Letní brigády názorně ukazují, jak moc firmám chybí lidé

Zahraniční pracovníci tak v mnoha provozech nejsou nouzovým řešením, ale podmínkou toho, aby firma sezonu vůbec zvládla. A s ohledem na demografický vývoj bude jejich role ještě důležitější než dnes. Pokud bude Česko chtít udržet výrobu, služby i sezonní provozy, bez řízeného a dobře zvládnutého náboru ze zahraničí se neobejde.
„Z krátkodobé sezonní výpomoci se tak stává dlouhodobé personální téma. Česká populace stárne a firmy budou muset stále častěji hledat pracovní sílu i mimo domácí trh. Vedle Ukrajiny proto roste zájem také o vzdálenější zdrojové země, například Filipíny. Tamní pracovníci jsou pro české zaměstnavatele zajímaví dobrou znalostí angličtiny, pracovní motivací i kulturní kompatibilitou s evropským prostředím,“ uvádí Tomáš Surka ze společnosti Orienta Czech.
Nestačí je ale jen přivézt. Pokud má zahraniční nábor firmám skutečně pomoci, musí být od začátku dobře řízený – od výběru vhodných kandidátů přes vyřízení potřebných pracovních a pobytových oprávnění až po jejich první měsíce ve firmě. To znamená ověřit kvalifikaci a jazykovou vybavenost, připravit zaměstnavatele i tým, do kterého nastoupí, a následně zvládnout praktickou adaptaci v Česku. „Právě v tom je rozdíl mezi jednorázovým zalepením směn a dlouhodobě funkčním řešením nedostatku lidí,“ uzavírá Surka.