Ke konci ledna tak evidoval Úřad práce 378 547 uchazečů o zaměstnání, což je o 58 031 více než před rokem. Počet nově evidovaných nezaměstnaných byl meziměsíčně vyšší o 26 000 a meziročně narostl o 14 486 osob.

    Lednový růst nezaměstnanosti byl však tentokrát vyšší, než by odpovídalo běžné sezonnosti. „Významnou roli sehrála změna podpory v nezaměstnanosti související s tzv. flexinovelou. Část uchazečů pravděpodobně načasovala podání žádosti až na období platnosti nových, výhodnějších podmínek. To zároveň vysvětluje relativně příznivý výsledek míry nezaměstnanosti v prosinci, kdy někteří uchazeči takticky vyčkávali na vyšší podporu,“ podotýká hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

    Podle jeho názoru svižnější růst české ekonomiky kolem 2,5 % by měl situaci na trhu práce postupně zlepšovat. „Míra nezaměstnanosti však tradičně reaguje na vývoj hlavních makroekonomických ukazatelů se zpožděním a pozitivní dopady tak budou vidět spíše ve druhé polovině letošního roku a v roce 2027,“ dodává Rusinko.

  • 5. 2.  Nuda v Praze i ve Franfurtu

    I na svém prvním letošním zasedání ponechala bankovní rada ČNB úrokové sazby beze změny. Inflace sice zamířila pod cíl, avšak jádrová inflace, a především pak inflace ve službách zůstává zvýšená. Pprostor pro snížení sazeb ještě v letošním roce podle některých ekonomů stále existuje a ještě v prvním pololetí by se mohla repo sazba ČNB snížit o čtvrt procentního bodu, jiní sází na stabilitu sazeb po celý rok.

    Také od prvního letošního zasedání ECB se toho příliš nečekalo a jednání Rady guvernérů to v zásadě potvrdilo. Hlavní úroková sazba setrvala na 2,0 %, kde se nachází od poloviny minulého roku. ECB tak volí vyčkávací přístup a mezi centrálními bankéři nadále převládá silná preference stability úrokových sazeb. „Shrnuto, podtrženo, ECB je nadále ‚in a good place‘, co se týče nastavení úrokových sazeb. Počítáme, že tomu tak bude po celý letošní rok, proto je našim základním scénářem stabilita depozitní sazby na úrovni 2,0 %, což odpovídá i vývoji tržních sázek,“ podotýká hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

Další krátké zprávy

