Lenka Škopová se stala generální ředitelkou Nestlé pro ČR a SR, roli CFO po ní přebírá Ipek Erdemli

Posledních pět let působila Lenka Škopová v roli finanční ředitelky a v rámci společnosti Nestlé se stala vůbec prvním Čechem na této pozici. Současně s touto rolí měla zodpovědnost za ekonomické řízení a plánování v celém regionu střední a východní Evropy. Od základů vybudovala regionální tým a zavedla automatizovaný standardizovaný systém ekonomického řízení. Zároveň hrála významnou roli při vytváření klíčové obchodní strategie v tomto regionu.
Během své více než dvacetileté kariéry v Nestlé vystřídala řadu pozic. V letech 2013 až 2015 pracovala v centrále Nestlé ve Švýcarsku jako kontrolorka trhů střední a východní Evropy a zároveň měla na starosti dohled nad kategorií Nescafé Dolce Gusto pro evropský region.
Stala se také ambasadorkou rozvojového programu pro absolventy a spolupracuje s VŠE v Praze na programu profesního mentoringu. V minulosti mimo jiné působila jako manažerka ekonomického řízení pro střední a východní Evropu ve společnosti LEGO. Ve všech svých rolích se zaměřovala převážně na rozvoj lidí a talentů a maximální využívání technologií a digitalizace.
Její nástupkyní na pozici finanční ředitelky je Ipek Erdemli. Ta přichází z regionu jižní Evropy, kde působila jako finanční kontrolorka Puriny.