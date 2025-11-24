CFOtrends  »  Legacy systémy jako skryté riziko. Návratnost modernizace je přitom překvapivě rychlá

Legacy systémy jako skryté riziko. Návratnost modernizace je přitom překvapivě rychlá

Včera

Autor: Unicorn (publikováno se svolením)
Mnoho firem se stále spoléhá na zastaralé softwarové systémy, jejichž kořeny sahají desítky let zpět. Tyto systémy sice fungují, ale stávají se brzdou rozvoje, zvyšují náklady na údržbu, komplikují integraci s novými technologiemi a snižují flexibilitu firem reagovat na dynamické tržní podmínky.

Podle průzkumu společnosti Avanade se až 69 % IT manažerů domnívá, že modernizace starších systémů může zvýšit roční výnosy firem o více než 14 %. To ukazuje na překvapivě rychlou návratnost investic do této oblasti, často rychlejší, než jak se podniky samy domnívají.

Modernizace core systémů není jen o přepsání kódu do modernější technologie. Jde o zásadní krok k větší efektivitě, bezpečnosti a schopnosti inovovat. Tímto přepisem si firma připravuje prostředí k budoucímu růstu, potažmo zefektivnění,“ vysvětluje šéf kapitálových trhů z IT společnosti Arbes Technologies Petr Červenka, který má zkušenost s přepisem rozsáhlých core aplikací do webového prostředí.

Riziko, které se prodražuje

Opomíjení modernizace se často projeví ve chvíli, kdy dojde k výpadku služeb. I jediný den mimo provoz může mít fatální následky. Jak připomněl server E15.cz, výpadek investiční platformy Robinhood v lednu 2021 během prudkého růstu akcií GameStop ochromil obchodování uživatelů na několik hodin. Společnost následně čelila žalobám klientů, ztrátě důvěry i rekordní pokutě ve výši 70 milionů dolarů.

Problémům se zastaralými systémy se ale nevyhnuly ani velké finanční instituce. The New York Times upozornil, že selhání systému pro detekci praní špinavých peněz v Deutsche Bank vedlo k neoznačení podezřelých transakcí a následné pokutě, která bance způsobila miliardové ztráty i poškození pověsti. Reuters navíc citoval bývalé zaměstnance, kteří interní technologie označili za „nejhůře fungující, s nimiž se kdy setkali“.

Na zastaralé systémy doplatily i další finanční instituce. Equifax v USA čelil úniku dat 148 milionů lidí, Royal Bank of Scotland přišla kvůli chybě o 600 tisíc plateb a Commercial Bank of China i Nordea musely dočasně pozastavit internetové služby. Tyto případy jasně ukazují, že legacy systémy nejsou jen technologickým dluhem, ale také významným bezpečnostním a reputačním rizikem

Firmy se modernizace obávají

Firmy však často váhají: obávají se složitosti projektu, rizik při přechodu i nutnosti vyčlenit kapacity z běžného provozu. „Je to vždy otázka priorit, kde legacy systém firmu nejvíce brzdí a kde naopak může přinést nejrychlejší efekt. Typicky se jedná o oblasti, kde je třeba rychlá integrace na další systémy, škálovatelnost nebo přístup přes mobilní zařízení. V rámci zkušeností již víme, že je potřeba tyto modernizace provádět evolučně, kdy daný progres projektu následně motivuje i samotné pracovníky, kteří se tomu v prvních fázích třeba i bránili. Dalším důležitým faktem, který je třeba si uvědomit, je to, že jakmile společnost narazí na hranice a možnosti původního systému, na přepis je již pozdě a firmu to může na nějaký čas i přibrzdit. Je třeba jej predikovat, protože i samotná modernizace bude trvat vyšší jednotky měsíců, nebo dokonce jednotky let,“ dodává Červenka.

Trend přitom jasně směřuje k tomu, že oddalování modernizace se prodražuje. Podle analýzy společnosti Gartner dosahují náklady na údržbu starších aplikací až 80 % celkových IT rozpočtů. Rostoucí tlak na digitalizaci, zákaznickou zkušenost a bezpečnost znamená, že podniky, které modernizaci odkládají, postupně ztrácejí konkurenceschopnost.

Zastaralé systémy se tak stávají nejen technologickým, ale i obchodním rizikem. Naopak ti, kteří se rozhodnou k modernizaci včas, mohou získat výraznou konkurenční výhodu, a to nejen díky nižším nákladům na údržbu, ale především díky rychlejší inovaci a možnosti lépe reagovat na potřeby zákazníků.

